Эрнст Канторович - Два тела короля

В Европе последние лет тридцать, а в Америке и того дольше Канторовичу посвящают семинары и конференции, о нем пишут статьи и книги, восстанавливают детали его биографии и с почтением изучают все, что имеет хоть какое-нибудь отношение к его личности.

Ученый труд о развитии политической и правовой мысли далекого прошлого и, более того, на первый взгляд, всего лишь о корнях одной частной, хотя и забавной, фикции английского права XVII в. принес его автору-—американскому историку немецкого происхождения Эрнсту Канторовичу—такую славу, что превратил его едва ли не в культовую фигуру в кругах как собственно академических, так и околонаучных.

"Два тела короля" - книга знаменитая. Непросто найти другое академическое сочинение, посвященное столь многотрудной области знания, как средневековая история, которое приобрело бы за последние десятилетия такую популярность в Америке и Европе.

Эрнст Хартвиг Канторович - Два тела короля - Исследование по средневековой политической теологии - Содержание

M. А. Бойцов. Три книги Канторовича

Предисловие

Введение

Глава I. Постановка проблемы: «Отчеты» Плаудена

Глава II. Шекспир: король Ричард II

Глава III. Власть, тяготеющая к Христу

Глава IV. Власть, тяготеющая к праву

Глава V. Власть, тяготеющая к политии: Corpus Mysticum

Глава VI. О вечной длительности и корпорациях

Глава VII. Король не умирает никогда

Глава VIII. Власть, тяготеющая к человеку. Данте

Глава IX. Эпилог

Список иллюстраций

Иллюстрации

Библиография

Общий указатель

Указатель географических названий

Именной указатель

Далеко не просто объяснить, почему сложная, а местами и скучноватая книга о «Двух телах короля» стала знаменитой и даже легендарной. В отличие от «Фридриха Второго» она написана отнюдь не тем слогом, что мог бы импонировать сколько-нибудь широкой публике. Да и проблематика ее сугубо академическая. Честно говоря, и среди медиевистов весьма многие уважают Канторовича «платонически» —зная его труд в основном по пересказам, отдельным цитатам или отрывкам.

Осилить несколько сотен страниц, наполненных знаниями весьма специального свойства, непросто, даже несмотря на юмор, которым Канторович пытается, в доброй старой англосаксонской традиции, иногда сдабривать свою работу. «Обычного» читателя может отпугнуть уже один только вид огромных «подвалов» с цитатами и ссылками на источники и научную литературу, украшающих едва ли не каждую страницу. Что касается академической публики, то справочный аппарат в книге Канторовича лишал дара речи американских, а позже и французских интеллектуалов своей пространностью, точностью и обстоятельностью.

Уже из-за него одного о «Двух телах короля» нередко отзывались с восторгом как о недостижимом эталоне научного тщания. Правда, в Германии восклицаний такого рода не звучало —в тамошнем научном сообществе искони

считалось само собой разумеющимся, что любое всерьез высказываемое утверждение следует снабжать исчерпывающими обоснованиями. Массивные сноски Канторовича не представляют собой ничего из ряда вон выходящего на фоне многих иных немецких трудов.

Судьбы тех или иных книг складываются порой под воздействием самых разнообразных факторов, зачастую не связанных непосредственно с их содержанием. Возможно, и в этом случае популярности труда Канторовича немало способствовала его собственная, действительно незаурядная судьба. При жизни некоторые влиятельные коллеги в англосаксонском мире относились к нему с подозрительностью и даже раздражением—они видели в нем все еще Канторовича «Фридриха Второго», а значит, «полунациста». Однако вскоре после смерти историка выяснилось, что в «академически-массовом» сознании верх берет совершенно иной образ Канторовича. Легенда его биографии стала выстраиваться на основе архетипа столь же древнего, сколь и успешного у публики нескольких последних тысячелетий. Это фигура «раскаявшегося грешника», «блудного сына», прошедшего непростым путем от зла и тьмы к добру и свету.

В Новом Завете и житийной литературе «раскаявшийся грешник» становится порой апостолом или как минимум «обычным» святым; в американском кинематографе тот же типаж в конце концов оказывается «не таким уж и плохим парнем». В любом случае катарсис неизбежен. Биография Канторовича очень подходила именно для такой стилизации: после националистических заблуждений юности, испив сполна из той горькой чаши, которую он сам некогда наполнял, под влиянием как пережитых гонений, так и в особенности благотворной почвы Америки Канторович не только осознал свои былые тоталитарные грехи и раскаялся в них, но и стал глубоко убежденным сторонником демократии.