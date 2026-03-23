Каргель - От края и до края земли

Category ESXATOS BOOKS, Theology, Ecclesiology Faith Experience, Philology Literature

В этой работе Каргель фокусируется на парадоксе: как горстка испуганных учеников превратилась в силу,изменившую облик Римской империи. Автор доказывает, что секрет успеха «от края и до края земли» заключался не в стратегии или ресурсах, а в радикальной внутренней трансформации личности.

Книга исследует условия, при которых обычный человек становится «свидетелем». Каргель подчеркивает, что миссия церкви — это не человеческая деятельность, а продолжение жизни Христа на земле через Его тело. Это чтение о том, как личная святость и полная зависимость от Духа преодолевают любые географические и культурные барьеры.

Каргель Иван - От края и до края земли

Издание второе

Каргель Иван - От края и до края земли - Оглавление

  • Предисловие

  • Великое путешествие через Сибирь

  • Посещение московской тюрьмы

  • Через Нижний Новгород в Пермь

  • Через Уральские горы в Екатеринбург и Тюмень

  • Остановка в Тюмени

  • На пути в Тобольск

  • По Иртышу и Оби в Томск

  • В Томске

  • На тарантасе из Томска в Красноярск

  • Скитания в тайге и их результаты

  • И снова вместе в Иркутск

  • Из Иркутска в Читу

  • Нерчинск и местные рудники

  • На пароходе из Сретенска в Николаевск

  • Путь на Сахалин

  • Возвращение домой

  • Неделя в Хакодате

  • В Иокогаме и Токио

  • В Шанхае

  • Гонконг

  • Коломбо на острове Цейлон

  • На пути в Аден

  • Через Красное море в Суэц

  • По Суэцкому каналу до Порт-Саида

  • В Александрию и обратно в Порт-Саид

  • По Средиземному и Чёрному морям

  • В Херсоне

  • В Закавказье

Views 36
Rating 5.0 / 5
Added 23.03.2026
Author brat lexmak
5.0/5 (1)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 week ago
Благодарю.

