Мифология каждого народа древности находится в тесной связи с местными и климатическими условиями обитаемой им страны. В Индии природа, являясь в полном блеске первобытной своей красоты, щедрою, неоскудевающею рукою расточает человеку драгоценнейшие дары всех своих трех царств. Здесь горы, высочайшие в мире — с золотоносными недрами, алмазными, рубиновыми и изумрудными копями; леса, снабжающие весь свет пряностями и ароматами, населенные красивейшими зверями и птицами; роскошные долины, и, в числе их, очаровательная долина Кашмира, окаймленная горами Гималаи... Здесь гора Меру, жилище богов, источающая четыре священные реки: Брахмапутру, Ганг, Джамну и Синд. На зеркальной поверхности последнего красуются цветы символического лотоса; по его прибрежьям растут папирус и тростники для письма, бенгальская смоковница — любимица Брахмы; чудесный мангль, сандаловое дерево, в которое, по преданию, превратилось тело умершего Кришны, и кусты драгоценного нарда.

Такова Индия — страна чудес, можно было бы сказать «рай земной», если бы она же не изобиловала произведеньями, гибельными для человека: в той же самой Индии рядом с бананом высится ядовитый упас, благодетельную пальму обвивает удав своими кольцами, в чашечках упоительно-ароматных цветов гнездятся прелестные, но, тем не менее, ядовитые змейки... Между целебными травами растут смертоносные, из-под сребристых струй священных рек сверкают глаза крокодила; в лесах водятся тигры, в долинах — львы... Наконец, если реки Индии — колыбели ее божеств, то в ее болотах колыбель адского чудовища — холеры! Нигде в мире, может быть, добро и зло не идут так дружно рука об руку, и вот почему древние индусы, первые — в лице одного и того же многорукого божества изображали подателя благ и бедствий, созидателя и разрушителя, источник жизни и смерти.

Религия индусов слагалась веками, в течение которых число священных книг возросло до баснословной цифры. Из них первое место принадлежит Ведам, написанным, как гласят предания, на древнем санскритском языке самим Брахмою. Всех Вед — четыре: Риг или Риг-Веда, содержащая в себя гимны и молитвы в стихах; Яджур-Веда — то же, в прозе, Сама-Веда — божественные песнопения — и, Атхарва-Веда, правила богослужебных обрядов, покаяния и образцы заклинаний. Каждая Веда состоит из двух частей: собственно молитв (мантра) и наставлений (браманас). За Ведами следуют в числе восемнадцати Пурины, заключающие в себе отдельные мифы, сказания о героях и важнейших исторических событиях. После Вед и Пуран, третье место принадлежит эпопеям, воспевающим подвиги богов в человеческом образе; замечательнейшие из эпопей: Рамаяна и Махабхарата. Но этим духовная литература индусов не ограничивается; не можем не упомянуть об истории мироздания и собрании законов Ману (Манава-Дхарма-Шастра) и книгах шести философов в трех отделах: Нъяя, Миманса, Санкхъя; что же касается до отдельных богословских трактатов, поэм, трагедий, мистерий — исчислению их надобно посвятить целые тома.

Каратыгин Петр - История религий и тайных религиозных обществ Древнего мира - В 3 частях - Часть 1 - Индия. Буддизм. Китай. Япония

Москва: Издательство Юрайт, 2024, 493с.

Серия «Антология мысли»

ISΒΝ 978-5-534-12743-0

Каратыгин Петр - История религий и тайных религиозных обществ Древнего мира - В 3 частях - Часть 1 - Индия. Буддизм. Китай. Япония - Содержание

ТОМ 1

ИНДИЯ Глава первая-Глава двадцать вторая

БУДДИЗМ Глава первая-Глава восьмая



ТОМ 2

КИТАЙ Глава первая-Глава двадцать шестая

ЯПОНИЯ Глава первая-Глава восемнадцатая

ИЕЗУИТЫ В КИТАЕ 1-3



Персия — первая из монархий древнего мира, совместившая в своих пределах все царства малой Азии; основатель Персии — первый герой истории, первая великая и светлая личность, резко выделяющаяся из сумрака веков. Теперешняя Персия настолько же ничтожна в политическом и географическом отношениях, насколько была сильна и обширна двадцать пять веков тому назад, в те времена, о которых говорят нам вечно живые страницы истории и — остовы минувших славных времен, доныне сохранившиеся развалины. Каратыгин Петр - История религий и тайных религиозных обществ Древнего мира - В 3 частях - Часть 2 - Персия. Египет. Сабеизм Персия — первая из монархий древнего мира, совместившая в своих пределах все царства малой Азии; основатель Персии — первый герой истории, первая великая и светлая личность, резко выделяющаяся из сумрака веков. Теперешняя Персия настолько же ничтожна в политическом и географическом отношениях, насколько была сильна и обширна двадцать пять веков тому назад, в те времена, о которых говорят нам вечно живые страницы истории и — остовы минувших славных времен, доныне сохранившиеся развалины.

Москва: Издательство Юрайт, 2024, 487с.

Серия «Антология мысли»

ISΒΝ 978-5-534-12745-4

Каратыгин Петр - История религий и тайных религиозных обществ Древнего мира - В 3 частях - Часть 2 - Персия. Египет. Сабеизм - Содержание

ТОМ 3

ПЕРСИЯ Глава первая-Глава тридцать первая



ТОМ 4

ЕГИПЕТ Глава первая-Глава шестнадцатая

САБЕИЗМ Глава первая-Глава двадцать четвертая



Умственное развитие каждого народа в прямой зависимости от климатических и географических условий обитаемой им страны и от событий политических. Это аксиома, не подлежащая ни малейшему сомнению. Вот почему, приступая к обзору истории цивилизации древней Греции, ее законодательства, нравов, обычаев, философских школ и биографий философов и мудрецов, мы считаем долгом бросить беглый взгляд на географию древней Эллады и в коротких словах рассказать о важнейших политических событиях этой страны героев, даровитейших поэтов, художников и ученых; страны, которую по всей справедливости можно назвать колыбелью европейской цивилизации, точно так же, как Индию — колыбелью цивилизации древнего мира. Умственное развитие каждого народа в прямой зависимости от климатических и географических условий обитаемой им страны и от событий политических. Это аксиома, не подлежащая ни малейшему сомнению. Вот почему, приступая к обзору истории цивилизации древней Греции, ее законодательства, нравов, обычаев, философских школ и биографий философов и мудрецов, мы считаем долгом бросить беглый взгляд на географию древней Эллады и в коротких словах рассказать о важнейших политических событиях этой страны героев, даровитейших поэтов, художников и ученых; страны, которую по всей справедливости можно назвать колыбелью европейской цивилизации, точно так же, как Индию — колыбелью цивилизации древнего мира. Каратыгин Петр - История религий и тайных религиозных обществ Древнего мира - В 3 частях - Часть 3 - Греция и Рим

Москва : Издательство Юрайт, 2024, 511с.

Серия «Антология мысли»

ISΒΝ 978-5-534-12746-1

Каратыгин Петр - История религий и тайных религиозных обществ Древнего мира - В 3 частях - Часть 3 - Греция и Рим - Содержание

ТОМ 5

ГРЕЦИЯ И РИМ Глава первая-Глава тридцать девятая



ТОМ 6