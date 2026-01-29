Кардер - Семейные секреты, которые мешают жить

В каждой семье есть свои «скелеты в шкафу»: зависимости, внебрачные дети, финансовые крахи или случаи насилия. Даже если об этом не говорят вслух, эти тайны создают в доме атмосферу тревоги, недоверия и стыда. Книга объясняет механизм «межпоколенческой передачи»: как невысказанная боль родителей превращается в депрессии, зависимости или неудачи в браке у детей.

Это руководство по глубокой ревизии своего семейного прошлого ради обретения личной свободы.

Семейные секреты, которые мешают жить - Дэйв Кардер - Генри Клауд - Джон Таунсенд

Пер. с англ. /Д. Кардер, Э. Хенслин, Дж. Таунсенд, Г. Клауд, А. Браванд. - М.: Триада, 2008. - 460 с.

ISBN 978-5-86181-335-8

Дэйв Кардер - Генри Клауд - Джон Таунсенд - Семейные секреты, которые мешают жить - Содержание

Предисловие. Чарльз Свиндолл

Введение. Дэйв Кардер

Часть I. Дисфункциональные семьи в Библии

1. Семейное дерево царя Давида. Эрл Хенслин

2. Семейное дерево Исаака. Дэйв Кардер

Часть II. Факторы, определяющие развитие и передачу семейных дисфункций

3. Эстафета дисфункциональности: от поколения к поколению. Дэйв Кардер

4. Груз вины и религиозный стыд. Эрл Хенслин

5. Помощь помогающим: служители, выросшие в дисфункциональной семье. Алиса Браванд

6. «Семейные системы» церковных общин. Дэйв Кардер

Часть III. Учимся строить здоровую семью

7. Жить вместе — это искусство. Джон Таунсенд

8. Устанавливаем здоровые границы. Джон Таунсенд

9. Что такое «хорошо» и что такое «плохо»? Генри Клауд

10. Пришла пора взрослеть. Генри Клауд

11. Модель здоровых отношений, которую нам дал Христос. Эрл Хенслин

12. Перед лицом «жизненной несправедливости». Дэйв Кардер

13. Группы поддержки и Церковь. Эрл Хенслин

Приложение А. Супружеская неверность. Дэйв Кардер