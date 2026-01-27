Карев - Сомов - История христианства

Это всестороннее исследование развития христианства от его зарождения до современности. Авторы подробно рассматривают ключевые исторические события, течения и личности, которые сформировали мировую христианскую традицию.

Книга сочетает академическую точность с доступным изложением, делая сложные процессы истории Церкви понятными для широкого круга читателей. Особое внимание уделено взаимодействию христианства с культурой, политикой и обществом на разных этапах истории.

Карев А. В., Сомов К. В. История христианства : учебное пособие. — Заочный Библейский институт ФСЕХБ.- 2-е издание. – М: Издательство ФСЕХБ. – Бишоффен: Миссия «Восток-Запад», 1993. – 36 с.

Предисловие

Лекция 1. Прообразы христианской истории на страницах Библии - Семь периодов истории христианства - Первый период (Послание к Ефесской церкви) - Второй период (Послание к Смирнской церкви) - Третий период (Послание к Пергамской церкви) - Четвертый период (Послание к Фиатирской церкви) - Пятый период (Послание к Сардийской церкви) - Шестой период (Послание к Филадельфийской церкви) - Седьмой период (Послание к Лаодикийской церкви) - История христианства — школа для верных Христу людей

Лекция 2. Христиане в конце первого века и во втором веке - Христовы апостолы - Христиане между трех „огней“: иудеев, язычников и римских властей - Христиане при императоре Нероне. Смерть ап. Петра и ап. Павла - Иудейская война (68-72 гг.) - Предсказание Иисуса Христа об Иерусалиме - Иосиф Флавий - очевидец событий Иудейской войны - Гонения христиан при Домициане. Ссылка апостола Иоанна - Окончание апостольского века - Император Траян - новые гонения христиан - Личная переписка тиранов - Апостольские ученики - Ошибки апостольских учеников - Восстания при Адриане. Лжемессия Баркохба - Положение христиан при Адриане и Антонине Пие - Апологет христианства — философ Иустин - Император-философ Марк Аврелий - Мученическая смерть Иустина-философа и Поликарпа - Гонения в Галлии - Языческий философ Цельс - Император Коммод. Смерть сенатора Аполлония - Лжеучения во II веке - Гностицизм - Культ Симона-волхва - Керинф — вождь гностицизма - Гностическая секта евионитов - Борьба христиан с гностицизмом во II веке - Обособление духовенства во II веке

Лекция З. Христиане в третьем веке - Септимий Север — император Великой Римской империи; его отношение к христианам - Богослов Ириней - Монтанизм - Богослов Тертуллиан - Христианский ученый Климент Александрийский - Император Александр Север - Первые богослужебные здания - Император Максимин - Император Деций - Богослов Ориген - Император Валериан - Епископ Киприан - Император Тацит. Снова разрешено строительство молитвенных домов - Император Диоклетиан. Последнее жесточайшее гонение христиан - Характеристика богослужений в III в

Лекция 4. Христиане в четвертом веке - Коллегиальное управление Римской империей в конце III в - Римский император Константин Великий - Знамя Константина - Забота о личной славе - Политические цели Константина - Верховный жрец язычников - Официальное соединение христианской церкви с римским государством. - Елена — основоположник почитания „священных предметов" - Оязычивание христианства - Административное зачисление язычников в христианство - Донатистский спор - Арианство - Первый вселенский Никейский собор (325 г.) - Диакон Афанасий - Никейский символ веры - Константинополь — столица Константина - Лжесвидетельство против Афанасия - Последние годы Константина - Констанций — глава Римской империи - Констанций против Афанасия - Смерть Констанция - Юлиан - отступник - Трактат Юлиана „Против христиан" - Попытка восстановления Иерусалимского храма - Гибель Юлиана. Возвращение Афанасия - Император Феодосий против арианства и язычества - Второй вселенский собор (381 г.) - Личный характер Феодосия - Епископ Амвросий — бесстрашный обличитель императора Феодосия - Монашество III-IV вв. Монах Павел. Монах Антоний - Монах Пахомий - Иероним - Христианский деятель Василий Великий - Иоанн Златоуст - Чин литургии

Лекция 5. Христиане в пятом веке - Распад Великой Римской империи - Дух формализма, проникший в христианство V века - Роль монашества в V веке - Августин (354-430 гг.) - Роль Августина в донатистском вопросе - Роль Августина в борьбе с пелагианской ересью - Ошибочное учение Августина о предопределении - Несторианский спор - Третий вселенский собор (Ефесский — 431 г.) - Евтихианство (монофизитство) - Четвертый вселенский собор (Халкидонский 451 г.) - Самовозвышение Римского патриархата над восточными патриархатами - Падение Западной империи - Причины распада Римской империи

Лекция 6. Христиане в шестом веке - Территориальное деление патриархатов - Вопрос о целибате (безбрачии) - Роль Хлодвига в количественном росте Западного патриархата - Постепенный уклон от первохристианства - Расхождение между Западной и Восточной церквами в VI веке - Понятие об инквизиции - Откуда взялся католицизм - Статуи и иконы - Украшение алтарей - „Жития святых - Христианские праздники в VI веке - Слияние монашества с официальной церковью в VI веке - Монах Бенедикт (480-543 гг.) — основоположник монастырей Запада 117 Устав Бенедикта - Монашеские ордены - Император Юстиниан, его попытка возродить Римскую империю, но с христианским содержанием - Конечная цель Юстиниана - достижение личной славы - „О, Соломон, я превзошел тебя!“ - Пятый вселенский собор (Константинопольский - 553 г.) - Григорий I Великий (540-604 гг.) - основоположник могущества римских пап - Миссионерская деятельность Григория I Великого (VI в.)

Лекция 7. Христиане в седьмом веке - Краткий обзор древней истории христианства до начала средневековья - Средневековье. Проповедническая деятельность Колумбана в Британии и Бургундии - Апостол Швейцарии — Галл (ум. в 627 г.) - События в VII в. на Востоке. Ислам - Магомет (571-632 гг.) - Омар (убит в 644 г.) - Великий урок от Бога - Ложные учения монофизитов (единоестественников) и монофелитов (единовольцев) - Кто же прав? - Шестой вселенский собор (Константинополь, 680 г.) - Еще о несторианах VII века

Лекция 8. Христиане в восьмом веке - Что мы называем отступлением от первохристианства? - Иконоборчество в VIII в - Седьмой вселенский собор (Никейский, 787 г.) - Христианский благовестник Бонифаций (680-755 гг.) - Образование папской области в Италии (VIII в.), начало светского господства папства - Различие богослужения в VIII в. на Западе и на Востоке

Лекция 9. Христиане в девятом веке - Карл Великий — король Франкского государства - Расширение Карлом Папской области - Папа Лев III помазает Карла Римским императором - Взор Карла на Византию - Объединение папства с Франкским королевством - Деятельность Карла в создании Франкской государственной церкви - Собор во Франкфурте-на-Майне по вопросу отношения к иконам - Аахенский собор (809 г.) по вопросу о Филиокве - Сын Карла — Людовик Благочестивый. Распад Франкской империи Карла на королевства - О несторианах IX века - О павликианах и манихеях - Византийская правительница Феодора - Фотиане и игнатиане (IX в.) - Славянские земли - Духовные просветители славян — Кирилл и Мефодий

Лекция 10. Христиане в десятом веке - Истинная и ложная преемственность благодати священства - Взор Арнульфа на славянские земли - Генрих I Птицелов - Оттон I Великий. „Священная Римская империя германской нации“ - Отгон II - Оттон III - Папа Сильвестр II - Страны Западной Европы, не вошедшие в состав „Священной Римской империи германской нации" - Дунстан - Возникновение христианства на Руси - Рюрик — основатель Русского государства - Аскольд и Дир - Сын Рюрика - Олег - Киев - столица русская - Поход Олега на Византию - Игорь - брат Олега - Поход Игоря на Византию. Жена Игоря - Ольга - Крещение Ольги - Владимир Святославович - Крещение Руси

Лекция 11. Христиане в одиннадцатом веке - Завершение крещения Руси („мечом и огнем") в Муроме и Новгороде - Причисление Владимира к лику святых - Что унаследовала Русь от Византии - Путята и Добрыня — сподвижники Владимира. Ради популярности? - Сыновья Владимира. Борьба за власть - Нестор — первый русский летописец - Полководец и государственный деятель Ярослав Мудрый (978-1054 гг.) — время высшего процветания Киевской Руси - Русское национальное духовенство при Ярославе - Илларион — первый русский епископ. Ядро Киево-Печерской лавры - Ярослав и Илларион — за политическую независимость Киевской Руси от Византии - Ярослав — первый русский законодатель - Первая русская библиотека - Строительство новых городов: Юрьева, Ярославля и др - Языческий пророк на Руси (XI в.) - Церковное управление на Руси в XI в - Монах Феодосий — устроитель Киево-Печерской обители - Некоторые события на Западе в первой половине XI века - Симония XI века - Монах Петр Дамиани - Учение о „чистилище". Учение о „сверхдолжных" заслугах - Папа Римский Лев IX - руководитель Западной империи - Мощи святого Ремигия - Официальное разделение Западной и Восточной церквей (1054 г.) - Разномыслия, но не разделения! - Единодушие с язычеством — отступление от первохристианства - Претензии папства на руководящую роль в христианстве - Потасовка между папой Николаем I и Византийским патриархом Фотием. Прерванные переговоры. Полный разрыв - Роль кардинала Гильдебранда в Западном духовенстве - Папский престол в руках Гильдебранда - Столкновение королевской и папской тираний - Трёхлетняя война между королем и папой - Гибель короля Рудольфа - Папа Дезидерий - Папа Урбан II — властелин империи - События на Востоке в XI в. Огузы наступают на Византию - Борьба между единоверцами турками и арабами за господство - Положение христиан при арабском владычестве - Возникновение первого крестового похода (1096-1099 гг.) - Папа Пасхалис II - Результат первого крестового похода

Лекция 12. Христиане в двенадцатом веке - Владимир Мономах (1053-1125 гг.) - Юрий Долгорукий - Андрей Боголюбский - Киев перестал быть главным городом Руси - Гибель Андрея Боголюбского - Кирилл Туровский (1130-1182 гг.) — религиозный писатель XII в - Игумен Даниил — первый русский паломник - Даниил „Заточник" - Цель крестовых походов - Орден тамплиеров. Орден госпитальеров - Тевтонский орден - Возникновение второго крестового похода (1147 г.) - Возникновение третьего крестового похода (1190 г.) - Ранние предшественники церковной Реформации. Богомилы - Катары - Катары „альбигойцы" - Вальденсы

Лекция 13. Христиане в тринадцатом веке - Иннокентий III. Политическое господство римско-католической церкви в странах Западной Европы - Иннокентий III - организатор трех последних крестовых походов - Альбигойские войны (1209-1229 гг.) - Четвертый Экуменический Латеранский синод (1215 г.) - После смерти Иннокентия III - „Нищенствующие ордены" - Франциск Ассизский (1182-1226 гг.) - Значені - Франциска Ассизского - Орден доминиканцев (1220 г.) - Орден Кармилитов и орден Августинцев (1256 г.) - Учреждение инквизиции (1232 г.) - Вопреки учению Христа - Схоластики и мистики - Схоласт Ансельм Кентерберийский - Схоласт Пьер Абеляр - Схоласт Фома Аквинский - Схоласт Дунс Скотус - Мистики средних веков. Мистик Бернард Клер веский - Мистик Экхарт - Борьба папы Иннокентия III с исламом - Моральное поражение папства. Печальный исход крестовых походов - Культ реликвий - „Папа-антихрист"

Лекция 14. Христиане в четырнадцатом веке - Культ папы Бонифация VIII - Король Франции Филипп IV не подчинился папе Бонифацию VIII - Великая катастрофа папства - Авиньонское пленение пап (1309-1377 гг.) - Рим без папы. „Финансовый" папа Иоанн XXII - Иоанн XXII против нищенствующих орденов - Пожар на Латеранском холме. Эпидемия чумы в Европе - Слухи о связи Римского папы с диаволом - Сплочение европейских стран против папы - Взаимное отлучение пап Авиньона и Рима - Франция и Англия устраивают свои церкви без пап - Благотворное влияние мистиков - Ученик Экхарта - Иоганн Таулер (1290-1361 гг.) - Ученик Экхарта — Генрих Зейзе (1300-1365 гг.) - „Флагелланты" (самобичующиеся) - Предшественник Реформации, проповедник чистого Евангелия — Джон Виклиф - От католицизма — к евангельскому учению - Духовно-литературная деятельность Виклифа - Основной тезис Виклифа: „Церковь должна быть бедной, как в дни апостолов" - Духовный суд во дворце архиепископа - „Монашество не имеет права на существование" - „Библия должна быть книгой всенародной" - „Проповеди Евангелия — первое место" - „Лолларды". Евангельский взгляд на причастие - На суде у служителей папы. Кончина Виклифа - Отзыв Яна Гуса о Виклифе

Лекция 15. Христиане в пятнадцатом веке - Вселенский собор в Пизе (1409 г.). История трех пап - Ян Гус. Положительное влияние вальденсов - Проникновение учения Виклифа в Чехию - Гус - профессор философии и проповедник Евангелия - Иероним (Пражский) — друг Гуса - Гус воспринял учение Христа от Виклифа - Гус — ректор университета и синодальный проповедник - Духовный авторитет Гуса у князей церкви - Историк Палацкий о Яне Гусе - Бесстрашный обличитель пороков духовенства и князей церкви - Гус — критик учения католической церкви - Гнев папы: интердикт на город Прагу - Один покровитель — Христос. Требовалась церковная реформа - Констанцкий собор. Позорный суд над Яном Гусом - Готовность Яна Гуса. Несломленный воин Христа - Иероним Пражский — верный друг Гуса и Иисуса Христа - Гуситские войны. Базельский собор (1431-1449 гг.) - Савонарола — пророк и реформатор Италии в век Ренессанса - Великий единоборец - Из дворянского рода. Монах-доминиканец - Преподаватель богословия и философии, пламенный проповедник Евангелия - Духовное фиаско трех соборов - Учение Савонаролы. Сила проповедей Савонаролы - Отказ от кардинальской шляпы - Савонарола — глава республики - Папа Александр VI и двор Медичей против Савонаролы - Савонарола в темнице - Казнь Джироламо Савонаролы, Фра Доменико и Сильвестра Маруффи - Гуманизм и христианство

Лекция 16. Христиане в шестнадцатом веке - 16-й век — век Реформации, век рождения протестантизма - Основоположник Реформации доктор Мартин Лютер (1483-1546 гг.) - Богоискание Лютера-студента - Д-р Штаупиц — путеводитель Лютера ко Христу - Человек оправдывается верою - Значение путешествия Лютера в Рим. По примеру Иоанна Крестителя - Искренность Лютера. Причина написания 95 тезисов - 31 октября 1517 г. признан „Днем Реформации“ - Колесница Реформации тронулась в путь - Тезисы Мартина Лютера - Половина Европы объята пожаром Реформации - Противники М.Лютера - Диспут в Лейпциге. Протест Лютера против всей системы папской церкви - Вокруг неограниченной власти папы в церкви и непогрешимости соборов - Решающее слово Лейпцигского диспута - Лютер открыл католицизму лицо Реформации - Три важнейшие сочинения Лютера - 1520 год — год высшего подъема идей Реформации. Папская булла - Стойкость Лютера на Рейхстаге в Вормсе (1521 г.) - Лютер в убежище замка Вартбург. Друзья оплакивают Лютера - Титанический труд Лютера - Назревающий раскол в Реформации. Драгоценное наследие Лютера - С 1522 года Реформация шла несколькими духовными течениями - Филипп Меланхтон и рейхстаг в Аугсбурге - Борец за единство всех искренне любящих Христа - Рейхстаг в Аугсбурге (1530 г.) - Распад Реформации на три отдельных течения - Ульрих Цвингли — швейцарский реформатор (г.Цюрих) - Реформаторская деятельность Цвингли - Главные сочинения Цвингли - Священное Писание — фундамент реформ Цвингли - Соединение в одно целое государства и церкви - Личное участие Цвингли во всех его реформах - Совет г. Цюриха помогает Цвингли - От Цюриха — в другие города - Крестьянская война в Германии (1525 г.) - Фома Мюнцер - Отношение М. Лютера к крестьянской войне - Анабаптисты - Императорский Эдикт против анабаптистов - Валтасар Губмайер. Мощное анабаптистское движение - Действия лжепророков вредили анабаптистам - Иоганн Кальвин - швейцарский реформатор (г. Женева) - Вероучение Кальвина - Строгость Кальвина - Теократическое государство - Вывод - Реакция католицизма на Реформацию - Орден иезуитов — оплот контрреформации - Триентский собор — оружие против протестантизма - Реформация во Франции. Гугеноты - Гугенотские войны (1562-1598 гг.) - „Священная лига” для уничтожения протестантов Франции - „Нантский эдикт” - Реформация в Англии. Реформатор Томас Кранмер - Англиканская церковь - Выходцы из Англиканской церкви - Реформация в Шотландии. Реформатор Джон Нокс - „Женевская Библия” - Пресвитерианская церковь Шотландии

Лекция 17. Христиане в семнадцатом веке - Тридцатилетняя война. Контрреформация против протестантизма - Протестантский союз - Расправа над протестантами в Чехии - Эдикт против протестантов Германии - „Формула покаяния” - Ожесточенная религиозная война в Германии - Шведский король Густав Адольф - День спасения Германского протестантизма - „Вестфальский мир”. Реформация жизни - Рождение пиетизма. Филипп Яков Шпенер - Август Герман Франке. Яков Бёме и Иоганн Арндт - Рождение конгрегационализма. Оливер Кромвель - Рождение современного баптизма (1609 г.) - Рождение движения квакеров - Заявление королю - Раскол в русском православии. Рождение старообрядничества

Лекция 18. Христиане в восемнадцатом веке - Дальнейшее развитие пиетизма. Граф Николай Цинцевдорф - Начало языческой миссии. Влияние пиетизма - Восемнадцатый век — век Просвещения - Рождение методизма в Англии - Рождение методистской Епископальной церкви в Америке - В.Карэй и его деятельность в Индии

Лекция 19. Христиане в девятнадцатом веке - Наполеон и духовное пробуждение в начале века - Рождение „Британского и Иностранного Библейского Общества" - Рождение так называемой „внутренней миссии" и „Диаконии" - Положение в католической церкви - Как же образовался современный Ватикан? - Иоганн Гер гард Онкен и рождение баптизма в странах континентальной Европы - Рождение международных и интерконфессиональных религиозных организаций - Возникновение новых деноминаций. Рождение адвентистов - Рождение „Христианской науки" - Рождение „Новоапостольской церкви" - Мормоны