Кандлер Дебора - Очарование грядущего

На протяжении почти тринадцати лет я работаю с руководителями компаний и влиятельными бизнес-лидерами в Австралии и других государствах. Я создаю интеллектуальную собственность и работаю над проектами бизнессистем, которые используют для оптимизации деловых отношений. За это время мне приходилось встречаться с различными клиентами и их партнерами. Одна встреча особенно запечатлелась в моей памяти, так как я узнала необыкновенную историю стойкости и любви. Когда я работала с руководителями большой Австралийской компании на Золотом побережье, то впервые встретилась с Филиппом Кандлером. Сегодня Фил состоит в браке с автором этой книги. Позвольте заметить, не случайно фамилия этой пары — Кандлер (с англ, "candle" — свеча, прим, переводчика), поскольку оба супруга похожи на свечи, которые высоко стоят и ярко светят, освещая путь другим людям, чтобы и они стали подобны зажженным свечам. Работая с Филом и его коллегами, я имела возможность наблюдать за его жизнью, за тем, как он познакомился, встречался и, наконец, женился на невероятной женщине по имени Дебора. Уже тогда он порой рассказывал о той, которая принесла столько радости и счастья в его жизнь. Мне становилось все более любопьпно. Шло время, продвигалась моя работа в компании, и однажды на деловом ужине я познакомилась с Деб. В приглушенном свете ресторана ее лицо светилось так, будто она сама была светом. Я подумала: «Внутри этой женщины есть настолько сильная и всеохватывающая любовь, что ее источником должно быть только Небо». Любовь, покой и силу, которые она излучала, трудно описать словами, и помимо ее физической красоты, в ней присутствовали необыкновенное смирение, чистота и кротость. И вот годы спустя мне предложили прочитать рукопись книги, которую написала Деб. Я читала «Очарование грядущего» на борту самолета, когда летела в Восточную Африку, и просто не могла оторваться от книги. 4 Я прочитала буквально сотни книг по деловому и личностному развитию человека, некоторые были хорошими, некоторые не очень. Однако эта книга отличается от всех мною прочитанных. В ней чувствуется присутствие исцеляющей силы. Это не нью-эйджевское исцеление — широкое, диффузное и сложное для понимания. Не самореализационное исцеление, которое привлекательно, но не достигает истины. В книге показана исцеляющая сила, которая поднимает вас и приводит туда, куда ни одна другая книга по самопознанию не может привести. Почему? Потому что, я считаю, эта книга основана на подлинной и древней мудрости. Записанные там мысли явно несут в себе Дух Божий. Божья благодать и безусловная любовь Христа утверждают истину на этих страницах и наполняют их теплом. Если вы способны по-настоящему прощать и быть прощенным, то поймете, что я имею в виду. Это не религиозная книга. Это духовная книга и книга о любви. Поэтому вам, читатель, я предлагаю отправиться в необыкновенное путешествие, благодаря которому вы поймете, что можете по-настоящему любить и быть любимым, и в то же время найти своего Создателя. Вы будете поражены светом Божьей любви и осознанием того, кем вы на самом деле являетесь, когда научитесь прощать. Если у вас будет возможность послушать выступление Деборы или познакомиться с нею, обязательно сделайте это! В одном я могу заверить вас: когда вы прочтете эту книгу, то поймете, что обрели друга. Если вы, исследовав свою душу, поняли, что пришло время перемен в вашей жизни, значит, вам нужно прочитать эту книгу. «Очарование грядущего» перенесет вас туда, где получают исцеление, и подарит свободу, чтобы вы могли жить в соответствии с вашей мечтой! Эта книга не является поверхностной книгой наподобие «Помоги себе сам». «Очарование грядущего» — это открытие истинной, чистой, богатой мудрости, которая может вырвать корень боли и подарить вашему сердцу крылья.

Кандлер Дебора - Очарование грядущего

Пер. с англ. Александр Жибрик. - См.: ООО «Издательское учреждение «ЖИЗНЬ», 2012. - 196 с.

ISBN 978-5-905061-03-5

Кандлер Дебора - Очарование грядущего - Содержание

Предисловие

Посвящение

Постскриптум

Благодарность

Введение «Почему прощение имеет такое большое значение»

Глава первая «Выезд из «Захолустья»»

Глава вторая «Пугающая мысль о жизни в соответствии с планом Б»

Глава третья «Когда мечты впадают в кому»

Глава четвертая «Понимание жизненных сезонов»

Глава пятая «Божий взгляд»

Глава шестая «Нормальная жизнь, которая кажется ненормальной»

Глава седьмая «Изменения, способствующие духовному росту»

Глава восьмая «Внутренние негативные убеждения»

Глава девятая «На что похоже прощение»

Глава десятая «На что прощение не похоже»

Глава одиннадцатая «Что делает прощение»

Глава двенадцатая «Что не является действием прощения»

Глава тринадцатая «Кого мы прощаем?»

Глава четырнадцатая «Как мне понять, что я на самом деле простил?»

Глава пятнадцатая «Восстановление старого лучше приобретения нового»

Глава шестнадцатая «утверждая жизнь»

Глава семнадцатая «Запечатленные вечностью»

Послесловие

Ссылки