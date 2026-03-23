В этой книге Иван Вениаминович предстает не только как глубокий экзегет, но и как чуткий наставник. Сборник включает в себя материалы разных лет, которые ранее были разбросаны по архивным записям и частным коллекциям.

Особую ценность представляют письма Каргеля. В них теология превращается в живое утешение: он отвечает на сложные жизненные вопросы, разбирает сомнения и делится личным опытом хождения перед Богом в непростые времена. Беседы и лекции, вошедшие в книгу, сохранили уникальную авторскую интонацию — сочетание предельной серьезности и глубокой любви к человеку.

Иван Вениаминович Каргель - Лекции - Беседы – Письма- Издательство Христианское общество «Библия для всех», 2006. — 416 с.

ISBN 5-7454-0967-3

Иван Вениаминович Каргель - Лекции - Беседы - Письма - Содержание

Лекции

Введение

Раздел 1. Творение и его падение

Раздел 2. Линия человеческая

Раздел 3. Линия божия. Попытка восстановления царства божия с Израилем

Раздел 4. Линия божия. Церковь

Раздел 5. Восхищение церкви

Раздел 6. Собрание и восстановление Израиля

Раздел 7. Антихрист и его времена

Раздел 8. Местонахождение церкви во времена антихриста

Раздел 9. Суды над живущими на земле

Раздел 10. Тысячелетнее царство Христа

Раздел 11. Последнее возмущение дьявола и суд над мертвыми. Последний суд

Раздел 12. Небо и новая земля. Мир третий — вечность

Всемирная история из книги Даниила 2:1-45

История Израиля в 70 седьминах

История церкви

Беседы

Беседа о целомудрии

Доброе начало требует такого же продолжения в жизни веры

Переводчик

Три друга

Что тебе делать с детьми?

Жизнь по плоти

Дивная тайна

Путь к жизни в Боге

Исполнение духом

Смерть для душевной жизни

Жизнь со Христом в Боге

Избавление от власти греха

Водительство

Отдача и благословение

Царские яства

Сокровенная жизнь

Основной закон Креста

Покой в Кресте

Чтобы не впасть в искушение

Искушения и как мы должны относиться к ним

Для чего такие мысли входят в сердца ваши?

Наше единение со Христом

Жизнь с избытком

Запечатлены Духом Святым

«Да» (ей) Духа Святого

Церковь Духа Святого

Обновление жизни

Исход, глава 12

Прощение и очищение

Причина бессилия

Чтение библии с благословением

В немощи и страхе, и великом трепете

Не унывай

Молитвенная жизнь

Побеждающий

Иду ловить рыбу

Быть в благословение и получать благословение

Субботство

Восстанавливающая благодать

Предваряющая благодать

Подвиг веры

Богоносители

Скрытые жертвы

Единение

Только во Христе цель

И правый путь истинного благочестия

Плодом истинного покаяния является воссоздание в человеке новой твари

Участие в Кресте

Письма и. В. Каргеля

Последние земные обители и. В. Каргеля