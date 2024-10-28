В чем смысл человеческой жизни? Зачем живет и на что должен надеяться человек? Арье Каплан, один из наиболее удивительных сынов нашего поколения, поколения тех, кто возвращается к Торе, чтобы жить по ее законам, написал несколько работ на эту тему. В книге, которую мы предлагаем вашему вниманию, собраны некоторые из них.

Это книга ответов на первые вопросы о Всевышнем. Их могли бы задать дети, но ответить на них непросто и человеку, умудренному в Торе. Поэтому автор с разных сторон подходит к каждому из затронутых вопросов и многими ссылками на святые книги учителей прошлых поколений вплетает свою работу в золотую цепь еврейской Традиции. Ибо еврейская Традиция — источник вод, и из нее нам следует черпать живую воду. Как сказано в Торе: ,״И копали слуги Ицхака в долине, и нашли источник живой воды״ (Брейшит, 26:19).

Арье Каплан - Мир создан для меня

Перевел с английского Гдалья Спинадель

Ворое исправленное издание

Иерусалим, ״ШАМИР,,, 5750 (1989)

ISBN 965-310-012-2

Арье Каплан - Мир создан для меня - Содержание

От редакции

Об авторе этой книги