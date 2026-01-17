Тем, кто полагает, будто богословы не способны ничему научить естественников, следовало бы вначале бепристрастно выслушать богословов, и эти люди, пожалуй, смогли бы узнать что-то полезное - возможно, даже о самих естественных науках.

Джастин Баррет, Оксфордский университет

Каннингем ярко и убедительно доказывает, что новый атеизм не опирается ни на подлинную науку, ни на что-либо, хотя бы отдаленно напоминающее религию, ибо то, что подобная публика принимает за науку, есть по большей части дурная метафизика - а она в принципе не может быть наукой.

Дэвид Дипью, автор «Эволюционирующего дарвинизма»

Войти в мир напыщенного пустословия и методично преобразовать его в осмысленный разговор - задача не из легких. Конор Каннингем вполне заслужил подобную похвалу своим беспристрастным и тщательным анализом самых основательных аргументов, выдвинутых каждой из сторон, участвовавших в этой дискуссии.

Дэн Робинсон, Оксфордский университет

Сейчас, когда два фундаментализма - религиозный и атеистический - схлестываются в непримиримой борьбе, абсолютно не слыша друг друга (на то они и фундаментализмы), и распространяют далеко вокруг волны ненависти и мракобесия, часто приводящие к открытым конфликтам, книга Каннингема особенно актуальна. Высочайший научный уровень и блестящий стиль делают ее необходимым чтением для любого человека, интересующегося соотношением эволюционного и религиозного мировоззрений, которые, конечно же, ничуть не противоречат друг другу.

Алексей Бодров, ректор ББИ

В своей решительной атаке на ультрадарвинизм Ричарда Докинза и Дэниела Деннета Конор Каннингем дерется всерьез и не жалеет противника. Но это не какая-то антиэволюционная диатриба. Ведь Каннингем столь же беспощаден и в своей критике современного креационизма, который он вполне справедливо характеризует как отступление от христианской ортодоксии. Перед нами работа редкой интеллектуальной глубины, опирающаяся как на обширную богословскую эрудицию, так и на серьезное изучение новейших достижений генетики.

Джон Хедли Брук, Оксфордский университет, автор книги «Наука и религия: историческая перспектива»

Мощный и ясный ум Каннингема проливает яркий свет на проблему, которую слишком часто скрывали от нас облака предрассудков, идеологии и полемики. Это просто великолепная книга!

Дэвид Бентли Харт, автор книги «Красота бесконечного»

Со времен Дарвина материалистические истолкователи природы используют эволюционную биологию как оружие в войне с религиозной верой и богословием. В этом чрезвычайно своевременном и глубоком исследовании Конор Каннингем демонстрирует внутреннюю непоследовательность эволюционистского материализма. Автор делает свое дело основательно, беспощадно и весело. В то же время он показывает, каким образом богословское видение мира способно сообщить новый убедительный смысл той захватывающей картине жизни, которую создал Дарвин. Настоятельно рекомендуем.

Джон Хот, автор книги «Бог после Дарвина»

Блестящая и просвещающая книга! Особенно важна для диалога между наукой, религией и культурой.

Архиепископ ЮзефЖичинский, автор книги «Бог и творение»

Докинз и компания не имеют ни малейшего понятия о том, что такое религия, и как она «работает». А потому книга Каннингема представляет собой обязательное чтение для каждого, кто всерьез интересуется этим вопросом: совершенно не пытаясь отрицать научную убедительность дарвинизма, она выявляет его ограниченность в понимании не только религии, но и человеческого удела вообще. В наше смутное и бестолковое время подобная книга так же необходима, как простой домашний хлеб.

Славой Жижек, Люблянский университет

Книга Каннингема просто великолепна - ни больше, ни меньше. Время от времени Промысел Божий буквально в последний момент посылает нам во спасение какую-то книгу, и «Благочестивая идея Дарвина» принадлежит, вероятно, к числу таких книг.

Эндрю Девисон, The Church Times

Эта широкая по своему тематическому охвату и основанная на блестящей эрудиции книга представляет собой чрезвычайно важный вклад в нынешние дискуссии об истинном смысле и значении эволюционной теории. ... Каннингем выступает одновременно со строго рациональным обоснованием и со страстной защитой via media между крайностями фундаменталистской религии и догматического сциентизма. Его книгу должен прочесть каждый, кого тревожит интеллектуальное здоровье современного публичного дискурса о тех предметах, которые сильнее всего влияют на настоящее и будущее нашего биологического вида.

Э. Дж. Лоу, Даремский университет

Конор Каннингем не просто разъясняет позиции обеих сторон в споре дарвинизма и религии; он также показывает, что эволюция вовсе не приводит к расколдованию мира и человека. Напротив, эволюция открывает их истинную, внутреннюю ценность. В своей удивительно прозрачной и яркой прозе Каннингем описывает научную подоплеку спора, его историю и значение терминов, используемых его участниками. ... Авторитетная работа, основанная на поразительно широком круге научных, философских и богословских источников, как современных, так и классических.

Роберт Соколовски, Католический университет Америки

Превосходная книга! Чрезвычайно содержательная и доступно написанная, она не затруднит читателей-неспециалистов благодаря, главным образом, простым и красивым примерам, историям и цитатам, которые использует Каннингем. Добавим, что его интерпретация генетической науки безупречна. Я сам многое почерпнул из этой книги!

Мишель Моранж, автор «Истории молекулярной биологии»