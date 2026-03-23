В этой книге Иван Вениаминович предстает не только как глубокий экзегет, но и как чуткий наставник. Сборник включает в себя материалы разных лет, которые ранее были разбросаны по архивным записям и частным коллекциям.
Особую ценность представляют письма Каргеля. В них теология превращается в живое утешение: он отвечает на сложные жизненные вопросы, разбирает сомнения и делится личным опытом хождения перед Богом в непростые времена. Беседы и лекции, вошедшие в книгу, сохранили уникальную авторскую интонацию — сочетание предельной серьезности и глубокой любви к человеку.
Иван Вениаминович Каргель - Лекции - Беседы – Письма- Издательство Христианское общество «Библия для всех», 2006. — 416 с.
ISBN 5-7454-0967-3
Иван Вениаминович Каргель - Лекции - Беседы - Письма - Содержание
Лекции
Введение
Раздел 1. Творение и его падение
Раздел 2. Линия человеческая
Раздел 3. Линия божия. Попытка восстановления царства божия с Израилем
Раздел 4. Линия божия. Церковь
Раздел 5. Восхищение церкви
Раздел 6. Собрание и восстановление Израиля
Раздел 7. Антихрист и его времена
Раздел 8. Местонахождение церкви во времена антихриста
Раздел 9. Суды над живущими на земле
Раздел 10. Тысячелетнее царство Христа
Раздел 11. Последнее возмущение дьявола и суд над мертвыми. Последний суд
Раздел 12. Небо и новая земля. Мир третий — вечность
Всемирная история из книги Даниила 2:1-45
История Израиля в 70 седьминах
История церкви
Беседы
Беседа о целомудрии
Доброе начало требует такого же продолжения в жизни веры
Переводчик
Три друга
Что тебе делать с детьми?
Жизнь по плоти
Дивная тайна
Путь к жизни в Боге
Исполнение духом
Смерть для душевной жизни
Жизнь со Христом в Боге
Избавление от власти греха
Водительство
Отдача и благословение
Царские яства
Сокровенная жизнь
Основной закон Креста
Покой в Кресте
Чтобы не впасть в искушение
Искушения и как мы должны относиться к ним
Для чего такие мысли входят в сердца ваши?
Наше единение со Христом
Жизнь с избытком
Запечатлены Духом Святым
«Да» (ей) Духа Святого
Церковь Духа Святого
Обновление жизни
Исход, глава 12
Прощение и очищение
Причина бессилия
Чтение библии с благословением
В немощи и страхе, и великом трепете
Не унывай
Молитвенная жизнь
Побеждающий
Иду ловить рыбу
Быть в благословение и получать благословение
Субботство
Восстанавливающая благодать
Предваряющая благодать
Подвиг веры
Богоносители
Скрытые жертвы
Единение
Только во Христе цель
И правый путь истинного благочестия
Плодом истинного покаяния является воссоздание в человеке новой твари
Участие в Кресте
Письма и. В. Каргеля
Последние земные обители и. В. Каргеля
