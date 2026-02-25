Эта книга - популярный рассказ об истории евреев, что в разные времена жили на разных территориях, которые в начале двадцатого века входили в состав Российской империи.

Эта книга написана не историком, но литератором, который прочитал много работ на эту тему, рассеянных по книгам и журналам, перелистал старые газеты, воспользовался воспоминаниями очевидцев, восхитился, огорчился, опечалился и решил пересказать другим. Порой автора увлекал стиль записей прошлого, которому невольно хотелось подражать, порой это была удачная фраза, которую стоило сохранить, -можно сказать, что эту книгу вместе с автором писали и те, кого не оставила равнодушной история российских евреев. Современники тех событий острее ощущали атмосферу, нерв ушедшей эпохи, - еще и поэтому хотелось использовать их свидетельства и оценки, их боль, страх, гнев, надежду, отчаяние и радость. Всем им, неназванным, сохранившим по крупицам нашу прежнюю жизнь, глубокий поклон и признательность.

Эта книга не претендует на научные открытия, она не ставит своей задачей что-либо доказать или кого-либо опровергнуть. В истории российских евреев (как, впрочем, в истории любого народа) есть много неясного и много спорного, разные ученые предлагали и предлагают свои теории и объяснения, связанные с появлением и проживанием евреев на территории бывшей Российской империи, - не будем вступать с ними в споры или вдаваться в такие подробности, которые затруднили бы нашу задачу. А задача наша - повторяем - популярный рассказ об истории российских евреев, век за веком, событие за событием: жизнь еврейская во все времена - среди народов, что заселяли эту территорию, среди событий, которые там происходили. В разные времена приходили евреи на эти земли, гигантские расстояния отделяли их друг от друга - евреев Бухары, к примеру, от евреев Польши, были у них разные традиции, и говорили они в быту на разных языках, - но один это народ, и одна вера, один общий язык - иврит, на котором они молились, и один Бог, которому они служили в радости и в горе.

Феликс Кандель - Книга времен и событий - История российских евреев - Том 1 - Части первая и вторая

М.: Мосты культуры, 2002. - 472 с.

ISBN 5-93273-097-8

Феликс Кандель - Книга времен и событий - История российских евреев - Том 1 - Части первая и вторая – Содержание

Часть первая (до второй половины восемнадцатого века)

Очерк первый. Кто мы. Как называем сами себя. Как называют нас другие. Когда пришли на эти земли

Очерк второй. Хазары. Хазарский каганат. Принятие иудаизма. Расцвет и гибель Хазарии

Очерк третий. Хазары и славяне. Евреи и Киевская Русь. Нашествие монголов

Очерк четвертый. Евреи Центральной Европы. Крестовые походы. Ритуальные наветы. Погромы, убийства и изгнания. Начало переселения на Восток

Очерк пятый. Первые появления евреев в Польше. Привилегии Болеслава Благочестивого. Преследования времен «черной смерти». Переселение евреев в Польшу и Литву

Очерк шестой. Привилегии Казимира Великого. Изгнание из Литвы. Антиеврейская агитация и первая антисемитская литература. Обвинения в осквернении святой гостии

Очерк седьмой. Новгородская «ересь жидовствующих». Жидовствующие при дворе Ивана III. Их учение. Борьба с ними и казни главных еретиков. Иван Грозный и евреи

Очерк восьмой. Еврейское самоуправление в Польше и Литве. Кагал. Ваад. Суды. Религиозные авторитеты польских евреев

Очерк девятый. Школьное обучение в Польше и Литве. Хедеры и иешивы. Брачный договор и свадебный обряд. Семейная жизнь. Строительство синагог. Религиозные и благотворительные братства

Очерк десятый. Евреи на Украине. Ужасы времен хмельнитчины. Война России с Польшей. Польское восстание против шведов и разгром еврейских общин. Начало переселения на запад

Очерк одиннадцатый. Надежды на освободителя. Ожидание прихода Мессии. Саббатай Цви - лжемессия. Вера в него. Предмессианские приготовления. Переход Саббатая Цви в ислам

Очерк двенадцатый. Саббатианские секты в Подолии и Галиции. Яаков Франк и движение «франкизм». Диспут франкистов с раввинами и сожжение Талмуда. Второй диспут. Переход франкистов в католичество. Ева Франк и конец «франкизма»

Очерк тринадцатый. Рабби Исраэль Баал Шем Тов. Детство. Годы уединения и созерцания. Баал Шем Тов - исцелитель, праведник, святой человек. Его ученики и последователи. Основы его учения

Очерк четырнадцатый. Евреи Польши и Литвы после хмельнитчины. Обнищание общин. Ограничительные законы церкви. Переход в иудейство. Ритуальные наветы. Восстания гайдамаков. Колиивщина и Уманская резня

Очерк пятнадцатый. Единичные появления евреев на территории Российского государства. Смутные времена. Царствование Алексея Михайловича. Петр I и евреи. Дело Возницына. Врач Антонио Рибейро Санхец

Часть вторая (1772-1881 годы)

Очерк шестнадцатый. Евреи Центральной и Западной Европы в середине восемнадцатого века. Разделы Польши. Правление Екатерины II и введение черты оседлости

Очерк семнадцатый. «Мнение» сенатора Г. Державина. Еврейский комитет при Александре I. Выселение из деревень. Еврейские сельскохозяйственные колонии

Очерк восемнадцатый. Преемник Баал Шем Това - рабби Дов Бер. Распространение хасидизма. Виленский гаон и начало борьбы с хасидами. Основатель «Хабада» рабби Шнеур Залман. Его аресты и освобождения

Очерк девятнадцатый. Великая французская революция и ее влияние на европейских евреев. Герцогство Варшавское. Евреи России и война 1812 года

Очерк двадцатый. Ограничительные законы после 1812 года. Царство Польское. Ритуальные наветы и Велижское дело. Участник тайного общества Григорий Перетц

Очерк двадцать первый. Начало «гаскалы» у российских евреев. Традиционная система образования: хедеры и иешивы. Рав Хаим из Воложина. Рабби Леви Ицхак из Бердичева. Рабби Нахман из Брацлава

Очерк двадцать второй. Царствование Николая I. Введение воинской повинности для евреев. Дети-кантонисты. Насильственные крещения. Служба в николаевской армии

Очерк двадцать третий. Борьба с традиционной еврейской одеждой. Введение казенных еврейских училищ. Переселение в Сибирь. Еврейские общины Петербурга, Киева и Москвы. «Мстиславское буйство»

Очерк двадцать четвертый. Нищета еврейского населения Российской империи. Духовная жизнь общин. Рав Исраэль Салантер и его учение. Городок Копыль Минской губернии

Очерк двадцать пятый. Эпоха «великих реформ». Роль евреев в развитии экономики России. Восстание в Польше. Евреи в русско-турецкой войне

Очерк двадцать шестой. Стремление к светскому образованию. Отношение русского общества к евреям. Евреи в революционном движении. Убийство Александра II

Феликс Кандель - Книга времен и событий - История российских евреев - Том 2 - Часть третья

М.: Мосты культуры, 2002. - 400 с.

ISBN 5-93273-097-8

Феликс Кандель - Книга времен и событий - История российских евреев - Том 2 - Содержание

Часть третья (1881-1917 годы)

Очерк двадцать седьмой. Евреи Европы к концу девятнадцатого века. Положение российских евреев. Подстрекательства к расправе. Погромы 1881 года. Губернские комиссии

Очерк двадцать восьмой. Погром в Балте. Введение «Временных правил». Погромы 1882-1884 годов. Крах политики «обрусения»

Очерк двадцать девятый. Эмиграция российских евреев. Начало палестинофильского движения. Лев Пинскер и его «Автоэмансипация». Билуйцы

Очерк тридцатый. Введение процентной нормы и выселения из деревень. Изгнание из Москвы в 1891-1892 годах. Новые ограничительные законы Александра III

Очерк тридцать первый. Массовая эмиграция российских евреев. Барон М. Гирш и переселение в Аргентину. Начало заселения Эрец Исраэль

Очерк тридцать второй. Перепись 1897 года. Экономическое положение российских евреев. Участие в торговле, промышленности и сельском хозяйстве

Очерк тридцать третий. Жизненный уклад еврейских общин. Благотворительность. Хедеры, иешивы и синагоги. Раввины черты оседлости. Свадьба в местечке

Очерк тридцать четвертый. Евреи во внутренних губерниях Российской империи. Участие в русской общественной, научной и культурной жизни

Очерк тридцать пятый. Правление Николая II. Евреи в революционном движении. Азеф. Образование Бунда. Т. Герцль и Первый сионистский конгресс

Очерк тридцать шестой. Лнтиеврейская пропаганда. Кишиневский погром. Т. Герцль в России. Шестой сионистский конгресс и «план Уганды»

Очерк тридцать седьмой. Евреи в русско-японской войне. Погромы 1904-1905 годов. «Смутное» время. Октябрьские погромы 1905 года

Очерк тридцать восьмой. Образование Союза русского народа. Первая Дума. Погром в Белостоке. Вторая Дума. Массовое бегство евреев из России

Очерк тридцать девятый. «Протоколы сионских мудрецов»

Очерк сороковой. Третья Дума. Применение ограничительных мер. Четвертая Дума. Убийство П. Столыпина

Очерк сорок первый. Еврейские общественные организации. Поэты и писатели. Издание книг и газет. Участие в русской культуре. Крещения

Очерк сорок второй. Дело Бейлиса

Очерк сорок третий. Первая мировая война и российские евреи. Февральская революция 1917 года

Очерк-приложение. Евреи Крыма. Евреи Кавказа. Евреи Средней Азии. Евреи Сибири. Иудействующие

Феликс Кандель - Книга времен и событий - Том 3 - История евреев Советского Союза (1917-1939)

М.: Мосты культуры, 2002. - 488 с.

ISBN 5-93273-108-7

Феликс Кандель - История евреев советского союза (1917-1939). Том 3 – Содержание

Часть первая

Очерк первый. Февральская революция 1917 юла и ее последствия. От февраля к октябрю

Очерк второй. Октябрьский переворот Отношение еврейского населения к новому режиму. И. Трумпельдор

Очерк третий. Разгон Учредительною собрания Евреи-большевики. Л. Троцкий

Очерк четвертый. Образование Украинской Народной республики. Погромы на Украине. Еврейская самооборона. Н. Махно. С. Петлюра

Очерк пятый. Гражданская война. Наступление Добровольческой армии. Уничтожение евреев Украины

Очерк шестой. Победа большевиков и окончание Гражданской войны. Итоги погромов 1918—1921 годов

Часть вторая

Очерк седьмой. Террор первых лет советской власти. Евреи в карательных органах. Уничтожение царской семьи

Очерк восьмой. Экономическое положение евреев после Гражданской войны. Голод 1921—1922 годов Новая экономическая политика. Лишенцы

Очерк девятый. Борьба с инакомыслием. Большевики и сионизм. “Гехалуц". Эмиграция из России. Палестинский павильон на выставке в Москве

Очерк десятый. Преследования религии в Советском Союзе Еврейский комиссариат. Евсекции. Борьба с иудаизмом и еврейскими традициями

Очерк одиннадцатый. “Евреев на землю!" Биробиджанский проект

Очерк двенадцатый. Переселение в города. Евреи на государственной службе. Антисемитизм в 1920-х годах

Часть третья

Очерк тринадцатый. Борьба за власть после смерти В. Ленина. И. Сталин и Л. Троцкий. Изгнание и убийство Л. Троцкого

Очерк четырнадцатый. Коллективизация деревни и "голодомор" 1932—1933 гг. Еврейские колхозы и их судьба. Еврейские административные районы

Очерк пятнадцатый. Становление коммунистической идеологии. Арест Любавичского ребе. Борьба с религией. Изменения в еврейских местечках 1930-х годов. Еврейский “дворик" в Витебске

Очерк шестнадцатый. Борьба с языком иврит. Закрытие школ с преподаванием на иврите. Запрет на издание книг. Театр “Габима”

Очерк семнадцатый. Развитие культуры на языке идиш. Ученые. Писатели и поэты. Театры на идиш. С. Михоэлс. М. Шагал

Очерк восемнадцатый. Евреи — русскоязычные писатели и поэты. О. Мандельштам. И. Бабель. Евреи в музыке, живописи, театре и кино. Евреи-ученые, организаторы и руководители производств

Часть четвертая

Очерк девятнадцатый. Террор 1934—1939 годов. Показательные процессы “врагов народа”. Г. Зиновьев. Л. Каменев. Л. Каганович

Очерк двадцатый. Террор в армии. Репрессии в Биробиджане. Евреи-жертвы. Евреи в карательных органах НКВД

Очерк двадцать первый. Всесоюзная перепись 1939 года. Изменения в демографическом, социальном и экономическом положении евреев СССР. Сближение Москвы и Берлина

Библиография

Феликс Кандель - История евреев советского союза (1939-1945). Том 4

М.: Мосты культуры 2004. - 328 с.

ISBN 5-93273-158-3

Феликс Кандель - История евреев советского союза (1939-1945). Том 4 – Содержание

Часть пятая

Очерк двадцать второй. Приход А. Гитлера к власти. Подготовка Германии к войне. Захват Австрии и Чехословакии

Очерк двадцать третий. Советско-германский пакт. Раздел Полыни. Евреи-беженцы. «Фашистов перестали называть фашистами...»

Очерк двадцать четвертый. Присоединение к СССР Западной Украины и Западной Белоруссии. Положение евреев на территориях, занятых Советским Союзом, и в немецкой зоне оккупации Полыни

Очерк двадцать пятый. Присоединение к СССР Латвии. Литвы и Эстонии. Бессарабии и Северной Буковины Положение евреек занятых территорий

Очерк двадцать шестой. Начало Второй мировой войны. Советско-финская война. Положение евреев СССР к лету 1941 года

Очерк двадцать седьмой. Судьбы мирного времени

Часть шестая

Очерк двадцать восьмой. 22 нюня 1941 года

Очерк двадцать девятый. Первые месяцы войны

Очерк тридцатый. Отступления 1942 года. Битва за Сталинград. Сражение на Курской дуге

Очерк тридцать первый. Месть еврейских бойцов и командиров. Форсирование Днепра. Освобождение Киева

Очерк тридцать второй. Партизанское движение на оккупированных территориях. Партизаны-евреи

Очерк тридцать третий. В немецком плену

Часть седьмая

Очерк тридцать четвертый. Еврейский антифашистский комитет. С. Михоэлс. Помощь евреев всего мира

Очерк тридцать пятый. Евреи - писатели, поэты, актеры, композиторы на фронте и в тылу. И. Эренбург

Очерк тридцать шестой. Работа в тылу в годы войны. Евреи - руководители производства оборонной промышленности

Очерк тридцать седьмой. Работа в тылу в годы воины. Евреи - конструкторы и ученые

Очерк тридцать восьмой. Карательные меры в поды войны Борьба с сионизмом. Отношение к религии. Антисемитизм в тылу

Часть восьмая

Очерк тридцать девятый. Великая Отечественная война - завершение и итоги

Очерк сороковой. Евреи Герои Советского Союза, генералы, кавалеры ордена Славы

Очерк сорок первый. Еврейские воинские соединения. Участие в войне стран антигитлеровской коалиции. Евреи-разведчики

Очерк сорок второй. Судьбы военного времени

Библиография

Феликс Кандель - Книга времен и событий. История евреев Советского Союза. Уничтожение еврейского населения (1941-1945). Том 5

М.: Мосты культуры, 2006. - 416 с.

ISBN 5-93273-221-0

Феликс Кандель - Книга времен и событий. История евреев Советского Союза. Уничтожение еврейского населения (1941-1945). Том 5 – Содержание

Часть девятая

Очерк сорок третий. Расовая теория

Очерк сорок четвертый. Приход Гитлера к власти. Первые концлагеря на территории Германии

Очерк сорок пятый. Антиеврейские законы. Положение евреев в Германии

Очерк сорок шестой. «Хрустальная ночь»

Очерк сорок седьмой. Бегство евреев из Германии. Конференция в Эвиане

Часть десятая

Очерк сорок восьмой. Начало войны и эвакуация населения. Методы уничтожения на оккупированных территориях

Очерк сорок девятый. Первые месяцы войны Латвия, Литва, Эстония

Очерк пятидесятый. Бердичев. Киев. Харьков. Крымский полуостров

Очерк пятьдесят первый. Конференция в Ванзее. Немецкое наступление летом 1942 года и уничтожение евреев захваченных территорий

Часть одиннадцатая

Очерк пятьдесят второй. Создание гетто и рабочих лагерей на оккупированных территориях. Львов. Витебск. Минск

Очерк пятьдесят третий. Создание гетто на территории Прибалтики. Транснистрия

Очерк пятьдесят четвертый. Жизнь в гетто

Очерк пятьдесят пятый. Юденраты. Еврейская полиция

Очерк пятьдесят шестой. Ликвидация гетто на территории СССР

Часть двенадцатая

Очерк пятьдесят седьмой. Дети Катастрофы

Очерк пятьдесят восьмой. Еврейское сопротивление

Очерк пятьдесят девятый. Духовное сопротивление

Очерк шестидесятый. Евреи-партизаны

Часть тринадцатая

Очерк шестьдесят первый. Оккупация. Антисемитская пропаганда на захваченных территориях

Очерк шестьдесят второй. Местное население и евреи

Очерк шестьдесят третий. Праведники народов мира

Очерк шестьдесят четвертый. «Черная книга». Деятели культуры и Катастрофа

Часть четырнадцатая

Очерк шестьдесят пятый. Освобождение. Жертвы Катастрофы

Очерк шестьдесят шестой. «Почему они позволили себя убить?» Где был Всевышний?

Очерк шестьдесят седьмой. Союзники и Катастрофа. Ватикан. Уничтожение цыган. Нюрнбергский процесс

Очерк шестьдесят восьмой. Судьбы страшного времени

Очерк-приложение. От автора - дополнением к прочитанному

Библиография

Феликс Кандель - Книга времен и событий. История евреев Советского Союза (1945-1970). Том 6

М.: Мосты культуры, 2007. - 560 с.

ISBN 9785932732490

Феликс Кандель - Книга времен и событий. История евреев Советского Союза (1945-1970). Том 6 – Содержание

Часть пятнадцатая

Очерк шестьдесят девятый. Возвращение на освобожденные территории

Очерк семидесятый. Замалчивание Катастрофы

Очерк семьдесят первый. Послевоенный быт. Переселение в Биробиджан

Очерк семьдесят второй. Террор в военные и первые послевоенные годы

Очерк семьдесят третий. Еврейская религиозная жизнь в первые послевоенные годы

Часть шестнадцатая

Очерк семьдесят четвертый. Проявления официального антисемитизма в годы войны. Антисемитизм в первый послевоенный период

Очерк семьдесят пятый. Уход евреев из Советского Союза

Очерк семьдесят шестой. Образование государства Израиль

Очерк семьдесят седьмой. Евреи Советского Союза н Израиль

Очерк семьдесят восьмой. Сионистское движение в военные и послевоенные годы

Часть семнадцатая

Очерк семьдесят девятый. Идеологические кампании первых послевоенных лет

Очерк восьмидесятый. Убийство С. Михоэлса

Очерк восемьдесят первый. Был ли Сталин антисемитом? Борьба с «безродными космополитами»

Очерк восемьдесят второй. Закрытие Еврейского антифашистского комитета. Уничтожение остатков еврейской культуры

Очерк восемьдесят третий. Судебные процессы первых послевоенных лет. Массовые увольнения евреев «Дело М. Вейцман»



Часть восемнадцатая



Очерк восемьдесят четвертый. Следствие по «делу Еврейского антифашистского комитета»

Очерк восемьдесят пятый. Судебный процесс по «делу Еврейского антифашистского комитета»

Очерк восемьдесят шестой. «Дело врачей-вредителей»

Очерк восемьдесят седьмой. Депортация еврейскою населения СССР - слухи или реальность?

Очерк восемьдесят восьмой. Смерть Сталина

Очерк-приложение. От автора добавлением к прочитанному

Часть девятнадцатая

Очерк восемьдесят девятый. Реабилитация осужденных. 20 съезд партии. Всесоюзная перепись населения 1959 года

Очерк девяностый. Еврейская религиозная жизнь. Антирелигиозная кампания 1960-х годов

Очерк девяносто первый. Антисемитизм в Советском Союзе в послесталинский период

Очерк девяносто второй. Демократическое движение в стране. Сионизм в послесталинский период

Очерк девяносто третий. Преследования сионистов. Еврейский «самиздат»

Часть двадцатая

Очерк девяносто четвертый. Еврейская культура 1960-х годов

Очерк девяносто пятый. Внешняя и внутренняя политика при Хрущеве. Евреи в русской культуре. А. Галич. В. Гроссман

Очерк девяносто шестой. Евреи в русской культуре (продолжение). Евреи ученые, конструкторы, руководители производства

Очерк девяносто седьмой. Эхо Катастрофы

Часть двадцать первая

Очерк девяносто восьмой. Арабо-израильские войны и политика СССР

Очерк девяносто девятый. Ассимиляция евреев. Всесоюзная перепись населения 1970 года. Судьбы местечек

Очерк сотый. Демократическое и сионистское движение 1960-х годов. Письмо 18 грузинских евреев

Очерк сто первый. «Самолетный процесс». Массовый выезд в Израиль

Очерк-приложение. От автора - дополнением к прочитанному

Библиография