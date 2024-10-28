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Каплан - Мир создан для меня

Арье Каплан - Мир создан для меня
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Category ESXATOS BOOKS, JUDAICA, Theology, Pastoral Care Counseling
В чем смысл человеческой жизни? Зачем живет и на что должен надеяться человек? Арье Каплан, один из наиболее удивительных сынов нашего поколения, поколения тех, кто возвращается к Торе, чтобы жить по ее законам, написал несколько работ на эту тему. В книге, которую мы предлагаем вашему вниманию, собраны некоторые из них.
Это книга ответов на первые вопросы о Всевышнем. Их могли бы задать дети, но ответить на них непросто и человеку, умудренному в Торе. Поэтому автор с разных сторон подходит к каждому из затронутых вопросов и многими ссылками на святые книги учителей прошлых поколений вплетает свою работу в золотую цепь еврейской Традиции. Ибо еврейская Традиция — источник вод, и из нее нам следует черпать живую воду. Как сказано в Торе: ,״И копали слуги Ицхака в долине, и нашли источник живой воды״ (Брейшит, 26:19).

Арье Каплан - Мир создан для меня

Перевел с английского Гдалья Спинадель
Ворое исправленное издание
Иерусалим, ״ШАМИР,,, 5750 (1989)
ISBN 965-310-012-2

Арье Каплан - Мир создан для меня - Содержание

От редакции
Об авторе этой книги
  • У мира есть Творец
  • Парадоксы
  • Он — Милосердный, а мир полон страданиями. Почему?
  • О свободе выбора
  • О бессмертии и душе
  • О возрождении мертвых
  • О цели Творения
Views 281
Rating 5.0 / 5
Added 28.10.2024
Author brat Andron
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5.0/5 (2)

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