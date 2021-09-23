Русская Америка. Это привычное для историков словосочетание в современном мире звучит почти как оксюморон. Тем не менее, существование Русской Америки должно быть признано далеко не одной лишь исторической наукой. Ведь это не только понятие, отражающее русское присутствие в Северной Америке в XVII—XIX вв. Несмотря на свое отсутствие на географических и политических картах, причем на протяжении более 150 лет, Русская Америка по сей день обнаруживает себя как русское культурное наследие в Северной Америке, особенно на Аляске. С ее открытием в эту северо-западную часть Америки была принесена русская цивилизация и русская духовная культура. Интерес к истории этого края отечественных и американских авторов — это попытка осмыслить экономическое, политическое, социальное, цивилизационное и духовное своеобразие русского освоения Аляски.

Особая роль в этом многостороннем и неоднозначном процессе принадлежит Русской Православной Церкви (далее — РПЦ), которая внесла значительный вклад в развитие культуры автохтонного населения, сохраняя при этом этническую индивидуальность всех народностей Аляски. Стоит признать, что распространение православия среди туземных народов Северной Америки не было легким процессом. В общественной и частной жизни аляскинских аборигенов были крепки языческие традиции. Требовались немалое мужество, терпение и личный подвиг миссионеров, чтобы своим примером способствовать изменению образа жизни и поведения автохтонов. Негативно на успехе миссии сказывались малое число священников и, как следствие, удаленность миссионерских центров от большинства селений аборигенов, труднодоступность мест их обитания и кочевой образ жизни многих туземных племен. Все это в совокупности не позволяло сделать постоянными просветительскую работу и пастырское окормление многих новокрещенных.

Митрополит Климент Капалин - Православие в Русской Америке - этапы становления

Калуга: Калужская духовная семинария, 2020, 254 с.

ISBN 978-5-902685-01-2

Митрополит Климент Капалин - Православие в Русской Америке: этапы становления - Оглавление

Введение

Глава 1. Оглашение: распространение русской духовной культуры на Аляске в доцерковный период — до прибытия Первой духовной миссии (1741—1793)

§ 1. Частные промысловые экспедиции и распространение православных представлений и традиций среди автохтонов открываемых земель

§ 2. Значение российских правительственных экспедиций XVIII в. для становления православия на Аляске

Глава 2. Крещение: начало регулярной церковной деятельности в период Первой духовной миссии (1794—1823)

§ 1. Успех первых миссионеров и учреждение Кадьякского викариатства (1794—1798)

§ 2. Ослабление миссии (1799—1803)

§ 3. Деятельность иеромонаха Гедеона (1804—1807)

§ 4. Кадьякская миссия под управлением преподобного Германа Аляскинского (1807—1823)

Глава 3. Просвещение: развитие миссии и становление церковной структуры при святителе Иннокентии (1824—1867)

§ 1. Разработка принципов миссионерской работы священником Иоанном Вениаминовым во время приходского служения на Аляске (1824—1839)

§ 2. Учреждение Камчатской епархии (1840)

§ 3. Развитие Церкви на Аляске под руководством святителя Иннокентия в период его архиерейского служения (1841- 1867)

Заключение

Справочная информация