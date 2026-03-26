Каплан - Вечность, возрождение и возраст Вселенной: взгляд Торы

Одно из наших фундаментальных верований - вера в возрождение мертвых. Мы верим, что наступит время, когда все мертвые вернутся к жизни, и соединятся их души с телом. Поэтому последний из Тринадцати Принципов Веры, которые сформулировал Рамбам, гласит: «Я верю полной верой, что возродятся мертвые, когда будет угодно Творцу». На это есть намек в Торе, когда Бог говорит: «Я убиваю, и Я возвращаю к жизни» (Дварим, 32:39)'. Более открыто об этом говорит пророк Ишайя: «Возродятся мертвые твои, восстанут мертвые тела; пробудятся и запоют пребывающие в прахе» (26:19). И яснее всего книга Даниэля: «Пробудятся многие, спящие в прахе, одни - к вечной жизни, а другие - к осуждению и вечному позору» (12:2).

Есть об этом два основных мнения.

Основное мнение, которого придерживаются Саадья-гаон, Раавад, Рамбан и все кабалисты, заключается в том, что возрождение - первый шаг к Будущему миру. Все будут жить вечно, и этот мир будет материальным, где соединятся душа и тело.

До некоторой степени, основанием этого взгляда служат слова Талмуда:

Однажды Раби (Йеуде аНаси) сказал Антонин: Тело и душа могут избежать суда Бога. Тело скажет: Это душа согрешила. Потому что, смотри, когда она меня покинула, я лежало как камень. А душа скажет: Это тело виновато. Когда я его покинула, я летала как птица.

Раби ответил: приведу тебе пример. У одного земного царя был прекрасный сад, полный раннего инжира. И поставил его охранять двух сторожей: безногого и другого - слепого. Безногий сказал слепому: Я вижу в саду прекрасный плод. Посади меня на плечи, и разделим его. Так и сделали, слепой носил безногого, и съели в саду лучшие плоды. Царь вернулся и спросил: где мои лучшие плоды? Безногий ответил: Разве у меня есть ноги, чтобы достать плоды? А слепой сказал: разве у меня есть глаза, чтобы их увидеть?

Но царь был не дурак. Посадил безного слепому на плечи и судил их обоих вместе. Так и Бог, соединит душу с телом, и будет судить вместе. Как написано: «Воззовет Он к небесам свыше и к земле внизу, чтобы судить Свой народ» (Теилим 50:4).

«Призовет небеса наверху» - это душа. «И землю внизу» - это тело. [Призовет их], «чтобы судить Свой народ».

Талмуд приводит глубокую причину возрождения. В конце времен человека будут судить полностью. Душа без тела, может быть, наделена очень высоким восприятием Бога, но она не целый человек. Любое наказание или награда ей не будут полными.

Многим это трудно понять. Если главная награда духовная, зачем тело? Почему будущий мир будет материальным?

Чтобы это понять, поставим вопрос: А Зачем Бог создал материальный мир? Это не так тривиально. Бог не материальный, как и благо, которое Он предлагает Своему миру. Ясно, что награда творения, по сути, не материальная. Зачем же Он создал материальный мир? Данный вопрос широко обсуждается в нашей классической литературе. Чтобы ответить на него, поставим прежде еще вопрос: В чем разница между духовным и материальным миром?

Арье Каплан - Вечность, возрождение и возраст Вселенной: взгляд Торы

Перевел Гедалия Спинадель

Иерусалим, 2023

Immortality, Resurrection, and the Age of the Universe Aryeh Kaplan

Translated by Gedalia Spinadel

Jerusalem 2023

Арье Каплан - Вечность, возрождение и возраст Вселенной: взгляд Торы - Содержание

ВОЗРАСТ ВСЕЛЕННОЙ

ДОЛГОЛЕТИЕ И БЕССМЕРТИЕ

О ВОЗРОЖДЕНИИ

АСТРОЛОГИЯ. ЗВЕЗДЫ И АНГЕЛЫ

МУЖСКОЕ И ЖЕНСКОЕ НАЧАЛА

ТОЛКОВАНИЕ ОР а-ХАИМ

