Кандлер Дебора - Очарование грядущего
На протяжении почти тринадцати лет я работаю с руководителями компаний и влиятельными бизнес-лидерами в Австралии и других государствах. Я создаю интеллектуальную собственность и работаю над проектами бизнессистем, которые используют для оптимизации деловых отношений. За это время мне приходилось встречаться с различными клиентами и их партнерами. Одна встреча особенно запечатлелась в моей памяти, так как я узнала необыкновенную историю стойкости и любви. Когда я работала с руководителями большой Австралийской компании на Золотом побережье, то впервые встретилась с Филиппом Кандлером. Сегодня Фил состоит в браке с автором этой книги. Позвольте заметить, не случайно фамилия этой пары — Кандлер (с англ, "candle" — свеча, прим, переводчика), поскольку оба супруга похожи на свечи, которые высоко стоят и ярко светят, освещая путь другим людям, чтобы и они стали подобны зажженным свечам. Работая с Филом и его коллегами, я имела возможность наблюдать за его жизнью, за тем, как он познакомился, встречался и, наконец, женился на невероятной женщине по имени Дебора. Уже тогда он порой рассказывал о той, которая принесла столько радости и счастья в его жизнь. Мне становилось все более любопьпно. Шло время, продвигалась моя работа в компании, и однажды на деловом ужине я познакомилась с Деб. В приглушенном свете ресторана ее лицо светилось так, будто она сама была светом. Я подумала: «Внутри этой женщины есть настолько сильная и всеохватывающая любовь, что ее источником должно быть только Небо». Любовь, покой и силу, которые она излучала, трудно описать словами, и помимо ее физической красоты, в ней присутствовали необыкновенное смирение, чистота и кротость. И вот годы спустя мне предложили прочитать рукопись книги, которую написала Деб. Я читала «Очарование грядущего» на борту самолета, когда летела в Восточную Африку, и просто не могла оторваться от книги. 4 Я прочитала буквально сотни книг по деловому и личностному развитию человека, некоторые были хорошими, некоторые не очень. Однако эта книга отличается от всех мною прочитанных. В ней чувствуется присутствие исцеляющей силы. Это не нью-эйджевское исцеление — широкое, диффузное и сложное для понимания. Не самореализационное исцеление, которое привлекательно, но не достигает истины. В книге показана исцеляющая сила, которая поднимает вас и приводит туда, куда ни одна другая книга по самопознанию не может привести. Почему? Потому что, я считаю, эта книга основана на подлинной и древней мудрости. Записанные там мысли явно несут в себе Дух Божий. Божья благодать и безусловная любовь Христа утверждают истину на этих страницах и наполняют их теплом. Если вы способны по-настоящему прощать и быть прощенным, то поймете, что я имею в виду. Это не религиозная книга. Это духовная книга и книга о любви. Поэтому вам, читатель, я предлагаю отправиться в необыкновенное путешествие, благодаря которому вы поймете, что можете по-настоящему любить и быть любимым, и в то же время найти своего Создателя. Вы будете поражены светом Божьей любви и осознанием того, кем вы на самом деле являетесь, когда научитесь прощать. Если у вас будет возможность послушать выступление Деборы или познакомиться с нею, обязательно сделайте это! В одном я могу заверить вас: когда вы прочтете эту книгу, то поймете, что обрели друга. Если вы, исследовав свою душу, поняли, что пришло время перемен в вашей жизни, значит, вам нужно прочитать эту книгу. «Очарование грядущего» перенесет вас туда, где получают исцеление, и подарит свободу, чтобы вы могли жить в соответствии с вашей мечтой! Эта книга не является поверхностной книгой наподобие «Помоги себе сам». «Очарование грядущего» — это открытие истинной, чистой, богатой мудрости, которая может вырвать корень боли и подарить вашему сердцу крылья.
Кандлер Дебора - Очарование грядущего
Пер. с англ. Александр Жибрик. - См.: ООО «Издательское учреждение «ЖИЗНЬ», 2012. - 196 с.
ISBN 978-5-905061-03-5
Кандлер Дебора - Очарование грядущего - Содержание
Предисловие
Посвящение
Постскриптум
Благодарность
Введение «Почему прощение имеет такое большое значение»
- Глава первая «Выезд из «Захолустья»»
- Глава вторая «Пугающая мысль о жизни в соответствии с планом Б»
- Глава третья «Когда мечты впадают в кому»
- Глава четвертая «Понимание жизненных сезонов»
- Глава пятая «Божий взгляд»
- Глава шестая «Нормальная жизнь, которая кажется ненормальной»
- Глава седьмая «Изменения, способствующие духовному росту»
- Глава восьмая «Внутренние негативные убеждения»
- Глава девятая «На что похоже прощение»
- Глава десятая «На что прощение не похоже»
- Глава одиннадцатая «Что делает прощение»
- Глава двенадцатая «Что не является действием прощения»
- Глава тринадцатая «Кого мы прощаем?»
- Глава четырнадцатая «Как мне понять, что я на самом деле простил?»
- Глава пятнадцатая «Восстановление старого лучше приобретения нового»
- Глава шестнадцатая «утверждая жизнь»
- Глава семнадцатая «Запечатленные вечностью»
Послесловие
Ссылки
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