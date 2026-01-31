Каннингэм - Исцеление проблем Плутона

Вопросам, которые мы будем обсуждать — чувство вины, обиды, жестокое обращение с детьми и смерть — трудно противостоять. Когда на семинарах заходит речь об этих влияниях Плутона, некоторые люди начинают чувствовать себя всё более и более некомфортно и в конце концов не выдерживают и уходят. Машинистки срываются и начинают рыдать, работая с этим материалом. Если темы о Плутоне настолько болезненны, стоит ли их поднимать? Да, когда вы видите, как люди, которых мучило чувство вины, вновь начинают любить самих себя. Да, когда те, кто научился делиться своими ужасными секретами с нужными людьми, преодолевают свою изоляцию и вновь обретают самоуважение. Да, потому что цель этой книги — не только получить представление о трудностях Плутона, но и найти инструменты для их исцеления.

Если вы профессиональный астролог, стоит прочитать этот материал, чтобы вы могли помочь клиентам, которых мучают проблемы Плутона. Пока будет идти транзит Плутона по Скорпиону, необходимость исцеления этих сложных областей будет становиться всё более и более насущной. Ваши клиенты будут делиться с вами своими мучительными секретами, и вы должны уметь реагировать на это не только ужасом. Информация и описание средств исцеления в этой книге помогут вам начать подготовку. Библиография по каждой теме, которую мы будем обсуждать, подскажет, куда обратиться, чтобы подготовиться ещё лучше.

И если вы сами являетесь человеком Плутона, шлю вам свою любовь. Человек Плутона — это тот, в чьей карте сильный Плутон: например, Плутон в соединении с Солнцем, Луной, Асцендентом или Серединой Неба, или тот, у кого несколько планет в Скорпионе. Вы можете освободиться из темницы своих защитных механизмов, о которых мы будем говорить. Я не буду притворяться, что это легко. То, как вы стали плутонианцем, не было лёгким. Но с помощью сознания и описанных здесь инструментов исцеления вы можете начать разрушать барьеры Плутона. Если кто-то в мире и обладает настойчивостью, — возможно, одержимостью, — чтобы преодолеть такое разрушительное прошлое, как ваше, то вы и есть этот человек. Давление, которое вы выдержали в процессе развития, чтобы выжить, сделало вас закалённой сталью, алмазом. Пусть эта книга внесет свой вклад в вашу жизнь.

Донна Каннингэм - Исцеление проблем Плутона

Касталия, 2024. - 272 с.

ISBN 978-5-521-23931-3

Донна Каннингэм - Исцеление проблем Плутона - Содержание

Содержание

Введение

Глава I. Понимание плутона в вашей карте

Глава II. Личность и характер плутонианца

Глава III. Средства исцеления проблем плутона

Глава IV. Вина, обида и плутон

Глава V. Инцест и домашнее насилие

Глава VI. Смерть и трансформирующая сила скорби

Глава VII. Транзиты: если это трансформация, почему она так мучительна?

Глава VIII. Консультирование людей с плутонианскими проблемами