Каннингэм - Исцеление проблем Сатурна и Урана

Обзор книги
Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, New Arrivals, Psychology Psychotherapy, Эзотеризм

В издательстве «Касталия» (2026) вышел перевод классического труда Донны Каннингэм «Исцеление проблем Сатурна и Урана». Эта работа представляет собой уникальный синтез астрологической диагностики и гомеопатических принципов самопомощи.

Книга «вызревала» семь лет — с 1980 по 1987 год. За это время автор пережила разочарование в традиционной астрологии, которая, по её мнению, отлично описывает проблемы (например, страх, депрессию или гнев), но не предлагает практических решений. В результате Каннингэм пересмотрела свою роль, превратившись из теоретика в целителя, использующего астрологию как диагностический инструмент. Основная цель издания — предложить методы «вибрационного лечения» и гомеопатии для проработки негативных планетных влияний.

«Касталия», 2026. — 232 с.
ISBN 978-5-908110-18-1.

Каннингэм, Донна - Исцеление проблем Сатурна и Урана - Содержание

  • Введение

  • Глава 1 Гомеопатический подход к астрологии

  • Глава 2 Средства исцеления и их астрологические соответствия

  • Глава 3 Сущность Сатурна

  • Глава 4 Сатурн и страхи: невроз или внутренняя мудрость?

  • Глава 5 Избавление от хандры: астрологическое понимание депрессии

  • Глава 6 Лицом к лицу с Ураном: интервью со знаменитостью

  • Глава 7 Подросток, «вечный подросток» и сорокалетний мужчина

  • Глава 8 Транзиты Урана: переживание развода и других землетрясений

  • Глава 9 Уран и несчастные случаи: их цель и предотвращение

  • Глава 10 Вибрационное лечение и астрология

  • Список упомянутых в книге средств Баха

  • Библиография

Added 14.05.2026
Author brat Vadim
