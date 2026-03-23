Каргель - Лекции - Беседы – Письма

Category ESXATOS BOOKS, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Philology Literature

В этой книге Иван Вениаминович предстает не только как глубокий экзегет, но и как чуткий наставник. Сборник включает в себя материалы разных лет, которые ранее были разбросаны по архивным записям и частным коллекциям.

Особую ценность представляют письма Каргеля. В них теология превращается в живое утешение: он отвечает на сложные жизненные вопросы, разбирает сомнения и делится личным опытом хождения перед Богом в непростые времена. Беседы и лекции, вошедшие в книгу, сохранили уникальную авторскую интонацию — сочетание предельной серьезности и глубокой любви к человеку.

Иван Вениаминович Каргель - Лекции - Беседы – Письма- Издательство Христианское общество «Библия для всех», 2006. — 416 с.

ISBN 5-7454-0967-3

Иван Вениаминович Каргель - Лекции - Беседы - Письма - Содержание

Лекции

  • Введение

  • Раздел 1. Творение и его падение

  • Раздел 2. Линия человеческая

  • Раздел 3. Линия божия. Попытка восстановления царства божия с Израилем

  • Раздел 4. Линия божия. Церковь

  • Раздел 5. Восхищение церкви

  • Раздел 6. Собрание и восстановление Израиля

  • Раздел 7. Антихрист и его времена

  • Раздел 8. Местонахождение церкви во времена антихриста

  • Раздел 9. Суды над живущими на земле

  • Раздел 10. Тысячелетнее царство Христа

  • Раздел 11. Последнее возмущение дьявола и суд над мертвыми. Последний суд

  • Раздел 12. Небо и новая земля. Мир третий — вечность

Всемирная история из книги Даниила 2:1-45

  • История Израиля в 70 седьминах

  • История церкви

Беседы

  • Беседа о целомудрии

  • Доброе начало требует такого же продолжения в жизни веры

  • Переводчик

  • Три друга

  • Что тебе делать с детьми?

  • Жизнь по плоти

  • Дивная тайна

  • Путь к жизни в Боге

  • Исполнение духом

  • Смерть для душевной жизни

  • Жизнь со Христом в Боге

  • Избавление от власти греха

  • Водительство

  • Отдача и благословение

  • Царские яства

  • Сокровенная жизнь

  • Основной закон Креста

  • Покой в Кресте

  • Чтобы не впасть в искушение

  • Искушения и как мы должны относиться к ним

  • Для чего такие мысли входят в сердца ваши?

  • Наше единение со Христом

  • Жизнь с избытком

  • Запечатлены Духом Святым

  • «Да» (ей) Духа Святого

  • Церковь Духа Святого

  • Обновление жизни

  • Исход, глава 12

  • Прощение и очищение

  • Причина бессилия

  • Чтение библии с благословением

  • В немощи и страхе, и великом трепете

  • Не унывай

  • Молитвенная жизнь

  • Побеждающий

  • Иду ловить рыбу

  • Быть в благословение и получать благословение

  • Субботство

  • Восстанавливающая благодать

  • Предваряющая благодать

  • Подвиг веры

  • Богоносители

  • Скрытые жертвы

  • Единение

  • Только во Христе цель

  • И правый путь истинного благочестия

  • Плодом истинного покаяния является воссоздание в человеке новой твари

  • Участие в Кресте

Письма и. В. Каргеля

Последние земные обители и. В. Каргеля

Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 week ago
Благодарю.

