Великий парадоксалист-романист Владимир Набоков воскресил образ Чернышевского, вначале в романе «Дар», где иронически изображенный им эстет с комической фамилией Годунов-Чердынцев пишет книгу о Чернышевском. И приниженный эстетом мученик вдруг заслоняет собой эстетствующего эмигранта. А потом в «Приглашении на казнь», как блистательно показал Александр Данилевский, за основу сюжета он берет трагическую судьбу Чернышевского, показывая всю фантасмагоричность суда над ним и дикой казни, казни за идеологическое преступление, «мысленное преступление» (Набоков), потому что думал иначе, чем приказывало начальство.

Но тексты Набокова попали на определенную матрицу, и в его романах увидели лишь подтверждение своей постбольшевистской неприязни к мыслителю, пропавшему на каторге. Большевики искали предшественников в отечестве. Политический каторжанин Чернышевский очень подходил для такой цели. Чернышевский был звездой оппозиции. Его имя могло окормить новых революционеров. Как писал Бердяев: «Необходимо отметить нравственный характер Чернышевского. Такие люди составляют нравственный капитал, которым впоследствии будут пользоваться менее достойные люди.

По личным нравственным качествам это был не только один из лучших русских людей, но и человек, близкий к святости. Да, этот материалист и утилитарист, этот идеолог русского «нигилизма» был почти святой. Когда жандармы везли его в Сибирь, на каторгу, то они говорили: нам поручено везти преступника, а мы везем святого». При этом сегодня многие исследователи, да и просто люди связанные с литературой и философией, говорят и пишут, что Чернышевский был вне контекста высокой русской культуры.

Кантор Владимир - «Срубленное древо жизни». Судьба Николая Чернышевского

М.; СПб.: Центр гуманитарных инициатив, 2016. 528 с.

Серия «Российские Пропилеи»

ISBN 978-5-98712-661-5

Кантор Владимир - «Срубленное древо жизни». Судьба Николая Чернышевского - Содержание

Глава первая. Месторазвитие, или Евразийский центр России

Глава вторая. Отец и сын, или «Надежда русской церкви»

Глава третья. Университетские годы. Perpetuum mobile и размышления о «бесконечном усовершенствовании» христианства

Глава четвертая. Искушения

Глава пятая. Свой тон

Глава шестая. Эстетика жизни

Глава седьмая. Звено в цепи

Глава восьмая. Русские реформаторы. Идея свободы

Глава девятая. Фантом как явление общественного сознания, или Произвол vs право

Глава десятая. Петропавловская крепость, или Продолжение миротворчества

Глава одиннадцатая. Одиночная камера и писание романа. Разрастание мифа

Глава двенадцатая. Приговор, казнь. Каторга

Глава тринадцатая. Мученик. Жизнь после казни

Глава четырнадцатая. «Отблески сияния»

Интермедия

Глава пятнадцатая. Освобождение Чернышевского

Эпилог. Что же случилось после смерти?

Основные даты жизни и творчества Н. Г. Чернышевского

Об авторе

Основные опубликованные сочинения Владимира Кантора

Указатель имен. Составитель Е. В. Михайлов