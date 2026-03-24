Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Кандель - Очерки времен и событий

Кандель - Очерки времен и событий
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, JUDAICA, **Ecclesiology Faith Experience, History, **Jewish History

Феликс Кандель – Очерки времен и событий из истории российских евреев (До второй половины восемнадцатого века)

Издательство – Ассоциация «Тарбут» – 200 с.

Иерусалим – 1988 г.

Феликс Кандель – Очерки времен и событий из истории российских евреев (До второй половины восемнадцатого века) – Содержание

  • Очерк первый. Кто мы. Как называем сами себя. Как называют нас другие. Когда пришли на эти земли.

  • Очерк второй. Хазары. Хазарский каганат. Принятие иудаизма. Расцвет и гибель Хазарии.

  • Очерк третий. Хазары и славяне. Евреи и Киевская Русь. Нашествие монголов.

  • Очерк четвертый. Евреи Центральной Европы. Крестовые походы. Ритуальные наветы. Погромы, убийства и изгнания. Начало переселения на восток.

  • Очерк пятый. Первые появления евреев в Польше. Привилегии Болеслава Благочестивого. Преследования времен ’’черной смерти”. Переселение евреев в Польшу и Литву.

  • Очерк шестой. Привилегии Казимира Великого. Неожиданное изгнание из Литвы. Антиеврейская агитация и первая антисемитская литература. Обвинения в осквернении святой гостии.

  • Очерк седьмой. Новгородская ’’ересь жидовствующих”. Жидовствующие при дворе Ивана III. Их учение. Борьба с ними и казни главных еретиков. Иван Грозный и евреи

  • Очерк восьмой. Еврейское самоуправление в Польше и Литве. Кагал. Ваад. Суды. Религиозные авторитеты Польши.

  • Очерк девятый. Школьное обучение в Польше и Литве. Хедеры и иешивы. Брачный договор и свадебный обряд. Семейная жизнь. Строительство синагог. Религиозные и благотворительные братства.

  • Очерк десятый. Евреи на Украине. Ужасы времен хмельнитчины. Война России с Польшей. Польское восстание против шведов — и разгром еврейских общин. Начало переселения на запад.

  • Очерк одиннадцатый. Надежды на освободителя. Ожидание прихода Мессии. Саббатай Цви — лжемессия. Вера в него. Предмессианские приготовления. Переход Саббатая Цви в ислам.

  • Очерк двенадцатый. Саббатианские секты в Подолии и Галиции. Яаков Франк и новое движение ’’франкизм”. Диспут франкистов с раввинами и сожжение Талмуда. Второй диспут — и переход франкистов в католичество. Ева Франк и конец ’’франкизма”. Очерк тринадцатый. Рабби Исраэль Баал Шем Тов. Детство. Годы уединения и созерцания. Баал Шем Тов — исцелитель, праведник, святой человек. Его ученики и последователи. Основы его учения.

  • Очерк четырнадцатый. Евреи Польши и Литвы после хмельнитчины. Обнищание общин. Ограничительные законы церкви. Переходы в иудейство. Ритуальные наветы. Восстания гайдамаков. Колиивщина и Уманская резня.

  • Очерк пятнадцатый. Единичные появления евреев на территории Российского государства. Смутные времена. Царствование Алексея Михайловича. Петр I и евреи. Дело Возницына. Политика Елизаветы Петровны. Три раздела Польши. Сотни тысяч евреев — подданные Российской империи.

Views 40
Rating
Added 24.03.2026
Author AlexDigger
Rate this publication:
/5 (0)

Comments

No comments yet. Be the first!

Related Books

All Books