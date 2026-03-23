Этот сборник представляет собой уникальный образовательный курс, в котором классическое евангельское богословие соединяется с глубоким психологизмом. Лекции Каргеля — это не отвлеченные рассуждения, а детальная «инструкция» по преображению человеческого характера.
Автор последовательно разбирает темы грехопадения, искупления и, что самое важное, — практического освящения. Каргель доказывает, что победа над грехом возможна не через усилие воли, а через правильное понимание духовных законов. Это издание является базовым для тех, кто хочет изучить русскую протестантскую традицию в её самом интеллектуальном и глубоком проявлении.
Иван Вениаминович Каргель - Сборник лекций – В авторской редакции
Одесса: Христианское просвещение, 2006. — 316 с.
ISBN 5-8404-0170-6
Иван Вениаминович Каргель - Сборник лекций – Содержание
Предисловие
Биография И. В. Каргеля
Начало всех начал - Бог — совершенство - Об ангелах - Первые последствия отпадения от Бога самого ангела - Сотворение человека - Грехопадение человека - Роковое падение - Человек в грехе вне Едема - «Они заменили истину Божию ложью» Рим. 1,25 - Что такое грех? - Вечное искупление - Требуемая цена этого искупления - О покаянии - Как, безусловно, Господь требует покаяния - О прощении грехов - Оправдание - Призвание - Возрождение - Усыновление - Вера - Дух Святой - Как Иисус исполнился Духом Святым - «...Но исполняйтесь Духом» Ефес. 5,18 - Дары Духа Святого - Об учении пятидесятников - О возникновении пятидесятников
Comments (1 comment)