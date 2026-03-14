Каретникова - Всё счастье моей жизни

Книга Марины Сергеевны Каретниковой «Всё счастье моей жизни: Повесть о церкви» представляет собой уникальное сочетание глубокого исторического исследования и живого, почти художественного повествования о судьбах евангельских христиан в России. Автор ставит задачу показать историю церкви не как сухой перечень дат и протоколов, а как личную, выстраданную историю любви человека к Богу и верующих друг к другу. Основная идея произведения заключается в том, что подлинное счастье и полнота жизни христианина неразрывно связаны с общиной, которая, несмотря на внешние гонения и внутренние испытания, остается местом присутствия Христа на земле.

Содержательная часть книги охватывает ключевые периоды становления и жизни братства евангельских христиан-баптистов. Каретникова мастерски рисует портреты выдающихся подвижников веры и простых членов церкви, чья верность убеждениям в годы суровых испытаний стала фундаментом для будущих поколений. Автор уделяет особое внимание «петербургскому периоду», деятельности Ивана Проханова и других лидеров, а также периоду «катакомбного» существования церкви в советские годы. Повествование наполнено документальными свидетельствами, письмами и личными воспоминаниями, которые превращают чтение в сопричастность к живой традиции, где страдания за веру переплетаются с глубокой духовной радостью и миром.

Текст написан в неповторимом стиле Марины Сергеевны — проникновенном, исторически точном и глубоко назидательном. Как профессиональный историк и человек, посвятивший жизнь служению, Каретникова передает не только факты, но и сам дух евангельского движения. Работа служит важнейшим источником для понимания идентичности российских баптистов и их вклада в духовную культуру страны. Это чтение, которое не только обогащает знаниями о прошлом, но и вдохновляет современного читателя на поиск своего места в «повести о церкви», напоминая, что служение Богу и ближнему — это и есть высшее счастье человека.

Санкт-Петербург: «Библия для всех», 2016. – 130 с.

ISBN 978-5-7454-1418-3

