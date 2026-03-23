Каргель - От края и до края земли

В этой работе Каргель фокусируется на парадоксе: как горстка испуганных учеников превратилась в силу,изменившую облик Римской империи. Автор доказывает, что секрет успеха «от края и до края земли» заключался не в стратегии или ресурсах, а в радикальной внутренней трансформации личности.
Книга исследует условия, при которых обычный человек становится «свидетелем». Каргель подчеркивает, что миссия церкви — это не человеческая деятельность, а продолжение жизни Христа на земле через Его тело. Это чтение о том, как личная святость и полная зависимость от Духа преодолевают любые географические и культурные барьеры.
Каргель Иван - От края и до края земли
Издание второе
Каргель Иван - От края и до края земли - Оглавление
Предисловие
Великое путешествие через Сибирь
Посещение московской тюрьмы
Через Нижний Новгород в Пермь
Через Уральские горы в Екатеринбург и Тюмень
Остановка в Тюмени
На пути в Тобольск
По Иртышу и Оби в Томск
В Томске
На тарантасе из Томска в Красноярск
Скитания в тайге и их результаты
И снова вместе в Иркутск
Из Иркутска в Читу
Нерчинск и местные рудники
На пароходе из Сретенска в Николаевск
Путь на Сахалин
Возвращение домой
Неделя в Хакодате
В Иокогаме и Токио
В Шанхае
Гонконг
Коломбо на острове Цейлон
На пути в Аден
Через Красное море в Суэц
По Суэцкому каналу до Порт-Саида
В Александрию и обратно в Порт-Саид
По Средиземному и Чёрному морям
В Херсоне
В Закавказье
