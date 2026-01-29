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Кардер - Семейные секреты, которые мешают жить

Кардер - Семейные секреты, которые мешают жить
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy

В каждой семье есть свои «скелеты в шкафу»: зависимости, внебрачные дети, финансовые крахи или случаи насилия. Даже если об этом не говорят вслух, эти тайны создают в доме атмосферу тревоги, недоверия и стыда. Книга объясняет механизм «межпоколенческой передачи»: как невысказанная боль родителей превращается в депрессии, зависимости или неудачи в браке у детей.

Это руководство по глубокой ревизии своего семейного прошлого ради обретения личной свободы.

Семейные секреты, которые мешают жить - Дэйв Кардер - Генри Клауд - Джон Таунсенд

Пер. с англ. /Д. Кардер, Э. Хенслин, Дж. Таунсенд, Г. Клауд, А. Браванд. - М.: Триада, 2008. - 460 с.

ISBN 978-5-86181-335-8

Дэйв Кардер - Генри Клауд - Джон Таунсенд - Семейные секреты, которые мешают жить - Содержание

Предисловие. Чарльз Свиндолл
Введение. Дэйв Кардер
Часть I. Дисфункциональные семьи в Библии

  • 1. Семейное дерево царя Давида. Эрл Хенслин

  • 2. Семейное дерево Исаака. Дэйв Кардер

Часть II. Факторы, определяющие развитие и передачу семейных дисфункций

  • 3. Эстафета дисфункциональности: от поколения к поколению. Дэйв Кардер

  • 4. Груз вины и религиозный стыд. Эрл Хенслин

  • 5. Помощь помогающим: служители, выросшие в дисфункциональной семье. Алиса Браванд

  • 6. «Семейные системы» церковных общин. Дэйв Кардер

Часть III. Учимся строить здоровую семью

  • 7. Жить вместе — это искусство. Джон Таунсенд

  • 8. Устанавливаем здоровые границы. Джон Таунсенд

  • 9. Что такое «хорошо» и что такое «плохо»? Генри Клауд

  • 10. Пришла пора взрослеть. Генри Клауд

  • 11. Модель здоровых отношений, которую нам дал Христос. Эрл Хенслин

  • 12. Перед лицом «жизненной несправедливости». Дэйв Кардер

  • 13. Группы поддержки и Церковь. Эрл Хенслин

Приложение А. Супружеская неверность. Дэйв Кардер

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Added 29.01.2026
Author brat lexmak
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