Большая церковь. Воскресное богослужение. Прекрасное пение хора и торжественная атмосфера. И две длиннющие проповеди, произнесённые красиво, грамотно. Несомненно, проповедники - профессионалы, они очень хорошо подготовились. А то, что я не услышал ничего важного для себя, ничего, что заставило бы меня плакать или смеяться, пересмотреть свою систему ценностей, принять важнейшие в своей жизни решения - так может быть я сам в этом виноват? Однажды, слушая такую вот проповедь про пророка Исаию, я вдруг вспомнил его слова: «Кто так слеп, как раб Мой, и глух, как вестник Мой, Мною посланный? Кто так слеп, как возлюбленный, так слеп, как раб Господа?» (Ис 42:19). В тот момент мне было понятно, что эти слова - о проповедниках. Рабы Божии, посланные проповедовать, они зачастую исполняют своё служение ничего не видя и не слыша вокруг, не имея чёткого представления о том, что, кому, зачем и почему они говорят.

Эта книга не заменяет собой учебник по гомилетике. Она пригодится тем, кто уже проповедует. Иногда, даже хорошо умея делать, то что ты делаешь, полезно бывает пересмотреть то, как ты это делаешь, каких результатов добиваешься, и в каком направлении идёшь. Эта книга поможет взглянуть на проповедь со стороны и обновить своё проповедническое служение для того, чтобы достигать умов и сердец слушателей и выполнять работу, задуманную Богом.

Евгений Кандалов - Грани проповеди

Москва: Книга по Требованию»

Евгений Кандалов - Грани проповеди - Содержание

Предисловие