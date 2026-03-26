Каплан - Свершаются на небесах

Каплан - Свершаются на небесах
Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, JUDAICA, Bible Translations, Biblical Studies, **Ecclesiology Faith Experience, Philosophy, History

Когда я писал эту книгу, меня часто спрашивали: “Для кого она предназначена?”. На это я отвечал: “Для всех”. Я всегда пытаюсь сделать мои книги как можно более универсальными. В этом смысле, это очень трудная книга. Если бы я писал ее для евреев, свободно ориентирующихся в вопросах иудаизма, многие изложенные здесь вещи оказались бы ненужными. Если бы я писал ее для евреев, знания которых весьма ограничены, мне пришлось бы объяснять моменты, очевидные для образованных людей. Кроме того, в такой книге как эта, должно найтись место для такой информации, которая была бы полезна даже ученым раввинам.

Поэтому я попытался объединить в этой книге все задачи. С одной стороны, она адресована достаточно образованным читателям, предлагая им более глубокие объяснения различных аспектов еврейской свадьбы. В то же время, она задумана как руководство для тех, кто не знает практически ничего. Поэтому образованный читатель найдет в этой книге немало до боли очевидных фактов. Например, что на свадебном приеме следует подавать кошерную еду. Но имейте в виду, что для многих читателей это утверждение отнюдь не бесспорно.

Равви Арье Каплан - Свершаются на небесах

Издательство “Мознаим”

Нью Иорк — Иерусалим

5761-2001 263 c.

Равви Арье Каплан - Свершаются на небесах - Содержание

От автора

От переводчика

Предисловие

  • 1. Свершаются на небесах

  • 2. Любовь

  • 3. Пока не поздно

  • 4. Помолвка

  • 5. Выбор даты

  • 6. Кольцо

  • 7. Талит

  • 8. Свадебное платье

  • 9. Подготовка к свадебной церемонии

  • 10. Неделя перед свадьбой

  • 11. Духовное очищение

  • 12. День свадьбы

  • 13. Обзор свадебной церемонии

  • 14. Предсвадебный прием

  • 15. Кетуба

  • 16. Объяснение кетубы

  • 17. Подготовка к церемонии

  • 18. Свадебный балдахин

  • 19. Описание процессии

  • 20. Благословения во время обручения

  • 21. Кидушин

  • 22. Семь благословений

  • 23. Уединение

  • 24. Свадебная трапеза

  • 25. Благословение после еды

  • 26. Неделя после свадьбы

  • 27. Счастливой семейной жизни!

  • Информация для свадебной церемонии

