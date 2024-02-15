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Капанадзе – Illusio - Всемирная история заблуждений и обманов

Капанадзе А. Л. – Illusio - Всемирная история заблуждений и обманов
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, **Theology and Science, Science and Technology, History, Reference
Мы привыкли жить среди заблуждений и обманов — великих и малых, полезных и вредных, смешных и печальных, жульнических и бескорыстных, необходимых и совершенно бессмысленных. По сути, наша жизнь очень во многом состоит из всевозможных мифов и мистификаций, мы просто не отдаем себе в этом отчета. Даже наш мозг ежесекундно обманывает нас, иначе мы не смогли бы воспринимать реальность.
Заблуждения — мотор прогресса, двигатель истории, главная пружина развития человечества. По крайней мере, так принято (и приятно) считать. Иногда ошибки вызваны внешним влиянием, и тогда мы называем это обманом. А иногда ошибку допускают очень серьезные и знающие люди, и тогда мы предпочитаем именовать ее заблуждением.
Для кого-то обман — вполне достойная профессия: на свете множество писателей-фантастов, врачей-гипнотерапевтов, визажистов, кинематографистов, фокусников. А для кого-то человеческая склонность обманываться лишь повод для извлечения прибыли: как и полагается всякой уважающей себя энциклопедии обманов, мы с удовольствием расскажем о всевозможных аферистах, шарлатанах, мошенниках, изготовителях искусных подделок, специалистах по манипулированию общественным мнением.
Кто-то заблуждается вполне добросовестно и искренне, веря в летающие тарелки, в лох-несское чудовище или в благодетельность планового хозяйства. А кто-то намеренно водит за нос других и получает за это немалые деньги. А кто-то — вы угадали — пишет книжки, которые обо всем этом повествуют.
Речь у нас пойдет не только о самых знаменитых или самых масштабных обманах и заблуждениях, но и о самых влиятельных, самых популярных, самых опасных, пусть даже иногда и не очень заметных на первый взгляд.
Перед вами книга ответов на вопросы, которые многие из нас частенько себе задают, и на вопросы, которые вы никогда себе на зададите. Действительно ли происходит глобальное потепление? Что ждет нас на том свете? Так ли вредны продукты с ГМО? Верить ли индексу массы тела? Правда ли, что никаких амазонок не существовало? Существует ли «красная ртуть» и «холодный термояд»? Как вызвать ужас у читателя газетной заметки? Почему на пресс-конференцию не стоит надевать рубашку, где изображены полуобнаженные красотки? И главное — правда ли, что в Северном полушарии вода, стекающая в раковину, всегда закручивается в одну сторону, а в Южном — в другую?
Мы гарантируем: эти ответы вам не понравятся.

Капанадзе А. Л. – Illusio - Всемирная история заблуждений и обманов

2-е изд., электрон. — М. : Лаборатория знаний, 2023. — 433 с. — Систем. требования: Adobe Reader XI ; экран 10". — Загл. с титул. экрана. — Текст : электронный.
ISBN 978-5-93208-637-7

Капанадзе А. Л. – Illusio - Всемирная история заблуждений и обманов – Содержание

Введение
  • 4,5 млрд лет назад О форме мира и движении небесных тел
  • ок. 40 тыс. лет назад Изменчивые каноны красоты
  • ок. 15 тыс. лет назад Люди и звери
  • ок. 10 тыс. до н. э. Мифы об алкоголе
  • ок. VII тыс. до н. э. Гадания и гадатели
  • ок. V тыс. до н. э. Литотерапия
  • V — IV тыс. до н.э. Живи по фэншую
  • ок. IV тыс. до н. э. Йоги и йога
  • ок. IV тыс. до н. э. Коррупция и коррупционеры
  • III тыс. до н. э. Инопланетяне — кто они?
  • XVII–XVI вв. до н. э. Атлантида и золотой век
  • XIII–XII вв. до н. э. Троянский конь, или Как вести осаду города
  • VIII в. до н. э. Нелепые законы
  • VIII в. до н. э. Беспроцентные кредиты и потрясающе выгодные вклады
  • VI в. до н. э. Вещие сны
  • VI в. до н. э. Прикладная нумерология
  • 522 г. до н. э. Самозванцы
  • V в. до н. э. Махинации на выборах
  • V в. до н. э. Самозарождение жизни
  • 480 г. до н. э. 300 спартанцев
  • V в. до н. э. Амазонки, или Цилиндр с вуалью
  • 414 г. до н. э. Вся правда о псевдонимах
  • IV в. до н. э. До новых встреч в эфире
  • ок. IV в. до н. э. Как она выглядит на самом деле
  • IV–III вв. до н. э. Между собакой и кошкой. О порочности примитивных дефиниций
  • III в. до н. э. Фальшивые деньги
  • III в. до н. э. Экстраполяция
  • II–I вв. до н. э. Бессмертие
  • III в. н. э. Полтергейст
  • 365 г. н. э. Когда у нас ближайший конец света? Об эсхатологических ожиданиях
  • III–IV вв. н. э. Философский камень
  • V–VI вв. н. э. Подпись неразборчива. Почерковедение и графология
  • VI в. н. э. Несси и другие
  • VIII в. н. э. Можно ли верить новостям?
  • VIII–X вв. Папесса Иоанна
  • 1092 Ассасины и шахиды
  • 1099 Фальшивые реликвии
  • ок. 1150 Вечный двигатель
  • XII в. Фальшивые нищие и ложная благотворительность
  • XII в. Левитация
  • середина XII в. Царство пресвитера Иоанна
  • ок. 1330 Колба и клобук
  • 1380 Военные хитрости
  • около 1496 Поддельные статуи
  • XV в. Лозоходство
  • конец XV в. Пищевые предрассудки
  • 1559 Как правильно пророчествовать
  • 1561 Первое апреля
  • ок. 1600 Привидения
  • 1606 Карты лгут
  • 1638 Казино и лотереи
  • 1657 Объяснение необъяснимых совпадений, или Теория вероятностей
  • 1664 Видеть кожей
  • 1667 Флогистон и теплород
  • 1678 Папистский заговор
  • 1670-е Мифы о свете
  • 1689 Нелепые налоги
  • 1692 Полая Земля
  • 1696 Теория фальшивой Античности
  • конец XVII в. Альтернативная история
  • начало XVIII в. Мифы об абсолютной чистоте
  • 1704 Мнимый формозец
  • 1717 В поисках мирового правительства
  • 1720 Финансовые пирамиды
  • 1725 Окаменелости Берингера
  • 1731 Родина слонов
  • 1756 Участки на Марсе. Недорого
  • середина XVIII в. Гипноз и самовнушение
  • 1760 Литературные мистификации
  • 1764 Астрология
  • 1767 Вымышленные существа и места их обитания
  • 1767 Выдуманные боги
  • 1770 Великий Шахматный Автомат
  • 1776 Неожиданные свойства веществ
  • 1780-е Граф Калиостро
  • 1782 Охота на ведьм
  • 1787 Потемкинские деревни
  • 1790 Таинственные корабли
  • 1796 Гомеопатия
  • 1798 Мальтузианство
  • 1799 Плацебо
  • 1807 Допинг
  • 1811 Луддиты
  • 1811 Мифы о воде
  • 1814 Великий биржевой обман 1814 г.
  • первая половина XIX в. Внешность обманчива
  • 1821 Фальшивые государства
  • 1825 Кошка не виновата, или Роль примет в нашей жизни
  • 1828 Ошибки великих, или Обманщики поневоле
  • ок. 1830 Мнимые толстяки (об индексе массы тела)
  • 1835 Самый знаменитый водоворот
  • 1835 Мертвые души
  • 1835 Великий лунный розыгрыш
  • 1840 Дед Мороз и его коллеги
  • 1846 Двойники
  • 1847 Вегетарианство и вегетарианцы
  • середина XIX в. Реклама
  • 1850-е Спиритизм
  • 1850-е О мнимой непознаваемости мира
  • 1851 Как правильно играть в прятки
  • 1858 Авторы-призраки
  • 1860-е Телегония
  • 1865 Ксенофобия
  • 1866 Конфабуляции
  • 1867 Бродячие камни де Куила
  • 1874 Мадагаскарское дерево-людоед
  • 1874 Побег из зоопарка
  • 1876 Дежавю
  • 1876 Секретное оружие профессора Уингарда
  • 1877 Три способа обмануть детектор лжи
  • 1880 Диафот, или Первые мечты о телевидении
  • 1882 Телепатия и телепаты
  • 1883 Евгеника, или Как улучшить человеческую породу
  • 1883 Электроочистка сахара
  • 1885 Культ карго
  • 1886 Тихо — погода!
  • 1888 Панамский канал
  • 1889 Сахар и другие вредности
  • 1890 Телекинез и психокинез
  • 1890 О наркотиках
  • 1891 Заклинатели дождя и облакопрогонники
  • 1896 Концентратор золота
  • 1896 Подделка ювелирных изделий
  • 1899 Охота на мамонта
  • 1900-е Радионика и радиэстезия
  • начало XX в. Уловки торговцев
  • 1903 «Протоколы сионских мудрецов»
  • 1904 Эффект Умного Ганса
  • 1906 Аллергии
  • 1908 Астрономический алармизм
  • 1912 Пилтдаунский человек
  • 1912 Страх перед холестерином
  • 1915 Искусство или обман?
  • 1917 Артур Конан Дойл и феи
  • 1918 Лекари-шарлатаны
  • 1920-е Бразильская невидимая рыбка
  • 1921 Пятна Роршаха
  • 1921 Снежный человек
  • 1922 Предчувствия, или Как подключиться к ноосфере
  • 1922 Торсионные поля
  • 1923 Проклятие фараонов
  • 1926 Фокусы и фокусники
  • 1930-е Оргонная энергия
  • 1930-е Биологические мифы, или Все ли змеи опасны?
  • 1930 Мнимые планеты
  • 1930 Как не надо осваивать целину
  • ок. 1935 Экономические мифы
  • 1935 Об истине в науке (критерий Поппера)
  • 1936 Карнегианство
  • 1937 «Вермееры» ван Мегерена
  • 1938 Второй Уэллс и второе нашествие марсиан
  • 1939 Джин Гонт — «бессмертное дитя»
  • 1940 Борьба с истиной
  • 1943 Миф о Филадельфийском эксперименте
  • 1945 Несуществующее оружие
  • 1945 Бермудский треугольник
  • 1947 НЛО и уфология.
  • 1950 Дианетика и саентология
  • 1952 Скидки и распродажи
  • 1952 Эффект бабочки
  • 1953 Джентльмены предпочитают блондинок
  • 1953 «Велесова книга»
  • 1954 О подлинном и мнимом вреде АЭС
  • 1954 Свободу радикалам!
  • 1957 О границах искусственного интеллекта
  • 1957 Где растут макароны
  • 1957 Химия или жизнь?
  • 1957 Статистика
  • 1958 Из пушки по воробьям
  • 1959 Кукурузная кампания
  • 1959 «Рязанское чудо»
  • 1961 «Научный креационизм»
  • 1962 Карибский кризис
  • 1964 Нечеловеческая живопись Пьера Брассо
  • 1969 Миф о «лунном мифе»
  • 1971 Гендерное неравенство
  • 1971 Кодекс Гролье, или Мнимый археологический обман
  • 1972 Уотергейт
  • 1974 Погребенные заживо
  • 1975 Нейролингвистическое программирование
  • 1976 Гравитационный детектор нефти
  • 1978 Секты
  • 1982 ГМО
  • 1983 Волшебное топливо Ван Хончена
  • 1989 «Холодный термояд»
  • ок. 1990 Красная ртуть
  • 1990-е Чудесный шар для стирки
  • 1990 Круги на полях
  • 1991 Как заработать на несуществующих частицах
  • 1992 Азбука троллинга
  • 1994 Как, не платить государству?!
  • 1995 О рукопожатности
  • 1998 Лженаука
  • 1999 «После» не значит «поэтому»
  • 1999 Квазидокументалистика
  • 2000 Проблема-2000
  • 2000 Мумия персидской принцессы
  • 2000 О фальшивом каменном веке
  • 2001 Конспирология
  • 2002 Имя и судьба
  • 2004 Воскресители мертвых
  • 2004 Договорные матчи
  • 2005 Индекс цитирования
  • 2012 Пранкеры
  • 2014 Ловушки феминизма
  • июнь 2015–май 2016 Джон Сноу мертв?
  • 2020 Доверять ли переписи населения?
  • ок. 2100 Что делать без нефти?
  • 2126 Устойчивые астрономические заблуждения
Views 234
Rating 5.0 / 5
Added 15.02.2024
Author brat Vadim
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5.0/5 (4)

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