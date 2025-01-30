Не желаешь ли ты, любезный читатель, ближе познакомиться с тем, что представляет собой зло всех зол в этом мире? Это зло находится перед глазами всех нас, затрагивает каждое человеческое существо в отдельности, не исключая ни тебя, ни меня. Притом и Господь Бог наш весьма заинтересован в том, чтобы мы увидели грех во всей его неприглядности и мерзости. Прошу тебя, кто бы ты ни был, как только ты узнаешь, в чем суть содержания этих строк, не откладывай их в сторону.

Спешу предупредить тебя: это уже не новость и не тайна, что злом всех зол является грех. Может быть, ты скажешь: «О, это я уже знаю давно и потому решил отстраниться от рассмотрения этого ужаснейшего предмета». Но, милый друг, простое знание, поверхностное знакомство или же мимоходный разговор об этих всеобщих истинах еще не приносят нам существенной пользы. Поэтому весьма необходимо сосредоточенно остановиться над этим злом и постараться рассмотреть его при Божием свете, чтобы получить о нем правильное представление.



Мы должны изучить грех с точки зрения Божией, чтобы уяснить себе, насколько он есть великое зло. Во все времена для каждого человека существовала эта хотя и мало осознанная, но, тем не менее, вопиющая потребность — и для тебя, и для меня: по-Божески ненавидеть это зло и действительно быть освобожденными от него. Потребность, которая является необходимой ради Бога и нас. И назначение этих строк — хотя бы отчасти проложить дорогу удовлетворению этой потребности.

Иван Вениаминович Каргель - Собрание сочинений

ISBN 978-5-7454-1166-3

«Библия для всех», 2004

Иван Вениаминович Каргель - Собрание сочинений - Содержание

Грех как зло всех зол в этом мире

Христос освящение наше

В каком ты отношении к Духу Святому?

Где, по Писанию, находятся мертвые

Ветхозаветные прообразы

«Се, гряду скоро...»

Толкователь Откровения

святого Иоанна Богослова

Из писем И.В.Каргеля

Приложения

Из писем Е.И.Каргель о разделении церквей

М.С.Каретникова. Иван Вениаминович Каргель

И.Н.Скопина. Из биографии И.В.Каргеля и его дочерей

А.ИМицкееич. Последние земные обители И.В.Каргеля