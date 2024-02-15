Капанадзе – Illusio - Всемирная история заблуждений и обманов
Мы привыкли жить среди заблуждений и обманов — великих и малых, полезных и вредных, смешных и печальных, жульнических и бескорыстных, необходимых и совершенно бессмысленных. По сути, наша жизнь очень во многом состоит из всевозможных мифов и мистификаций, мы просто не отдаем себе в этом отчета. Даже наш мозг ежесекундно обманывает нас, иначе мы не смогли бы воспринимать реальность.
Заблуждения — мотор прогресса, двигатель истории, главная пружина развития человечества. По крайней мере, так принято (и приятно) считать. Иногда ошибки вызваны внешним влиянием, и тогда мы называем это обманом. А иногда ошибку допускают очень серьезные и знающие люди, и тогда мы предпочитаем именовать ее заблуждением.
Для кого-то обман — вполне достойная профессия: на свете множество писателей-фантастов, врачей-гипнотерапевтов, визажистов, кинематографистов, фокусников. А для кого-то человеческая склонность обманываться лишь повод для извлечения прибыли: как и полагается всякой уважающей себя энциклопедии обманов, мы с удовольствием расскажем о всевозможных аферистах, шарлатанах, мошенниках, изготовителях искусных подделок, специалистах по манипулированию общественным мнением.
Кто-то заблуждается вполне добросовестно и искренне, веря в летающие тарелки, в лох-несское чудовище или в благодетельность планового хозяйства. А кто-то намеренно водит за нос других и получает за это немалые деньги. А кто-то — вы угадали — пишет книжки, которые обо всем этом повествуют.
Речь у нас пойдет не только о самых знаменитых или самых масштабных обманах и заблуждениях, но и о самых влиятельных, самых популярных, самых опасных, пусть даже иногда и не очень заметных на первый взгляд.
Перед вами книга ответов на вопросы, которые многие из нас частенько себе задают, и на вопросы, которые вы никогда себе на зададите. Действительно ли происходит глобальное потепление? Что ждет нас на том свете? Так ли вредны продукты с ГМО? Верить ли индексу массы тела? Правда ли, что никаких амазонок не существовало? Существует ли «красная ртуть» и «холодный термояд»? Как вызвать ужас у читателя газетной заметки? Почему на пресс-конференцию не стоит надевать рубашку, где изображены полуобнаженные красотки? И главное — правда ли, что в Северном полушарии вода, стекающая в раковину, всегда закручивается в одну сторону, а в Южном — в другую?
Мы гарантируем: эти ответы вам не понравятся.
Капанадзе А. Л. – Illusio - Всемирная история заблуждений и обманов
2-е изд., электрон. — М. : Лаборатория знаний, 2023. — 433 с. — Систем. требования: Adobe Reader XI ; экран 10". — Загл. с титул. экрана. — Текст : электронный.
ISBN 978-5-93208-637-7
Капанадзе А. Л. – Illusio - Всемирная история заблуждений и обманов – Содержание
Введение
- 4,5 млрд лет назад О форме мира и движении небесных тел
- ок. 40 тыс. лет назад Изменчивые каноны красоты
- ок. 15 тыс. лет назад Люди и звери
- ок. 10 тыс. до н. э. Мифы об алкоголе
- ок. VII тыс. до н. э. Гадания и гадатели
- ок. V тыс. до н. э. Литотерапия
- V — IV тыс. до н.э. Живи по фэншую
- ок. IV тыс. до н. э. Йоги и йога
- ок. IV тыс. до н. э. Коррупция и коррупционеры
- III тыс. до н. э. Инопланетяне — кто они?
- XVII–XVI вв. до н. э. Атлантида и золотой век
- XIII–XII вв. до н. э. Троянский конь, или Как вести осаду города
- VIII в. до н. э. Нелепые законы
- VIII в. до н. э. Беспроцентные кредиты и потрясающе выгодные вклады
- VI в. до н. э. Вещие сны
- VI в. до н. э. Прикладная нумерология
- 522 г. до н. э. Самозванцы
- V в. до н. э. Махинации на выборах
- V в. до н. э. Самозарождение жизни
- 480 г. до н. э. 300 спартанцев
- V в. до н. э. Амазонки, или Цилиндр с вуалью
- 414 г. до н. э. Вся правда о псевдонимах
- IV в. до н. э. До новых встреч в эфире
- ок. IV в. до н. э. Как она выглядит на самом деле
- IV–III вв. до н. э. Между собакой и кошкой. О порочности примитивных дефиниций
- III в. до н. э. Фальшивые деньги
- III в. до н. э. Экстраполяция
- II–I вв. до н. э. Бессмертие
- III в. н. э. Полтергейст
- 365 г. н. э. Когда у нас ближайший конец света? Об эсхатологических ожиданиях
- III–IV вв. н. э. Философский камень
- V–VI вв. н. э. Подпись неразборчива. Почерковедение и графология
- VI в. н. э. Несси и другие
- VIII в. н. э. Можно ли верить новостям?
- VIII–X вв. Папесса Иоанна
- 1092 Ассасины и шахиды
- 1099 Фальшивые реликвии
- ок. 1150 Вечный двигатель
- XII в. Фальшивые нищие и ложная благотворительность
- XII в. Левитация
- середина XII в. Царство пресвитера Иоанна
- ок. 1330 Колба и клобук
- 1380 Военные хитрости
- около 1496 Поддельные статуи
- XV в. Лозоходство
- конец XV в. Пищевые предрассудки
- 1559 Как правильно пророчествовать
- 1561 Первое апреля
- ок. 1600 Привидения
- 1606 Карты лгут
- 1638 Казино и лотереи
- 1657 Объяснение необъяснимых совпадений, или Теория вероятностей
- 1664 Видеть кожей
- 1667 Флогистон и теплород
- 1678 Папистский заговор
- 1670-е Мифы о свете
- 1689 Нелепые налоги
- 1692 Полая Земля
- 1696 Теория фальшивой Античности
- конец XVII в. Альтернативная история
- начало XVIII в. Мифы об абсолютной чистоте
- 1704 Мнимый формозец
- 1717 В поисках мирового правительства
- 1720 Финансовые пирамиды
- 1725 Окаменелости Берингера
- 1731 Родина слонов
- 1756 Участки на Марсе. Недорого
- середина XVIII в. Гипноз и самовнушение
- 1760 Литературные мистификации
- 1764 Астрология
- 1767 Вымышленные существа и места их обитания
- 1767 Выдуманные боги
- 1770 Великий Шахматный Автомат
- 1776 Неожиданные свойства веществ
- 1780-е Граф Калиостро
- 1782 Охота на ведьм
- 1787 Потемкинские деревни
- 1790 Таинственные корабли
- 1796 Гомеопатия
- 1798 Мальтузианство
- 1799 Плацебо
- 1807 Допинг
- 1811 Луддиты
- 1811 Мифы о воде
- 1814 Великий биржевой обман 1814 г.
- первая половина XIX в. Внешность обманчива
- 1821 Фальшивые государства
- 1825 Кошка не виновата, или Роль примет в нашей жизни
- 1828 Ошибки великих, или Обманщики поневоле
- ок. 1830 Мнимые толстяки (об индексе массы тела)
- 1835 Самый знаменитый водоворот
- 1835 Мертвые души
- 1835 Великий лунный розыгрыш
- 1840 Дед Мороз и его коллеги
- 1846 Двойники
- 1847 Вегетарианство и вегетарианцы
- середина XIX в. Реклама
- 1850-е Спиритизм
- 1850-е О мнимой непознаваемости мира
- 1851 Как правильно играть в прятки
- 1858 Авторы-призраки
- 1860-е Телегония
- 1865 Ксенофобия
- 1866 Конфабуляции
- 1867 Бродячие камни де Куила
- 1874 Мадагаскарское дерево-людоед
- 1874 Побег из зоопарка
- 1876 Дежавю
- 1876 Секретное оружие профессора Уингарда
- 1877 Три способа обмануть детектор лжи
- 1880 Диафот, или Первые мечты о телевидении
- 1882 Телепатия и телепаты
- 1883 Евгеника, или Как улучшить человеческую породу
- 1883 Электроочистка сахара
- 1885 Культ карго
- 1886 Тихо — погода!
- 1888 Панамский канал
- 1889 Сахар и другие вредности
- 1890 Телекинез и психокинез
- 1890 О наркотиках
- 1891 Заклинатели дождя и облакопрогонники
- 1896 Концентратор золота
- 1896 Подделка ювелирных изделий
- 1899 Охота на мамонта
- 1900-е Радионика и радиэстезия
- начало XX в. Уловки торговцев
- 1903 «Протоколы сионских мудрецов»
- 1904 Эффект Умного Ганса
- 1906 Аллергии
- 1908 Астрономический алармизм
- 1912 Пилтдаунский человек
- 1912 Страх перед холестерином
- 1915 Искусство или обман?
- 1917 Артур Конан Дойл и феи
- 1918 Лекари-шарлатаны
- 1920-е Бразильская невидимая рыбка
- 1921 Пятна Роршаха
- 1921 Снежный человек
- 1922 Предчувствия, или Как подключиться к ноосфере
- 1922 Торсионные поля
- 1923 Проклятие фараонов
- 1926 Фокусы и фокусники
- 1930-е Оргонная энергия
- 1930-е Биологические мифы, или Все ли змеи опасны?
- 1930 Мнимые планеты
- 1930 Как не надо осваивать целину
- ок. 1935 Экономические мифы
- 1935 Об истине в науке (критерий Поппера)
- 1936 Карнегианство
- 1937 «Вермееры» ван Мегерена
- 1938 Второй Уэллс и второе нашествие марсиан
- 1939 Джин Гонт — «бессмертное дитя»
- 1940 Борьба с истиной
- 1943 Миф о Филадельфийском эксперименте
- 1945 Несуществующее оружие
- 1945 Бермудский треугольник
- 1947 НЛО и уфология.
- 1950 Дианетика и саентология
- 1952 Скидки и распродажи
- 1952 Эффект бабочки
- 1953 Джентльмены предпочитают блондинок
- 1953 «Велесова книга»
- 1954 О подлинном и мнимом вреде АЭС
- 1954 Свободу радикалам!
- 1957 О границах искусственного интеллекта
- 1957 Где растут макароны
- 1957 Химия или жизнь?
- 1957 Статистика
- 1958 Из пушки по воробьям
- 1959 Кукурузная кампания
- 1959 «Рязанское чудо»
- 1961 «Научный креационизм»
- 1962 Карибский кризис
- 1964 Нечеловеческая живопись Пьера Брассо
- 1969 Миф о «лунном мифе»
- 1971 Гендерное неравенство
- 1971 Кодекс Гролье, или Мнимый археологический обман
- 1972 Уотергейт
- 1974 Погребенные заживо
- 1975 Нейролингвистическое программирование
- 1976 Гравитационный детектор нефти
- 1978 Секты
- 1982 ГМО
- 1983 Волшебное топливо Ван Хончена
- 1989 «Холодный термояд»
- ок. 1990 Красная ртуть
- 1990-е Чудесный шар для стирки
- 1990 Круги на полях
- 1991 Как заработать на несуществующих частицах
- 1992 Азбука троллинга
- 1994 Как, не платить государству?!
- 1995 О рукопожатности
- 1998 Лженаука
- 1999 «После» не значит «поэтому»
- 1999 Квазидокументалистика
- 2000 Проблема-2000
- 2000 Мумия персидской принцессы
- 2000 О фальшивом каменном веке
- 2001 Конспирология
- 2002 Имя и судьба
- 2004 Воскресители мертвых
- 2004 Договорные матчи
- 2005 Индекс цитирования
- 2012 Пранкеры
- 2014 Ловушки феминизма
- июнь 2015–май 2016 Джон Сноу мертв?
- 2020 Доверять ли переписи населения?
- ок. 2100 Что делать без нефти?
- 2126 Устойчивые астрономические заблуждения
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