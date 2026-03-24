М.; Иерусалим: Мосты культуры/Гешарим, 2009. - 320 с.

ISBN 978-5-93273-298-9

Феликс Кандель - В поисках пропавших колен Израиля - Содержание

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава первая - Рабби Барух из Цфата. Двенадцать колен. У рек вавилонских. Возвращение в Иерусалим. Колена Иегуды и Биньямина. Десять пропавших колен. Река Самбатион. «Это Самбатион!» Еврейские царства

Глава вторая - Иудейская война. «Поспешим же к делу». Божье наказание. Восстание Бар-Кохбы. Рабби Акива. Ночь изгнания. Рабби Иегуда Галеви. Врата небес. Забал-канский проспект

Глава третья - «Аримаспы и циклопы». Эльдад из колена Дана. Рассказ Эльдада из колена Дана. Бней Моше. «Негде жить и негде умирать». Хазары. Ответ кагана Йосефа. Государство пресвитера Иоанна. Туда, где небо встречается с землей. Послы в Монголию. «В стране крутых гор»

Глава четвертая - Евреи-путешественники. Биньямин из Туделы. Рассказы Биньямина из Туделы. Продолжение рассказов Биньямина из Туделы. Птахия из Регенсбур-га. Биньямин Второй. Евреи Мешхеда. Биньямин Третий

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Глава пятая - Евреи Франции. Евреи Англии. Кровавые наветы. «Навели враги ложь на меня». Осквернение гостии. Ожидание прихода Мессии. Первое авторское отступление. Мессия из рода Иосефа. Мессия из рода Давида. Сыны света и сыны тьмы. «Что Ты насел на Свой народ?..» Пришлось к слову

Глава шестая - Бездонная чаша. Лжемессии. Первый крестовый поход. «Кому жить и кому умереть». «Укрепите ослабевшие руки». Давид Алрои. «Дивные видения». Рыжие евреи. Мартин Лютер. «Желание- отец действия»

Глава седьмая - «Черная смерть». «Обнажили меч злодеи...» Изгнание евреев из Испании. Судьбы изгнанников. Бедствия евреев Португалии. Семья Абраванель. Девятое ава. Муки рождения Мессии. Дивный свет к вечеру

Глава восьмая - Морские пути на Восток. «Возьму и открою другую страну». Христофор Колумб. Открытие Америки. Гаспар да Гама. Авраам Закуто. Евреи - астрономы и картографы. Новые надежды

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Глава девятая - Давид Реувени. Миссия Давида Реувени. Встречи с королем Португалии. «Жив вовеки!» Надежды на освобождение. Диогу Пиреш. Шломо Молхо. «Реувени, князь иудейский»

Глава десятая - Марраны Испании и Португалии. Инквизиция. «Дикое чудище». Аутодафе. Мученики за веру. Две судьбы. «Претерпевшие огненную смерть». «Спаленные огнем». Пришлось к слову

Глава одиннадцатая - «На орлиных крыльях». Мудрецы Цфата. Искры, пребывающие в изгнании. Третье авторское отступление. «Меч на улицах и ужас в домах». Шабтай Цви. «Мы больше не рабы». «Ловушка гордыни»

Глава двенадцатая - Один из многих. Менаше бен Исраэль. У индейцев «длинные носы». Желтая шляпа. Язык ладино. Тайные евреи Португалии. Марраны в России. Анто-нио Санхец

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Глава тринадцатая - «Еще не время». «Возвращайтесь в Иудею». Покровительствуемые. Евреи в Эрец Исраэль. Рабби Шмельке из Никольсбурга. Свет Мессии. Еврей, который побывал за рекой Самбатион

Глава четырнадцатая - Новые поиски десяти колен. Воины из колена Дана. Продолжение поисков. Потомок Авраама. Еврейский штат Арарат. «Херут» - свобода. Арминий Вамбери. Путешествие Арминия Вамбери. Хаим Бенинсон

Глава пятнадцатая - Судьба десяти колен. Пуштуны. «Мы - потомки царя Шауля». Еще о пуштунах. Сыны Менаше. Уриэль Бен-Моше из Камеруна. В пустыне возле Тихого океана. Версия за версией. Британские израильтяне

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

Для любознательных - Александр Македонский. «Иудейский папа». Жидовствующие. Йосеф Наси. Рабби Иегуда ге-Хасид. Опоньское государство. Малые пуримы. Хрустальный колокольчик. Место в раю. Надо жить - будем жить. Посланец десяти колен? «Близок ли час прихода Мессии?» Витражи Марка Шагала. И последнее/