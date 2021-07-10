Предлагаемое издание — это духовное наследие известного проповедника Евангелия и богослова Александра Васильевича Карева. А. В. Карев признес свою первую проповедь в 1915 году, когда ему было 20 лет, и потом более пятидесяти лет подвизался на духовном поприще, проповедуя Христа распятого.

В разное время, уже после смерти А. В. Карева, были изданы небольшими тиражами два сборника его избранных статей, ранее опубликованных в журнале «Братский вестник», редактором которого он был в течение двадцати семи лет.

В данное издание вошли статьи и проповеди А. В. Карева, в которых освещающаются основные доктрины Библии: о Духе Святом, о молитве, вопросы духовного возрастания и освящения верующих; дается толкование на книги Ветхого и Нового Заветов, а также книгу Откровения Иоанна. Кроме того, в издание вошел сборник «Голгофа», изданный ранее малым тиражом.

В своих статьях и проповедях автор призывает к вере в искупительную жертву Иисуса Христа во спасение наших бессмерных душ, «...дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную».

Карев А. В. — Доктрины Библии - Учебное пособие

Доктрины Библии. /Сбор. статей. Сост., оформл. «Братский вестник». —

М: Церковь евангельских христиан-баптистов, 2009. — 928 с.

ISBN 978-5-9901816-1-8

Карев А. В. — Доктрины Библии - Учебное пособие - Содержание

От составителя

А. В. Карев. Биографический очерк

Часть I. Голгофа

Предисловие

Пять Рождественских картин

Голгофа

Основные начала христианской жизни

Десять заповедей

Доктрины Библии

Семь церквей Откровения

Часть II. «Христос — жизнь наша»

ОБРАЗ ИИСУСА ХРИСТА В ВЕТХОМ ЗАВЕТЕ

Христос в скинии Ветхого Завета

Что говорит пророк Исайя о Христе

ОБРАЗ ИИСУСА ХРИСТА В НОВОМ ЗАВЕТЕ

Личность Иисуса Христа

Благодеяния Христа

Христос на берегах Геннисаретского озера

По стопам Христа

Христос — путь, истина и жизнь

Христос — Примиритель

Преображение Христа

Воскресение Иисуса Христа

Дело Христа в прошлом, настоящем и будущем

О ДУХЕ СВЯТОМ

Дух Святой

Небходимо правильное понимание вопроса о Духе Святом

О МОЛИТВЕ

«Господи! Научи нас молиться»

Перовосвященническая молитва Христа

Молитва всех молитв

ОБРАЗ ХРИСТИАНИНА

О чистоте сердца

Семь жемчужин христианского характера

ХРИСТОС НЕ ХОЧЕТ СМЕРТИ ГРЕШНИКА

Грех и победа над ним

Блудный сын

Христос ищет заблудших

«Оставь ее и на этот год»

ПРИТЧИ ХРИСТА О ЦАРСТВИИ БОЖИЕМ

НАГОРНАЯ ПРОПОВЕДЬ

ПСАЛОМ ВСЕХ ПСАЛМОВ

ДОЛИНЫ ПЛАЧА

ОСАННА

КАРТИНЫ НЕБА ПО КНИГЕ ОТКРОВЕНИЯ ИОАННА

ЦЕРКОВЬ ХРИСТА

Рождение церкви

Поместная церковь

Образы церкви Христа

Единство церкви

Священнодействия церкви

Наследие церкви

Церковь и грядущий Христос

МУЖИ ВЕРЫ В ВЕТХОМ ЗАВЕТЕ

Падение Давида

Ионафан

Отец всех верующих Авраам

Иаков

Валаам — пророк Божий

Соломон

ОБРАЗЫ СЛУЖИТЕЛЕЙ ЕВАНГЕЛИЯ

От Симона Ионина до Кифы Петра

Апостол Павел и Тимофей

Апостол Фома

УРОКИ ДЛЯ ВЕРУЮЩИХ

Из жизни апостола Павла

Послание апостола Павла к Римлянам

Из жизни Иоанна Крестителя

Из жизни пророка Моисея

Иисус Навин

Из хизни пророка Самуила

Из жизни пророка Ездры

Вооз и Руфь

Уроки из жизни Давида

Из жизни Иосифа

Из жизни ветхозаветного народа

Праздник Жатвы

«ХРИСТОС УМЕР ЗА ГРЕХИ НАШИ»

Вечеря Господня. Ее установление и значение

Гефсимания

Смерть Иисуса Христа. Ее сущность и значение

Карев А. В. — Доктрины Библии - Учебное пособие - Голгофа

Гефсимания Мф. 26, 36-46

Только троих из апостолов берет Христос с Собою в Гефсиманский сад: Петра, Иоанна и Иакова. Это «столпы» церкви — Гал. 2, 9. Они были свидетелями величайшей славы своего Учителя на горе Преображения. Они должны быть свидетелями и великого уничижения Христа в Гефсиманском саду, когда их Учителя свяжут — Ин. 18, 12.

Здесь, в Гефсимании, Христос открывает перед ними Свое сердце и говорит: «.душа Моя скорбит смертельно!» Но Христос говорил ученикам и о Своей совершенной радости. Совершенная радость и смертельная скорбь! Какие контрасты! Какие высоты и бездны! И наш путь такой же. Огромная радость и смертельная скорбь! Не будем смущаться при таких контрастах! Они были у нашего Учителя. Они могут быть и у нас — Его учеников.

Христос хотел, чтобы ученики приняли участие в Его скорби, но они уснули! Христос хочет, чтобы и мы делили Его скорбь. Скорбь о гибнущих душах. Скорбь о холодности в Его Церкви. Скорбь об умножении греха и зла на земле. Но и от многих из нас, верующих, Он не получает участия в Своей скорби. Холод сковал... Сон одолел.

Но почему скорбел смертельно Христос в Гефсиманском саду? Это одна из глубочайших тайн. Мы никогда полностью не постигнем ее. И все же постараемся понять хотя бы отчасти причину этой смертельной скорби. Причина ее заключается, во-первых, в том, что пришел час взять на Себя всю тяжесть грехов человечества. Во-вторых, Он начал переживать ужас заклания. Агнец Божий шел на жертвенник. Тем более теперь, когда Он на один только шаг был от креста. Вот почему Христос три раза молится о том, чтобы миновала Его чаша сия. Но Он не был освобожден от креста потому, что помимо креста не было другого пути для спасения грешников.

О, если бы все мы поняли эту истину, что только через пролитие пречистой и невинной Крови Иисуса Христа можно было искупить вину человечества!

«Не Моя воля да будет, но Твоя!» Разве у Христа была воля, не совпадающая с волей Отца? Да, могла быть! Каждый человек имеет свою волю. И Христос как Сын Человеческий имел Свою волю, но Он подчинил ее воле Небесного Отца.

Гефсимания является школой молитвы для нас. Молитва Христа — это пример молитвы об исполнении воли Божией в нашей жизни. Кровавый пот на челе Спасителя говорит о глубочайшем Его переживании. История не знает другого такого переживания.

Но вот является ангел с небес и укрепляет Сына Божия — Лк. 22, 43. Как укреплял ангел Иисуса Христа в Гефсимании? Это — великая тайна. Но мы не согрешим, если сегодня заглянем в нее. Прочтем Ис. 53, 1О: «Но Господу угодно было поразить Его, и Он предал Его мучению; когда же душа Его принесет жертву умилостивления, Он узрит потомство долговечное, и воля Господня бла-гоуспешно будет исполняться рукою Его». Потомство долговечное — это бесчисленные сонмы спасенных. Их, вероятно, показал ангел Христу. Лучшее подкрепление в страдании — это увидеть смысл его. «И печали — радость мне, если знаю, что страдания принесут хвалу Тебе!»

Самое ужасное — это бессмысленность страдания.

И вот Спаситель пал лицом на землю. Слышатся слова молитвы: «Отче Мой! .если возможно, да минует Меня чаша сия».

Сын Божий оставил небо для страдания и смерти. В течение всей жизни Своей Он говорил о Своих страданиях. И вдруг Он молится о том, чтобы Отец избавил Его от страдания. Как понять эту молитву? Эта молитва Человека Иисуса.

Когда крест был еще вдали, Сын Человеческий тоже трепетал и тоже молился об избавлении от него: «Душа Моя теперь возмутилась; и что Мне сказать? Отче! избавь Меня от часа сего! Но на сей час Я и пришел» — Ин. 12, 27.