Кандель - Книга времен и событий - в 6 томах

Феликс Кандель - Книга времен и событий - История российских евреев - Том 1 - Части первая и вторая
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, JUDAICA, **Ecclesiology Faith Experience, History, **Jewish History

Эта книга - популярный рассказ об истории евреев, что в разные времена жили на разных территориях, которые в начале двадцатого века входили в состав Российской империи.

Эта книга написана не историком, но литератором, который прочитал много работ на эту тему, рассеянных по книгам и журналам, перелистал старые газеты, воспользовался воспоминаниями очевидцев, восхитился, огорчился, опечалился и решил пересказать другим. Порой автора увлекал стиль записей прошлого, которому невольно хотелось подражать, порой это была удачная фраза, которую стоило сохранить, -можно сказать, что эту книгу вместе с автором писали и те, кого не оставила равнодушной история российских евреев. Современники тех событий острее ощущали атмосферу, нерв ушедшей эпохи, - еще и поэтому хотелось использовать их свидетельства и оценки, их боль, страх, гнев, надежду, отчаяние и радость. Всем им, неназванным, сохранившим по крупицам нашу прежнюю жизнь, глубокий поклон и признательность.

Эта книга не претендует на научные открытия, она не ставит своей задачей что-либо доказать или кого-либо опровергнуть. В истории российских евреев (как, впрочем, в истории любого народа) есть много неясного и много спорного, разные ученые предлагали и предлагают свои теории и объяснения, связанные с появлением и проживанием евреев на территории бывшей Российской империи, - не будем вступать с ними в споры или вдаваться в такие подробности, которые затруднили бы нашу задачу. А задача наша - повторяем - популярный рассказ об истории российских евреев, век за веком, событие за событием: жизнь еврейская во все времена - среди народов, что заселяли эту территорию, среди событий, которые там происходили. В разные времена приходили евреи на эти земли, гигантские расстояния отделяли их друг от друга - евреев Бухары, к примеру, от евреев Польши, были у них разные традиции, и говорили они в быту на разных языках, - но один это народ, и одна вера, один общий язык - иврит, на котором они молились, и один Бог, которому они служили в радости и в горе.

М.: Мосты культуры, 2002. - 472 с.

ISBN 5-93273-097-8

Феликс Кандель - Книга времен и событий - История российских евреев - Том 1 - Части первая и вторая – Содержание

Часть первая (до второй половины восемнадцатого века)

  • Очерк первый. Кто мы. Как называем сами себя. Как называют нас другие. Когда пришли на эти земли

  • Очерк второй. Хазары. Хазарский каганат. Принятие иудаизма. Расцвет и гибель Хазарии

  • Очерк третий. Хазары и славяне. Евреи и Киевская Русь. Нашествие монголов

  • Очерк четвертый. Евреи Центральной Европы. Крестовые походы. Ритуальные наветы. Погромы, убийства и изгнания. Начало переселения на Восток

  • Очерк пятый. Первые появления евреев в Польше. Привилегии Болеслава Благочестивого. Преследования времен «черной смерти». Переселение евреев в Польшу и Литву

  • Очерк шестой. Привилегии Казимира Великого. Изгнание из Литвы. Антиеврейская агитация и первая антисемитская литература. Обвинения в осквернении святой гостии

  • Очерк седьмой. Новгородская «ересь жидовствующих». Жидовствующие при дворе Ивана III. Их учение. Борьба с ними и казни главных еретиков. Иван Грозный и евреи

  • Очерк восьмой. Еврейское самоуправление в Польше и Литве. Кагал. Ваад. Суды. Религиозные авторитеты польских евреев

  • Очерк девятый. Школьное обучение в Польше и Литве. Хедеры и иешивы. Брачный договор и свадебный обряд. Семейная жизнь. Строительство синагог. Религиозные и благотворительные братства

  • Очерк десятый. Евреи на Украине. Ужасы времен хмельнитчины. Война России с Польшей. Польское восстание против шведов и разгром еврейских общин. Начало переселения на запад

  • Очерк одиннадцатый. Надежды на освободителя. Ожидание прихода Мессии. Саббатай Цви - лжемессия. Вера в него. Предмессианские приготовления. Переход Саббатая Цви в ислам

  • Очерк двенадцатый. Саббатианские секты в Подолии и Галиции. Яаков Франк и движение «франкизм». Диспут франкистов с раввинами и сожжение Талмуда. Второй диспут. Переход франкистов в католичество. Ева Франк и конец «франкизма»

  • Очерк тринадцатый. Рабби Исраэль Баал Шем Тов. Детство. Годы уединения и созерцания. Баал Шем Тов - исцелитель, праведник, святой человек. Его ученики и последователи. Основы его учения

  • Очерк четырнадцатый. Евреи Польши и Литвы после хмельнитчины. Обнищание общин. Ограничительные законы церкви. Переход в иудейство. Ритуальные наветы. Восстания гайдамаков. Колиивщина и Уманская резня

  • Очерк пятнадцатый. Единичные появления евреев на территории Российского государства. Смутные времена. Царствование Алексея Михайловича. Петр I и евреи. Дело Возницына. Врач Антонио Рибейро Санхец

Часть вторая (1772-1881 годы)

  • Очерк шестнадцатый. Евреи Центральной и Западной Европы в середине восемнадцатого века. Разделы Польши. Правление Екатерины II и введение черты оседлости

  • Очерк семнадцатый. «Мнение» сенатора Г. Державина. Еврейский комитет при Александре I. Выселение из деревень. Еврейские сельскохозяйственные колонии

  • Очерк восемнадцатый. Преемник Баал Шем Това - рабби Дов Бер. Распространение хасидизма. Виленский гаон и начало борьбы с хасидами. Основатель «Хабада» рабби Шнеур Залман. Его аресты и освобождения

  • Очерк девятнадцатый. Великая французская революция и ее влияние на европейских евреев. Герцогство Варшавское. Евреи России и война 1812 года

  • Очерк двадцатый. Ограничительные законы после 1812 года. Царство Польское. Ритуальные наветы и Велижское дело. Участник тайного общества Григорий Перетц

  • Очерк двадцать первый. Начало «гаскалы» у российских евреев. Традиционная система образования: хедеры и иешивы. Рав Хаим из Воложина. Рабби Леви Ицхак из Бердичева. Рабби Нахман из Брацлава

  • Очерк двадцать второй. Царствование Николая I. Введение воинской повинности для евреев. Дети-кантонисты. Насильственные крещения. Служба в николаевской армии

  • Очерк двадцать третий. Борьба с традиционной еврейской одеждой. Введение казенных еврейских училищ. Переселение в Сибирь. Еврейские общины Петербурга, Киева и Москвы. «Мстиславское буйство»

  • Очерк двадцать четвертый. Нищета еврейского населения Российской империи. Духовная жизнь общин. Рав Исраэль Салантер и его учение. Городок Копыль Минской губернии

  • Очерк двадцать пятый. Эпоха «великих реформ». Роль евреев в развитии экономики России. Восстание в Польше. Евреи в русско-турецкой войне

  • Очерк двадцать шестой. Стремление к светскому образованию. Отношение русского общества к евреям. Евреи в революционном движении. Убийство Александра II

Феликс Кандель - Книга времен и событий - История российских евреев - Том 2 - Часть третья

М.: Мосты культуры, 2002. - 400 с.

ISBN 5-93273-097-8

Феликс Кандель - Книга времен и событий - История российских евреев - Том 2 - Содержание

Часть третья (1881-1917 годы)

  • Очерк двадцать седьмой. Евреи Европы к концу девятнадцатого века. Положение российских евреев. Подстрекательства к расправе. Погромы 1881 года. Губернские комиссии

  • Очерк двадцать восьмой. Погром в Балте. Введение «Временных правил». Погромы 1882-1884 годов. Крах политики «обрусения»

  • Очерк двадцать девятый. Эмиграция российских евреев. Начало палестинофильского движения. Лев Пинскер и его «Автоэмансипация». Билуйцы

  • Очерк тридцатый. Введение процентной нормы и выселения из деревень. Изгнание из Москвы в 1891-1892 годах. Новые ограничительные законы Александра III

  • Очерк тридцать первый. Массовая эмиграция российских евреев. Барон М. Гирш и переселение в Аргентину. Начало заселения Эрец Исраэль

  • Очерк тридцать второй. Перепись 1897 года. Экономическое положение российских евреев. Участие в торговле, промышленности и сельском хозяйстве

  • Очерк тридцать третий. Жизненный уклад еврейских общин. Благотворительность. Хедеры, иешивы и синагоги. Раввины черты оседлости. Свадьба в местечке

  • Очерк тридцать четвертый. Евреи во внутренних губерниях Российской империи. Участие в русской общественной, научной и культурной жизни

  • Очерк тридцать пятый. Правление Николая II. Евреи в революционном движении. Азеф. Образование Бунда. Т. Герцль и Первый сионистский конгресс

  • Очерк тридцать шестой. Лнтиеврейская пропаганда. Кишиневский погром. Т. Герцль в России. Шестой сионистский конгресс и «план Уганды»

  • Очерк тридцать седьмой. Евреи в русско-японской войне. Погромы 1904-1905 годов. «Смутное» время. Октябрьские погромы 1905 года

  • Очерк тридцать восьмой. Образование Союза русского народа. Первая Дума. Погром в Белостоке. Вторая Дума. Массовое бегство евреев из России

  • Очерк тридцать девятый. «Протоколы сионских мудрецов»

  • Очерк сороковой. Третья Дума. Применение ограничительных мер. Четвертая Дума. Убийство П. Столыпина

  • Очерк сорок первый. Еврейские общественные организации. Поэты и писатели. Издание книг и газет. Участие в русской культуре. Крещения

  • Очерк сорок второй. Дело Бейлиса

  • Очерк сорок третий. Первая мировая война и российские евреи. Февральская революция 1917 года

  • Очерк-приложение. Евреи Крыма. Евреи Кавказа. Евреи Средней Азии. Евреи Сибири. Иудействующие

Феликс Кандель - Книга времен и событий - Том 3 - История евреев Советского Союза (1917-1939)

М.: Мосты культуры, 2002. - 488 с.

ISBN 5-93273-108-7

Феликс Кандель - История евреев советского союза (1917-1939). Том 3 – Содержание

Часть первая

  • Очерк первый. Февральская революция 1917 юла и ее последствия. От февраля к октябрю

  • Очерк второй. Октябрьский переворот Отношение еврейского населения к новому режиму. И. Трумпельдор

  • Очерк третий. Разгон Учредительною собрания Евреи-большевики. Л. Троцкий

  • Очерк четвертый. Образование Украинской Народной республики. Погромы на Украине. Еврейская самооборона. Н. Махно. С. Петлюра

  • Очерк пятый. Гражданская война. Наступление Добровольческой армии. Уничтожение евреев Украины

  • Очерк шестой. Победа большевиков и окончание Гражданской войны. Итоги погромов 1918—1921 годов

Часть вторая

  • Очерк седьмой. Террор первых лет советской власти. Евреи в карательных органах. Уничтожение царской семьи

  • Очерк восьмой. Экономическое положение евреев после Гражданской войны. Голод 1921—1922 годов Новая экономическая политика. Лишенцы

  • Очерк девятый. Борьба с инакомыслием. Большевики и сионизм. “Гехалуц". Эмиграция из России. Палестинский павильон на выставке в Москве

  • Очерк десятый. Преследования религии в Советском Союзе Еврейский комиссариат. Евсекции. Борьба с иудаизмом и еврейскими традициями

  • Очерк одиннадцатый. “Евреев на землю!" Биробиджанский проект

  • Очерк двенадцатый. Переселение в города. Евреи на государственной службе. Антисемитизм в 1920-х годах

Часть третья

  • Очерк тринадцатый. Борьба за власть после смерти В. Ленина. И. Сталин и Л. Троцкий. Изгнание и убийство Л. Троцкого

  • Очерк четырнадцатый. Коллективизация деревни и "голодомор" 1932—1933 гг. Еврейские колхозы и их судьба. Еврейские административные районы

  • Очерк пятнадцатый. Становление коммунистической идеологии. Арест Любавичского ребе. Борьба с религией. Изменения в еврейских местечках 1930-х годов. Еврейский “дворик" в Витебске

  • Очерк шестнадцатый. Борьба с языком иврит. Закрытие школ с преподаванием на иврите. Запрет на издание книг. Театр “Габима”

  • Очерк семнадцатый. Развитие культуры на языке идиш. Ученые. Писатели и поэты. Театры на идиш. С. Михоэлс. М. Шагал

  • Очерк восемнадцатый. Евреи — русскоязычные писатели и поэты. О. Мандельштам. И. Бабель. Евреи в музыке, живописи, театре и кино. Евреи-ученые, организаторы и руководители производств

Часть четвертая

  • Очерк девятнадцатый. Террор 1934—1939 годов. Показательные процессы “врагов народа”. Г. Зиновьев. Л. Каменев. Л. Каганович

  • Очерк двадцатый. Террор в армии. Репрессии в Биробиджане. Евреи-жертвы. Евреи в карательных органах НКВД

  • Очерк двадцать первый. Всесоюзная перепись 1939 года. Изменения в демографическом, социальном и экономическом положении евреев СССР. Сближение Москвы и Берлина

Библиография

Феликс Кандель - История евреев советского союза (1939-1945). Том 4

М.: Мосты культуры 2004. - 328 с.

ISBN 5-93273-158-3

Феликс Кандель - История евреев советского союза (1939-1945). Том 4 – Содержание

Часть пятая

  • Очерк двадцать второй. Приход А. Гитлера к власти. Подготовка Германии к войне. Захват Австрии и Чехословакии

  • Очерк двадцать третий. Советско-германский пакт. Раздел Полыни. Евреи-беженцы. «Фашистов перестали называть фашистами...»

  • Очерк двадцать четвертый. Присоединение к СССР Западной Украины и Западной Белоруссии. Положение евреев на территориях, занятых Советским Союзом, и в немецкой зоне оккупации Полыни

  • Очерк двадцать пятый. Присоединение к СССР Латвии. Литвы и Эстонии. Бессарабии и Северной Буковины Положение евреек занятых территорий

  • Очерк двадцать шестой. Начало Второй мировой войны. Советско-финская война. Положение евреев СССР к лету 1941 года

  • Очерк двадцать седьмой. Судьбы мирного времени

Часть шестая

  • Очерк двадцать восьмой. 22 нюня 1941 года

  • Очерк двадцать девятый. Первые месяцы войны

  • Очерк тридцатый. Отступления 1942 года. Битва за Сталинград. Сражение на Курской дуге

  • Очерк тридцать первый. Месть еврейских бойцов и командиров. Форсирование Днепра. Освобождение Киева

  • Очерк тридцать второй. Партизанское движение на оккупированных территориях. Партизаны-евреи

  • Очерк тридцать третий. В немецком плену

Часть седьмая

  • Очерк тридцать четвертый. Еврейский антифашистский комитет. С. Михоэлс. Помощь евреев всего мира

  • Очерк тридцать пятый. Евреи - писатели, поэты, актеры, композиторы на фронте и в тылу. И. Эренбург

  • Очерк тридцать шестой. Работа в тылу в годы войны. Евреи - руководители производства оборонной промышленности

  • Очерк тридцать седьмой. Работа в тылу в годы воины. Евреи - конструкторы и ученые

  • Очерк тридцать восьмой. Карательные меры в поды войны Борьба с сионизмом. Отношение к религии. Антисемитизм в тылу

Часть восьмая

  • Очерк тридцать девятый. Великая Отечественная война - завершение и итоги

  • Очерк сороковой. Евреи Герои Советского Союза, генералы, кавалеры ордена Славы

  • Очерк сорок первый. Еврейские воинские соединения. Участие в войне стран антигитлеровской коалиции. Евреи-разведчики

  • Очерк сорок второй. Судьбы военного времени

Библиография

Феликс Кандель - Книга времен и событий. История евреев Советского Союза. Уничтожение еврейского населения (1941-1945). Том 5

М.: Мосты культуры, 2006. - 416 с.

ISBN 5-93273-221-0

Феликс Кандель - Книга времен и событий. История евреев Советского Союза. Уничтожение еврейского населения (1941-1945). Том 5 – Содержание

Часть девятая

  • Очерк сорок третий. Расовая теория

  • Очерк сорок четвертый. Приход Гитлера к власти. Первые концлагеря на территории Германии

  • Очерк сорок пятый. Антиеврейские законы. Положение евреев в Германии

  • Очерк сорок шестой. «Хрустальная ночь»

  • Очерк сорок седьмой. Бегство евреев из Германии. Конференция в Эвиане

Часть десятая

  • Очерк сорок восьмой. Начало войны и эвакуация населения. Методы уничтожения на оккупированных территориях

  • Очерк сорок девятый. Первые месяцы войны Латвия, Литва, Эстония

  • Очерк пятидесятый. Бердичев. Киев. Харьков. Крымский полуостров

  • Очерк пятьдесят первый. Конференция в Ванзее. Немецкое наступление летом 1942 года и уничтожение евреев захваченных территорий

Часть одиннадцатая

  • Очерк пятьдесят второй. Создание гетто и рабочих лагерей на оккупированных территориях. Львов. Витебск. Минск

  • Очерк пятьдесят третий. Создание гетто на территории Прибалтики. Транснистрия

  • Очерк пятьдесят четвертый. Жизнь в гетто

  • Очерк пятьдесят пятый. Юденраты. Еврейская полиция

  • Очерк пятьдесят шестой. Ликвидация гетто на территории СССР

Часть двенадцатая

  • Очерк пятьдесят седьмой. Дети Катастрофы

  • Очерк пятьдесят восьмой. Еврейское сопротивление

  • Очерк пятьдесят девятый. Духовное сопротивление

  • Очерк шестидесятый. Евреи-партизаны

Часть тринадцатая

  • Очерк шестьдесят первый. Оккупация. Антисемитская пропаганда на захваченных территориях

  • Очерк шестьдесят второй. Местное население и евреи

  • Очерк шестьдесят третий. Праведники народов мира

  • Очерк шестьдесят четвертый. «Черная книга». Деятели культуры и Катастрофа

Часть четырнадцатая

  • Очерк шестьдесят пятый. Освобождение. Жертвы Катастрофы

  • Очерк шестьдесят шестой. «Почему они позволили себя убить?» Где был Всевышний?

  • Очерк шестьдесят седьмой. Союзники и Катастрофа. Ватикан. Уничтожение цыган. Нюрнбергский процесс

  • Очерк шестьдесят восьмой. Судьбы страшного времени

  • Очерк-приложение. От автора - дополнением к прочитанному

Библиография

Феликс Кандель - Книга времен и событий. История евреев Советского Союза (1945-1970). Том 6

М.: Мосты культуры, 2007. - 560 с.

ISBN 9785932732490

Феликс Кандель - Книга времен и событий. История евреев Советского Союза (1945-1970). Том 6 – Содержание

Часть пятнадцатая

  • Очерк шестьдесят девятый. Возвращение на освобожденные территории

  • Очерк семидесятый. Замалчивание Катастрофы

  • Очерк семьдесят первый. Послевоенный быт. Переселение в Биробиджан

  • Очерк семьдесят второй. Террор в военные и первые послевоенные годы

  • Очерк семьдесят третий. Еврейская религиозная жизнь в первые послевоенные годы

Часть шестнадцатая

  • Очерк семьдесят четвертый. Проявления официального антисемитизма в годы войны. Антисемитизм в первый послевоенный период

  • Очерк семьдесят пятый. Уход евреев из Советского Союза

  • Очерк семьдесят шестой. Образование государства Израиль

  • Очерк семьдесят седьмой. Евреи Советского Союза н Израиль

  • Очерк семьдесят восьмой. Сионистское движение в военные и послевоенные годы

Часть семнадцатая

  • Очерк семьдесят девятый. Идеологические кампании первых послевоенных лет

  • Очерк восьмидесятый. Убийство С. Михоэлса

  • Очерк восемьдесят первый. Был ли Сталин антисемитом? Борьба с «безродными космополитами»

  • Очерк восемьдесят второй. Закрытие Еврейского антифашистского комитета. Уничтожение остатков еврейской культуры

  • Очерк восемьдесят третий. Судебные процессы первых послевоенных лет. Массовые увольнения евреев «Дело М. Вейцман»

  • Часть восемнадцатая

  • Очерк восемьдесят четвертый. Следствие по «делу Еврейского антифашистского комитета»

  • Очерк восемьдесят пятый. Судебный процесс по «делу Еврейского антифашистского комитета»

  • Очерк восемьдесят шестой. «Дело врачей-вредителей»

  • Очерк восемьдесят седьмой. Депортация еврейскою населения СССР - слухи или реальность?

  • Очерк восемьдесят восьмой. Смерть Сталина

  • Очерк-приложение. От автора добавлением к прочитанному

Часть девятнадцатая

  • Очерк восемьдесят девятый. Реабилитация осужденных. 20 съезд партии. Всесоюзная перепись населения 1959 года

  • Очерк девяностый. Еврейская религиозная жизнь. Антирелигиозная кампания 1960-х годов

  • Очерк девяносто первый. Антисемитизм в Советском Союзе в послесталинский период

  • Очерк девяносто второй. Демократическое движение в стране. Сионизм в послесталинский период

  • Очерк девяносто третий. Преследования сионистов. Еврейский «самиздат»

Часть двадцатая

  • Очерк девяносто четвертый. Еврейская культура 1960-х годов

  • Очерк девяносто пятый. Внешняя и внутренняя политика при Хрущеве. Евреи в русской культуре. А. Галич. В. Гроссман

  • Очерк девяносто шестой. Евреи в русской культуре (продолжение). Евреи ученые, конструкторы, руководители производства

  • Очерк девяносто седьмой. Эхо Катастрофы

Часть двадцать первая

  • Очерк девяносто восьмой. Арабо-израильские войны и политика СССР

  • Очерк девяносто девятый. Ассимиляция евреев. Всесоюзная перепись населения 1970 года. Судьбы местечек

  • Очерк сотый. Демократическое и сионистское движение 1960-х годов. Письмо 18 грузинских евреев

  • Очерк сто первый. «Самолетный процесс». Массовый выезд в Израиль

  • Очерк-приложение. От автора - дополнением к прочитанному

Библиография

