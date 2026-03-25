Каплан-Солмз - Клинические исследования в нейропсихоанализе

У этой книги скромные, но далеко идущие цели. Они скромны в том смысле, что данная работа стремится представить (и проиллюстрировать) новый научный метод, который не включает в себя ничего более, кроме сочетания двух уже существующих методик. Далеко же идущие цели этой книги вытекают из границ возможностей, создающихся этим новым методом, который по нашему твердому убеждению усыплет лепестками путь к интеграции — на прочной эмпирической базе — психоанализа и нейронауки, двух значительных подходов к исследованию психической жизни, которыми характеризуется ХХ столетие.

Довольно легко забывается, что психоанализ является молодой наукой. Согласно ее создателю, она родилась «в 1895 или 1900 годах или где-то между ними». Эти даты обозначают период, в течение которого Зигмунд Фрейд отбросил относительную безопасность нейрофизиологических методов исследования, переданных ему его учителями, в пользу совершенно нового подхода к науке о психической жизни. Этот новый подход — психоанализ — произошел напрямую от загадки взаимоотношения психического и телесного. Суть этой загадки была (и всегда оставалась) следующей: каким образом субъективное сознание порождается анатомическими структурами и физиологическими функциями мозга? К тому моменту, как Фрейд встретился с этой проблемой, он уже в течение почти 20 лет исследовал физическую сторону соотношения психического и телесного (структуры и функции нервной системы). Начав в 1877 г. с проблемы тонкой структуры клеток спинального ганглия примитивных организмов, Фрейд постепенно продвигался по ступеням эволюционной лестницы царства животных — от ракообразных и рыб к человеческому существу, по нервной системе через спинной и продолговатый мозг к коре больших полушарий, а также от структуры изолированной нервной клетки к функциям мозга как целостного органа, пока наконец не достиг экспериментальной проблемы человеческой нейропсихологии: корковой локализации речи (т. е. исследований афазии).

В ходе этого постепенного перехода от гистологии к нейропсихологии Фрейду также пришлось перейти от упорядоченного мира лабораторной медицины к клиническим расстройствам. Там, в ходе своей повседневной медицинской работы, как и другие неврологи тех дней, он вступил в схватку с одной из наиболее сложных проблем клинической медицины того времени: физиологически необъяснимой симптоматикой истерии или других неврозов. Это противоречие завершило переход от физического полюса к психическому — субъективному переживанию.

Именно эти две проблемы — афазия и неврозы, начавшие доминировать в научных интересах с зимы 1885 г. — столкнули его с загадками соотношения психического и телесного, и, наконец, именно эти две проблемы побудили его между 1895 и 1900 гг. отказаться от нейрофизиологических методов в пользу психоанализа.

Пер. с англ. К.А. Лемешко. Под научн. ред. докт. психол. наук, проф. А.Ш. Тхостова. — 2-е изд. — М.: Академический проект, 2020. — 272 с. — (Психологические технологии).

Каплан-Солмз К., Солмз М. - Клинические исследования в нейропсихоанализе – Содержание

Об авторах

Предисловие

Предисловие авторов к русскому изданию

Введение

Часть I. Основы

Глава 1. Исторические корни психоанализа в нейронауке

Глава 2. Психоанализ и возникновение динамической нейропсихологии: работа А. Р. Лурии

Глава 3. Пример: нейродинамические аспекты сновидений

Глава 4. Будущее психоанализа в нейронауке: методологический план

Часть II. Клинические наблюдения

Глава 5. Психоаналитические наблюдения над случаем афазии Брока: нормальная работа горя

Глава 6. Психоаналитические наблюдения над случаем афазии Вернике: разорванное сознание

Глава 7. Психоаналитические наблюдения над случаем левостороннего теменного поражения: потерянный мир

Глава 8. Психоаналитические наблюдения над пятью случаями поражения правой перисильвиевой области: нарушение работы горя

Глава 9. Психоаналитические наблюдения над четырьмя случаями лобного медио-базального поражения: «переживания гибели мира»

Часть III. Интеграция

Глава 10. К проблеме нейроанатомии психического аппарата

Список литературы

Предметный указатель