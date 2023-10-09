Существуют два знаменитых издания «Этики» Аристотеля — Никомаховское, изданное его сыном Никомахом, и Эвдемово, изданное его учеником Эвдемом, математиком. Аристотель впервые в истории создал структуру этики и определил ее назначение: этика призвана улучшить человека. «Это часть философии, без которой жизнь на земле невозможна, люди сгрызут друг друга, если не будет этических правил».

Такой взгляд на значение этики сохранится до нашего времени: он никак не принимает во внимание падшесть человека и тот факт, что невозрож-денный человек испорчен! Что хотите с ним делайте, но он переворачивается с ног на голову, как клоун. Поэтому все типы человеческой этики спроецированы из тени нравственного бунта! И только библейская этика является трансцендентальным откровением истины и Божьих требований к человеку — требований этической святости.

Аристотель хотя и был учеником Платона, их мировоззрения сильно различались. Платон не пользовался словом «этика», но говорил, что государство нуждается в правилах руководства, а граждане в правилах поведения. Государя Платон рассматривал как слугу народа. Для Платона в мире идей была иерархия, и высшей ценностью была идея «Добра». Чтобы оценить этот взгляд Платона с точки зрения христианства, к которому он кажется близким, сравните два высказывания:

Платон: «Познайте Истину, которая в вас».

Христос: «Вы потеряли Истину и не можете ее найти. Я даю вам ее заново!»

Марина Сергеевна Каретникова - Библейская этика

Санкт-Петербург : «Библия для всех», 2012. - 168 с.

Марина Сергеевна Каретникова - Библейская этика - Содержание

Часть I МОДЕЛИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЭТИКИ

1. Этика Аристотеля (384 — 322 г. до Р. X.)

2. Этика закона

3. Этика долга (ответственности)

4. Утилитарная этика (этика полезности)

5. Экзистенциальная этика

6. Этика эволюции

7. Этика релятивизма, или ситуативная

Библейская этика

Закон Божий. Десять заповедей

Нагорная проповедь

Заповеди блаженства

Исполнение Божьих заповедей в разных областях нашей жизни

1. Этика общения

2. Библейские принципы поведения христианина в обществе

3. Библейская трудовая этика

4. Деньги

5. Действие Духа Святого в нашей жизни

Семья и церковь (спецкурс)

1. Семья и церковь в замысле Божьем. Брак и семья в божественной драме

2. Семья в Ветхом и Новом Завете. Особенности и различия

3. Мужчина и женщина. Их различия. Их нужды

4. Разочарования в браке. Решение конфликтов. Христоцентричный брак

5. Фатум наследственности и покаяние. Свобода христианина

6. Отцы и дети

7. Что такое любовь. Подделки любви

8. Влияние женщины-матери

9. Дедушки и бабушки

Библиография к части I

Часть II ГЕРОНТОЛОГИЯ И ЖИЗНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ В ЦЕРКВИ (спецкурс)

1. Человек и время

2. Мудрое сердце

3. История геронтологии

4. Научный взгляд на старость (психофизиологические особенности людей пожилого возраста)

5. Психология преклонного возраста

6. Характеристика периодов старости

7. Причины и секреты долголетия

8. Библейский взгляд на старость. Благословения пожилого возраста

9. Различия научного и библейского взгляда на старость

10. Проблемы старости и душепопечительство

11. Что может сделать церковь для своих пожилых членов

12. Хороший конец жизни

Библиография к части II

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