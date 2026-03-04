Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Кант Иммануил - Доказательство бытия Бога

Download
Обзор книги
Add to Favorites
Category Philosophy
Series Философия в кармане (1 book)

Книга «Доказательство бытия Бога» (включающая знаковую работу «Единственно возможное основание для доказательства бытия Бога», 1763) представляет докритический период творчества Иммануила Канта. В этом труде великий мыслитель еще не отвергает метафизику полностью, а пытается нащупать твердую почву для разумного обоснования веры. Кант метафорично сравнивает свои изыскания с плаванием по «мрачному океану метафизики», признавая, что традиционные пути (такие как физикотеология или чисто логические выкладки) часто грешат сложностью, недоступной здравому смыслу, и предлагает свой оригинальный метод.

Автор выдвигает тезис, согласно которому существование не является предикатом (свойством) вещи, а есть полагание самой вещи. На этом основании он строит доказательство: если нечто внутренне возможно, то должно существовать нечто безусловно необходимое, что служит фундаментом этой возможности. Помимо чисто логических построений, Кант уделяет внимание гармонии природы, рассматривая космогонию и естественный порядок мира как «строительный материал» для осознания божественного присутствия. Книга демонстрирует уникальный переход мыслителя от рационализма к глубокой критике разума, подчеркивая, что Бог является необходимым ориентиром для нравственного и духовного развития человека.

Во вторую часть издания включен фундаментальный труд «Религия в пределах только разума», где Кант исследует природу радикального зла в человеке и борьбу доброго и злого принципов. Здесь религия рассматривается уже не через призму метафизических доказательств, а через этику и моральный закон внутри нас. Кант анализирует понятие «Царства Божьего на земле» как этического сообщества и предостерегает от «лжеслужения» и обрядоверия, утверждая, что истинное почитание Бога заключается в исполнении моральных обязанностей. Эта книга — обязательное чтение для понимания того, как классическая философия соединяет строгую логику с поиском высшего смысла.

М.: Эксмо, 2026. — 448 с. — (Философия в кармане)
ISBN 978-5-04-221244-4

Иммануил Кант — Доказательство бытия Бога - Содержание

  • Существование не есть предикат: Революционный для своего времени тезис о том, что добавление слова «существует» не меняет понятия вещи, а лишь подтверждает её наличие в реальности.

  • Безусловная необходимость: Обоснование бытия Бога как единственного основания внутренней возможности всех вещей.

  • Критика физикотеологии: Анализ того, почему простое восхищение красотой природы недостаточно для строгого доказательства, и предложение «улучшенного метода».

  • Радикальное зло: Исследование склонности человеческой природы к отступлению от морального закона и путей восстановления «задатков добра».

  • Моральная религия: Переход от религии откровения к религии разума, где высшей ценностью является чистая совесть и исполнение долга.

  • Царство Божье как идея: Историческое и философское представление о постепенной победе доброго начала в человеческом обществе.

Added 04.03.2026
Author brat Vadim
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

