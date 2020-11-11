PRO власть

Отечественному читателю творческий гений Иммануила Канта знаком, в основном, в трех дисциплинарных ипостасях: гносеологической, этической и эстетической — по числу трех фундаментальных критик «кенигсбергского затворника»: «Критики чистого разума» (1781), «Критики практического разума» (1788) и «Критики способности суждения» (1790). Четвертую, политическую, ипостась кантовской мысли часто считают необязательным довеском к монументальной кантовской Системе, а между тем именно в ней последняя обретает полноту и логическую завершенность.

Иммануил Кант - К вечному миру (сборник)

(PRO власть)

Москва: РИПОЛ классик, 2019 г. — 434 с.

ISBN 978 -5-386-10909-7

Иммануил Кант - К вечному миру (сборник) - Содержание

Гасилин А.В. Метафизика свободы в политической философии И. Канта

Иммануил Кант

К ВЕЧНОМУ МИРУ (сборник)

ИДЕЯ ВСЕОБЩЕЙ ИСТОРИИ ВО ВСЕМИРНО-ГРАЖДАНСКОМ ПЛАНЕ. 1784 (И. А. Шапиро)

Положение первое

Положение второе

Положение третье

Положение четвертое

Положение пятое

Положение шестое

Положение седьмое

Положение восьмое

Положение девятое

ОТВЕТ НА ВОПРОС: ЧТО ТАКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ? 1784 (Ц. Г. Арзаканьян

РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ И. Г. ГЕРДЕРА «ИДЕИ К ФИЛОСОФИИ ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» (части 1, 2). 1785 (Ц. Г. Арзаканьян, И.Д. Копцев)

I. [Рецензия первой части]

II. Напоминания рецензента книги И. Г. Гердера «Идеи к философии истории человечества

III. [Рецензия второй части]

ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ НАЧАЛО ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ИСТОРИИ. 1786 (И. А. Шапиро)

Замечание

Заключение истории

Заключительное замечание

О ПРИМЕНЕНИИ ТЕЛЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ В ФИЛОСОФИИ. 1788 (И. Н. Попов

О НЕУДАЧАХ ВСЕХ ФИЛОСОФСКИХ ПОПЫТОК ТЕОДИЦЕИ. 1791 (Т. В. Васильева)

Заключительное замечание

О ПОГОВОРКЕ «МОЖЕТ БЫТЬ, ЭТО И ВЕРНО В ТЕОРИИ, НО НЕ ГОДИТСЯ ДЛЯ ПРАКТИКИ». 1798 (Н. Вендельберг)

I. Об отношении теории к практике в морали вообще (Ответ на некоторые возражения господина проф. Гарве)

II. Об отношении теории к практике в государственном праве (Против Гоббса)

III. Об отношении теории к практике в международном праве с точки зрения общего человеколюбия, т. е. космополитической (Против Моисея Мендельсона)

КОНЕЦ ВСЕГО СУЩЕГО. 1794 (А. В. Гулыга)

К ВЕЧНОМУ МИРУ. ФИЛОСОФСКИЙ ПРОЕКТ. 1795 (А. В. Гулыга)

Раздел первый, который содержит прелиминарные статьи договора о вечном мире между государствами

Раздел второй, содержащий окончательные статьи договора о вечном мире между государствами

Приложения

БЛАГАЯ ВЕСТЬ О БЛИЗКОМ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА О ВЕЧНОМ МИРЕ В ФИЛОСОФИИ. 1796 (А. С. Андреева)

Первый раздел. Радостная надежда на близость вечного мира от низшей ступени живой человеческой природы к ее наивысшей — философии

Второй раздел. Сомнения в близости вечного мира в философии

СПОР ФАКУЛЬТЕТОВ. 1798 (М. И. Левина)

Первый раздел. Спор философского факультета с богословским

Второй раздел. Спор философского факультета с юридическим

Третий раздел. Спор философского факультета с медицинским

ПРИМЕЧАНИЯ

Иммануил Кант - К вечному миру (сборник) - Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане 1784

Какое бы точное понятие мы ни составили себе с метафизической точки зрения о свободе воли, необходимо, однако, признать, что проявления воли, человеческие поступки, подобно всякому другому явлению природы, определяются общими законами природы. История, занимающаяся изучением этих проявлений, как бы глубоко ни были скрыты их причины, позволяет думать, что если бы она рассматривала игру свободы человеческой воли в совокупности, то могла бы открыть ее закономерный ход; и то, что представляется запутанным и не поддающимся правилу у отдельных людей, можно было бы признать по отношению ко всему роду человеческому как неизменно поступательное, хотя и медленное, развитие его первичных задатков. Так, браки, обусловливаемые ими рождения и смерти, на которые свободная воля человека имеет столь большое влияние, кажутся не подчиненными никакому правилу, на основании которого можно было бы наперед математически определить их число. Между тем ежегодные данные о них в больших странах показывают, что они так же происходят согласно постоянным законам природы, как те столь изменчивые колебания погоды, которые в единичных случаях нельзя заранее определить, но которые в общем непрерывно и равномерно поддерживают произрастание злаков, течение рек и другие устроения природы. Отдельные люди и даже целые народы мало думают о том, что когда они, каждый по своему разумению и часто в ущерб другим, преследуют свои собственные цели, то они незаметно для самих себя идут к неведомой им цели природы как за путеводной нитью и содействуют достижению этой цели, которой, даже если бы она стала им известна, они бы мало интересовались.

Так как люди в своих стремлениях действуют в общем не чисто инстинктивно, как животные, но и не как разумные граждане мира, по согласованному плану, то кажется, что и не может быть у них планомерной истории (так же как, скажем, у пчел или бобров). Нельзя отделаться от некоторого неудовольствия, когда видишь их образ действий на великой мировой арене. Тогда находишь, что при всей мнимой мудрости, кое-где обнаруживающейся в частностях, в конечном счете все в целом соткано из глупости, ребяческого тщеславия, а нередко и из ребяческой злобы и страсти к разрушению. И в конце концов не знаешь, какое себе составить понятие о нашем роде, столь убежденном в своих преимуществах. Для философа здесь остается один выход: поскольку нельзя предполагать у людей и в совокупности их поступков какую-нибудь разумную собственную цель, нужно попытаться открыть в этом бессмысленном ходе человеческих дел цель природы, на основании которой у существ, действующих без собственного плана, все же была бы возможна история согласно определенному плану природы. Посмотрим, удастся ли нам найти путеводную нить для такой истории, и тогда предоставим природе произвести того человека, который был бы в состоянии ее написать. Ведь породила же она Кеплера , подчинившего неожиданным образом эксцентрические орбиты планет определенным законам, и Ньютона, объяснившего эти законы общей естественной причиной.