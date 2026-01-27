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Карев - Сомов - История христианства

Карев - Сомов - История христианства
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, History, Ethics, Pastoral Care Counseling, Educational, Religious Studies Atheism
Series Заочный Библейский институт ФСЕХБ (10 books)

Это всестороннее исследование развития христианства от его зарождения до современности. Авторы подробно рассматривают ключевые исторические события, течения и личности, которые сформировали мировую христианскую традицию.

Книга сочетает академическую точность с доступным изложением, делая сложные процессы истории Церкви понятными для широкого круга читателей. Особое внимание уделено взаимодействию христианства с культурой, политикой и обществом на разных этапах истории.

Карев - Сомов - История христианства

Карев А. В., Сомов К. В. История христианства : учебное пособие. — Заочный Библейский институт ФСЕХБ.- 2-е издание. – М: Издательство ФСЕХБ. – Бишоффен: Миссия «Восток-Запад», 1993. – 36 с.

Карев - Сомов - История христианства - Содержание

Предисловие

  • Лекция 1. Прообразы христианской истории на страницах Библии - Семь периодов истории христианства - Первый период (Послание к Ефесской церкви) - Второй период (Послание к Смирнской церкви) - Третий период (Послание к Пергамской церкви) - Четвертый период (Послание к Фиатирской церкви) - Пятый период (Послание к Сардийской церкви) - Шестой период (Послание к Филадельфийской церкви) - Седьмой период (Послание к Лаодикийской церкви) - История христианства — школа для верных Христу людей

  • Лекция 2. Христиане в конце первого века и во втором веке - Христовы апостолы - Христиане между трех „огней“: иудеев, язычников и римских властей - Христиане при императоре Нероне. Смерть ап. Петра и ап. Павла - Иудейская война (68-72 гг.) - Предсказание Иисуса Христа об Иерусалиме - Иосиф Флавий - очевидец событий Иудейской войны - Гонения христиан при Домициане. Ссылка апостола Иоанна - Окончание апостольского века - Император Траян - новые гонения христиан - Личная переписка тиранов - Апостольские ученики - Ошибки апостольских учеников - Восстания при Адриане. Лжемессия Баркохба - Положение христиан при Адриане и Антонине Пие - Апологет христианства — философ Иустин - Император-философ Марк Аврелий - Мученическая смерть Иустина-философа и Поликарпа - Гонения в Галлии - Языческий философ Цельс - Император Коммод. Смерть сенатора Аполлония - Лжеучения во II веке - Гностицизм - Культ Симона-волхва - Керинф — вождь гностицизма - Гностическая секта евионитов - Борьба христиан с гностицизмом во II веке - Обособление духовенства во II веке

  • Лекция З. Христиане в третьем веке - Септимий Север — император Великой Римской империи; его отношение к христианам - Богослов Ириней - Монтанизм - Богослов Тертуллиан - Христианский ученый Климент Александрийский - Император Александр Север - Первые богослужебные здания - Император Максимин - Император Деций - Богослов Ориген - Император Валериан - Епископ Киприан - Император Тацит. Снова разрешено строительство молитвенных домов - Император Диоклетиан. Последнее жесточайшее гонение христиан - Характеристика богослужений в III в

  • Лекция 4. Христиане в четвертом веке - Коллегиальное управление Римской империей в конце III в - Римский император Константин Великий - Знамя Константина - Забота о личной славе - Политические цели Константина - Верховный жрец язычников - Официальное соединение христианской церкви с римским государством. - Елена — основоположник почитания „священных предметов" - Оязычивание христианства - Административное зачисление язычников в христианство - Донатистский спор - Арианство - Первый вселенский Никейский собор (325 г.) - Диакон Афанасий - Никейский символ веры - Константинополь — столица Константина - Лжесвидетельство против Афанасия - Последние годы Константина - Констанций — глава Римской империи - Констанций против Афанасия - Смерть Констанция - Юлиан - отступник - Трактат Юлиана „Против христиан" - Попытка восстановления Иерусалимского храма - Гибель Юлиана. Возвращение Афанасия - Император Феодосий против арианства и язычества - Второй вселенский собор (381 г.) - Личный характер Феодосия - Епископ Амвросий — бесстрашный обличитель императора Феодосия - Монашество III-IV вв. Монах Павел. Монах Антоний - Монах Пахомий - Иероним - Христианский деятель Василий Великий - Иоанн Златоуст - Чин литургии

  • Лекция 5. Христиане в пятом веке - Распад Великой Римской империи - Дух формализма, проникший в христианство V века - Роль монашества в V веке - Августин (354-430 гг.) - Роль Августина в донатистском вопросе - Роль Августина в борьбе с пелагианской ересью - Ошибочное учение Августина о предопределении - Несторианский спор - Третий вселенский собор (Ефесский — 431 г.) - Евтихианство (монофизитство) - Четвертый вселенский собор (Халкидонский 451 г.) - Самовозвышение Римского патриархата над восточными патриархатами - Падение Западной империи - Причины распада Римской империи

  • Лекция 6. Христиане в шестом веке - Территориальное деление патриархатов - Вопрос о целибате (безбрачии) - Роль Хлодвига в количественном росте Западного патриархата - Постепенный уклон от первохристианства - Расхождение между Западной и Восточной церквами в VI веке - Понятие об инквизиции - Откуда взялся католицизм - Статуи и иконы - Украшение алтарей - „Жития святых - Христианские праздники в VI веке - Слияние монашества с официальной церковью в VI веке - Монах Бенедикт (480-543 гг.) — основоположник монастырей Запада 117 Устав Бенедикта - Монашеские ордены - Император Юстиниан, его попытка возродить Римскую империю, но с христианским содержанием - Конечная цель Юстиниана - достижение личной славы - „О, Соломон, я превзошел тебя!“ - Пятый вселенский собор (Константинопольский - 553 г.) - Григорий I Великий (540-604 гг.) - основоположник могущества римских пап - Миссионерская деятельность Григория I Великого (VI в.)

  • Лекция 7. Христиане в седьмом веке - Краткий обзор древней истории христианства до начала средневековья - Средневековье. Проповедническая деятельность Колумбана в Британии и Бургундии - Апостол Швейцарии — Галл (ум. в 627 г.) - События в VII в. на Востоке. Ислам - Магомет (571-632 гг.) - Омар (убит в 644 г.) - Великий урок от Бога - Ложные учения монофизитов (единоестественников) и монофелитов (единовольцев) - Кто же прав? - Шестой вселенский собор (Константинополь, 680 г.) - Еще о несторианах VII века

  • Лекция 8. Христиане в восьмом веке - Что мы называем отступлением от первохристианства? - Иконоборчество в VIII в - Седьмой вселенский собор (Никейский, 787 г.) - Христианский благовестник Бонифаций (680-755 гг.) - Образование папской области в Италии (VIII в.), начало светского господства папства - Различие богослужения в VIII в. на Западе и на Востоке

  • Лекция 9. Христиане в девятом веке - Карл Великий — король Франкского государства - Расширение Карлом Папской области - Папа Лев III помазает Карла Римским императором - Взор Карла на Византию - Объединение папства с Франкским королевством - Деятельность Карла в создании Франкской государственной церкви - Собор во Франкфурте-на-Майне по вопросу отношения к иконам - Аахенский собор (809 г.) по вопросу о Филиокве - Сын Карла — Людовик Благочестивый. Распад Франкской империи Карла на королевства - О несторианах IX века - О павликианах и манихеях - Византийская правительница Феодора - Фотиане и игнатиане (IX в.) - Славянские земли - Духовные просветители славян — Кирилл и Мефодий

  • Лекция 10. Христиане в десятом веке - Истинная и ложная преемственность благодати священства - Взор Арнульфа на славянские земли - Генрих I Птицелов - Оттон I Великий. „Священная Римская империя германской нации“ - Отгон II - Оттон III - Папа Сильвестр II - Страны Западной Европы, не вошедшие в состав „Священной Римской империи германской нации" - Дунстан - Возникновение христианства на Руси - Рюрик — основатель Русского государства - Аскольд и Дир - Сын Рюрика - Олег - Киев - столица русская - Поход Олега на Византию - Игорь - брат Олега - Поход Игоря на Византию. Жена Игоря - Ольга - Крещение Ольги - Владимир Святославович - Крещение Руси

  • Лекция 11. Христиане в одиннадцатом веке - Завершение крещения Руси („мечом и огнем") в Муроме и Новгороде - Причисление Владимира к лику святых - Что унаследовала Русь от Византии - Путята и Добрыня — сподвижники Владимира. Ради популярности? - Сыновья Владимира. Борьба за власть - Нестор — первый русский летописец - Полководец и государственный деятель Ярослав Мудрый (978-1054 гг.) — время высшего процветания Киевской Руси - Русское национальное духовенство при Ярославе - Илларион — первый русский епископ. Ядро Киево-Печерской лавры - Ярослав и Илларион — за политическую независимость Киевской Руси от Византии - Ярослав — первый русский законодатель - Первая русская библиотека - Строительство новых городов: Юрьева, Ярославля и др - Языческий пророк на Руси (XI в.) - Церковное управление на Руси в XI в - Монах Феодосий — устроитель Киево-Печерской обители - Некоторые события на Западе в первой половине XI века - Симония XI века - Монах Петр Дамиани - Учение о „чистилище". Учение о „сверхдолжных" заслугах - Папа Римский Лев IX - руководитель Западной империи - Мощи святого Ремигия - Официальное разделение Западной и Восточной церквей (1054 г.) - Разномыслия, но не разделения! - Единодушие с язычеством — отступление от первохристианства - Претензии папства на руководящую роль в христианстве - Потасовка между папой Николаем I и Византийским патриархом Фотием. Прерванные переговоры. Полный разрыв - Роль кардинала Гильдебранда в Западном духовенстве - Папский престол в руках Гильдебранда - Столкновение королевской и папской тираний - Трёхлетняя война между королем и папой - Гибель короля Рудольфа - Папа Дезидерий - Папа Урбан II — властелин империи - События на Востоке в XI в. Огузы наступают на Византию - Борьба между единоверцами турками и арабами за господство - Положение христиан при арабском владычестве - Возникновение первого крестового похода (1096-1099 гг.) - Папа Пасхалис II - Результат первого крестового похода

  • Лекция 12. Христиане в двенадцатом веке - Владимир Мономах (1053-1125 гг.) - Юрий Долгорукий - Андрей Боголюбский - Киев перестал быть главным городом Руси - Гибель Андрея Боголюбского - Кирилл Туровский (1130-1182 гг.) — религиозный писатель XII в - Игумен Даниил — первый русский паломник - Даниил „Заточник" - Цель крестовых походов - Орден тамплиеров. Орден госпитальеров - Тевтонский орден - Возникновение второго крестового похода (1147 г.) - Возникновение третьего крестового похода (1190 г.) - Ранние предшественники церковной Реформации. Богомилы - Катары - Катары „альбигойцы" - Вальденсы

  • Лекция 13. Христиане в тринадцатом веке - Иннокентий III. Политическое господство римско-католической церкви в странах Западной Европы - Иннокентий III - организатор трех последних крестовых походов - Альбигойские войны (1209-1229 гг.) - Четвертый Экуменический Латеранский синод (1215 г.) - После смерти Иннокентия III - „Нищенствующие ордены" - Франциск Ассизский (1182-1226 гг.) - Значені - Франциска Ассизского - Орден доминиканцев (1220 г.) - Орден Кармилитов и орден Августинцев (1256 г.) - Учреждение инквизиции (1232 г.) - Вопреки учению Христа - Схоластики и мистики - Схоласт Ансельм Кентерберийский - Схоласт Пьер Абеляр - Схоласт Фома Аквинский - Схоласт Дунс Скотус - Мистики средних веков. Мистик Бернард Клер веский - Мистик Экхарт - Борьба папы Иннокентия III с исламом - Моральное поражение папства. Печальный исход крестовых походов - Культ реликвий - „Папа-антихрист"

  • Лекция 14. Христиане в четырнадцатом веке - Культ папы Бонифация VIII - Король Франции Филипп IV не подчинился папе Бонифацию VIII - Великая катастрофа папства - Авиньонское пленение пап (1309-1377 гг.) - Рим без папы. „Финансовый" папа Иоанн XXII - Иоанн XXII против нищенствующих орденов - Пожар на Латеранском холме. Эпидемия чумы в Европе - Слухи о связи Римского папы с диаволом - Сплочение европейских стран против папы - Взаимное отлучение пап Авиньона и Рима - Франция и Англия устраивают свои церкви без пап - Благотворное влияние мистиков - Ученик Экхарта - Иоганн Таулер (1290-1361 гг.) - Ученик Экхарта — Генрих Зейзе (1300-1365 гг.) - „Флагелланты" (самобичующиеся) - Предшественник Реформации, проповедник чистого Евангелия — Джон Виклиф - От католицизма — к евангельскому учению - Духовно-литературная деятельность Виклифа - Основной тезис Виклифа: „Церковь должна быть бедной, как в дни апостолов" - Духовный суд во дворце архиепископа - „Монашество не имеет права на существование" - „Библия должна быть книгой всенародной" - „Проповеди Евангелия — первое место" - „Лолларды". Евангельский взгляд на причастие - На суде у служителей папы. Кончина Виклифа - Отзыв Яна Гуса о Виклифе

  • Лекция 15. Христиане в пятнадцатом веке - Вселенский собор в Пизе (1409 г.). История трех пап - Ян Гус. Положительное влияние вальденсов - Проникновение учения Виклифа в Чехию - Гус - профессор философии и проповедник Евангелия - Иероним (Пражский) — друг Гуса - Гус воспринял учение Христа от Виклифа - Гус — ректор университета и синодальный проповедник - Духовный авторитет Гуса у князей церкви - Историк Палацкий о Яне Гусе - Бесстрашный обличитель пороков духовенства и князей церкви - Гус — критик учения католической церкви - Гнев папы: интердикт на город Прагу - Один покровитель — Христос. Требовалась церковная реформа - Констанцкий собор. Позорный суд над Яном Гусом - Готовность Яна Гуса. Несломленный воин Христа - Иероним Пражский — верный друг Гуса и Иисуса Христа - Гуситские войны. Базельский собор (1431-1449 гг.) - Савонарола — пророк и реформатор Италии в век Ренессанса - Великий единоборец - Из дворянского рода. Монах-доминиканец - Преподаватель богословия и философии, пламенный проповедник Евангелия - Духовное фиаско трех соборов - Учение Савонаролы. Сила проповедей Савонаролы - Отказ от кардинальской шляпы - Савонарола — глава республики - Папа Александр VI и двор Медичей против Савонаролы - Савонарола в темнице - Казнь Джироламо Савонаролы, Фра Доменико и Сильвестра Маруффи - Гуманизм и христианство

  • Лекция 16. Христиане в шестнадцатом веке - 16-й век — век Реформации, век рождения протестантизма - Основоположник Реформации доктор Мартин Лютер (1483-1546 гг.) - Богоискание Лютера-студента - Д-р Штаупиц — путеводитель Лютера ко Христу - Человек оправдывается верою - Значение путешествия Лютера в Рим. По примеру Иоанна Крестителя - Искренность Лютера. Причина написания 95 тезисов - 31 октября 1517 г. признан „Днем Реформации“ - Колесница Реформации тронулась в путь - Тезисы Мартина Лютера - Половина Европы объята пожаром Реформации - Противники М.Лютера - Диспут в Лейпциге. Протест Лютера против всей системы папской церкви - Вокруг неограниченной власти папы в церкви и непогрешимости соборов - Решающее слово Лейпцигского диспута - Лютер открыл католицизму лицо Реформации - Три важнейшие сочинения Лютера - 1520 год — год высшего подъема идей Реформации. Папская булла - Стойкость Лютера на Рейхстаге в Вормсе (1521 г.) - Лютер в убежище замка Вартбург. Друзья оплакивают Лютера - Титанический труд Лютера - Назревающий раскол в Реформации. Драгоценное наследие Лютера - С 1522 года Реформация шла несколькими духовными течениями - Филипп Меланхтон и рейхстаг в Аугсбурге - Борец за единство всех искренне любящих Христа - Рейхстаг в Аугсбурге (1530 г.) - Распад Реформации на три отдельных течения - Ульрих Цвингли — швейцарский реформатор (г.Цюрих) - Реформаторская деятельность Цвингли - Главные сочинения Цвингли - Священное Писание — фундамент реформ Цвингли - Соединение в одно целое государства и церкви - Личное участие Цвингли во всех его реформах - Совет г. Цюриха помогает Цвингли - От Цюриха — в другие города - Крестьянская война в Германии (1525 г.) - Фома Мюнцер - Отношение М. Лютера к крестьянской войне - Анабаптисты - Императорский Эдикт против анабаптистов - Валтасар Губмайер. Мощное анабаптистское движение - Действия лжепророков вредили анабаптистам - Иоганн Кальвин - швейцарский реформатор (г. Женева) - Вероучение Кальвина - Строгость Кальвина - Теократическое государство - Вывод - Реакция католицизма на Реформацию - Орден иезуитов — оплот контрреформации - Триентский собор — оружие против протестантизма - Реформация во Франции. Гугеноты - Гугенотские войны (1562-1598 гг.) - „Священная лига” для уничтожения протестантов Франции - „Нантский эдикт” - Реформация в Англии. Реформатор Томас Кранмер - Англиканская церковь - Выходцы из Англиканской церкви - Реформация в Шотландии. Реформатор Джон Нокс - „Женевская Библия” - Пресвитерианская церковь Шотландии

  • Лекция 17. Христиане в семнадцатом веке - Тридцатилетняя война. Контрреформация против протестантизма - Протестантский союз - Расправа над протестантами в Чехии - Эдикт против протестантов Германии - „Формула покаяния” - Ожесточенная религиозная война в Германии - Шведский король Густав Адольф - День спасения Германского протестантизма - „Вестфальский мир”. Реформация жизни - Рождение пиетизма. Филипп Яков Шпенер - Август Герман Франке. Яков Бёме и Иоганн Арндт - Рождение конгрегационализма. Оливер Кромвель - Рождение современного баптизма (1609 г.) - Рождение движения квакеров - Заявление королю - Раскол в русском православии. Рождение старообрядничества

  • Лекция 18. Христиане в восемнадцатом веке - Дальнейшее развитие пиетизма. Граф Николай Цинцевдорф - Начало языческой миссии. Влияние пиетизма - Восемнадцатый век — век Просвещения - Рождение методизма в Англии - Рождение методистской Епископальной церкви в Америке - В.Карэй и его деятельность в Индии

  • Лекция 19. Христиане в девятнадцатом веке - Наполеон и духовное пробуждение в начале века - Рождение „Британского и Иностранного Библейского Общества" - Рождение так называемой „внутренней миссии" и „Диаконии" - Положение в католической церкви - Как же образовался современный Ватикан? - Иоганн Гер гард Онкен и рождение баптизма в странах континентальной Европы - Рождение международных и интерконфессиональных религиозных организаций - Возникновение новых деноминаций. Рождение адвентистов - Рождение „Христианской науки" - Рождение „Новоапостольской церкви" - Мормоны

  • Лекция 20. Христиане в двадцатом веке - Джон Мотт — христианский деятель мирового масштаба - Создание всемирного христианского студенческого движения - Рождение Всемирного Союза баптистов - Возникновение современного пятидесятничества - Возникновение и развитие экуменического движения - Первые деятели экуменического движения - Ассамблеи Всемирного Совета Церквей - Образование Христианской мирной Конференции - Второй Ватиканский Собор в Риме

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Added 27.01.2026
Author SamuelAKim
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