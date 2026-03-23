Каргель - Жизнь во Христе

Category ESXATOS BOOKS, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Philology Literature

Этот сборник представляет собой встречу двух титанов духа. В первой части книги через труды И. В. Каргеля раскрывается тема «Христа внутри нас» — фокус на личном освящении, сораспятии и жизни в силе Святого Духа. Вторая часть, представленная наследием А. В. Карева, дополняет эту картину церковным и социальным измерением: как внутренняя жизнь во Христе проявляется в служении, любви к ближнему и стойкости в испытаниях.

Книга уникальна тем, что она не просто дает знания, а формирует мировоззрение. Она ведет читателя от основ покаяния к высотам духовной зрелости, показывая, что жизнь во Христе — это не статичное состояние, а динамичный процесс постоянного преображения личности по образу Творца.

И. В. Каргель, А. В. Карев – Жизнь во Христе – Из духовного наследия

Москва, 2012. – 130 с.

И. В. Каргель, А. В. Карев – Жизнь во Христе – Содержание

Предисловие

Иван Вениаминович Картель

ГРЕХ — ЗЛО ВСЕХ ЗОЛ В ЭТОМ МИРЕ

  • Грех — величайшее зло

  • Грех — это оскорбление Бога и возмущение против Него

  • Грех — смертельная духовная болезнь

  • Грех — это осквернение

  • Грех — это приобретенная привычка

  • Грех — это деспотическая власть

  • Грех — живущий в человеке закон

  • Грех — источник невыразимых и ужаснейших последствий

«ХРИСТОС — ОСВЯЩЕНИЕ НАШЕ»

  • Необходимо ли освящение возрожденному христианину?

  • Освящение

  • I. Сущность освящения

  • II. Цель освящения

  • III. Средства освящения

Александр Васильевич Карев

ЛИЧНОСТЬ ИИСУСА ХРИСТА

  • Иисус Христос как Человек

  • Иисус Христос как истинный Бог

ОСНОВНЫЕ НАЧАЛА ХРИСТИАНСКОЙ ЖИЗНИ

  • Покаяние

  • Вера

  • Возрождение

  • Оправдание

  • Усыновление

  • Освящение

  • Третья заповедь

Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 week ago
Благодарю.

Related Books

All Books