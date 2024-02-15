Капанадзе – Illusio - Всемирная история заблуждений и обманов

Мы привыкли жить среди заблуждений и обманов — великих и малых, полезных и вредных, смешных и печальных, жульнических и бескорыстных, необходимых и совершенно бессмысленных. По сути, наша жизнь очень во многом состоит из всевозможных мифов и мистификаций, мы просто не отдаем себе в этом отчета. Даже наш мозг ежесекундно обманывает нас, иначе мы не смогли бы воспринимать реальность.

Заблуждения — мотор прогресса, двигатель истории, главная пружина развития человечества. По крайней мере, так принято (и приятно) считать. Иногда ошибки вызваны внешним влиянием, и тогда мы называем это обманом. А иногда ошибку допускают очень серьезные и знающие люди, и тогда мы предпочитаем именовать ее заблуждением.

Для кого-то обман — вполне достойная профессия: на свете множество писателей-фантастов, врачей-гипнотерапевтов, визажистов, кинематографистов, фокусников. А для кого-то человеческая склонность обманываться лишь повод для извлечения прибыли: как и полагается всякой уважающей себя энциклопедии обманов, мы с удовольствием расскажем о всевозможных аферистах, шарлатанах, мошенниках, изготовителях искусных подделок, специалистах по манипулированию общественным мнением.

Кто-то заблуждается вполне добросовестно и искренне, веря в летающие тарелки, в лох-несское чудовище или в благодетельность планового хозяйства. А кто-то намеренно водит за нос других и получает за это немалые деньги. А кто-то — вы угадали — пишет книжки, которые обо всем этом повествуют.

Речь у нас пойдет не только о самых знаменитых или самых масштабных обманах и заблуждениях, но и о самых влиятельных, самых популярных, самых опасных, пусть даже иногда и не очень заметных на первый взгляд.

Перед вами книга ответов на вопросы, которые многие из нас частенько себе задают, и на вопросы, которые вы никогда себе на зададите. Действительно ли происходит глобальное потепление? Что ждет нас на том свете? Так ли вредны продукты с ГМО? Верить ли индексу массы тела? Правда ли, что никаких амазонок не существовало? Существует ли «красная ртуть» и «холодный термояд»? Как вызвать ужас у читателя газетной заметки? Почему на пресс-конференцию не стоит надевать рубашку, где изображены полуобнаженные красотки? И главное — правда ли, что в Северном полушарии вода, стекающая в раковину, всегда закручивается в одну сторону, а в Южном — в другую?

Мы гарантируем: эти ответы вам не понравятся.

Капанадзе А. Л. – Illusio - Всемирная история заблуждений и обманов

2-е изд., электрон. — М. : Лаборатория знаний, 2023. — 433 с. — Систем. требования: Adobe Reader XI ; экран 10". — Загл. с титул. экрана. — Текст : электронный.

ISBN 978-5-93208-637-7

Капанадзе А. Л. – Illusio - Всемирная история заблуждений и обманов – Содержание

Введение