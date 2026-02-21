Книга Роже Каратини «Катары» представляет собой масштабное историческое исследование, посвященное одной из самых загадочных и трагических страниц европейского Средневековья — движению альбигойцев (катаров) на юге Франции. Автор, известный своей энциклопедичностью, стремится очистить историю катаризма от накопившихся мифов и оккультных наслоений, представляя движение в контексте политической, социальной и религиозной жизни Лангедока XI–XIII веков.

Каратини подробно анализирует теологическую доктрину катаров — их радикальный дуализм, противопоставляющий духовный мир благого Бога материальному миру, созданному демиургом-злом. Автор описывает строгую иерархию общины, деление на «совершенных» и «верующих», а также уникальный обряд consolamentum. Книга раскрывает, как это учение, отрицавшее церковную десятину и авторитет Рима, стало угрозой для папства и поводом для Кровавого крестового похода, который навсегда изменил облик Франции.

Особое внимание автор уделяет тому, как религиозный конфликт был использован французской короной для аннексии богатых южных территорий. Каратини мастерски описывает работу Инквизиции и осады неприступных замков, завершившиеся падением Монсегюра. Это исследование позволяет понять, почему память о катарах до сих пор жива в Окситании и как их гибель ознаменовала конец целой цивилизации трубадуров и рыцарской вольности.

М. : Эксмо, 2010.­ 400 с.

