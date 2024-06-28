Каридж, Кэтрин Хармон - Еда и микробиом - Традиционные nродукты питания разных культур для здоровья и благоnолучия

Нам нравится думать о себе как о вершине эволюции, к которой мы двигались неотвратимо и решительно - сначала прочь из первичного бульона, затем вниз с деревьев, а потом гордо, с заслуженным чувством превосходства зашагали по земле, освоив присущее лишь нам прямохождение.

Не люблю никого огорчать, но на эту сияющую вершину мы поднялись далеко не в одиночку. Нам очень помогли. И я имею в виду не наших предков-обезьян и даже не тот астероид, который так удачно стер с лица планеты динозавров, освободив для нас местечко. Я говорю о микробах.

Вернее сказать, нам оказывала поддержку триллионная армия бактерий, грибов, вирусов и архей - всех микроорганизмов, населявших нашу планету за миллиарды лет до того, как на ней появились мы, и уже миллионы лет обитающих в наших телах. Каждый из нас содержит в себе такое их множество, что это превосходит самое пылкое воображение. Поэтому слова Уолта Уитмена - чистая правда.

Но мы не просто вмещаем в себе эти неисчислимые множества - мы еще и зависим от них. Не будь их, мы никогда не приобрели бы такую совершенную иммунную систему, не научились бы извлекать из пищи самые разные, необходимые нам для нормального существования питательные вещества, да и в целом наши тела были бы пристанищем всяческих болезнетворных микроорганизмов, гостеприимно распахнутым для них как снаружи, так и изнутри. Иными словами, мы в отсутствие микробов были бы скорее мертвы, чем живы.

Однако в последнее время мы стали скверно обращаться со своими микробами. Виной тому и наша неуемная страсть к прогрессу, и свойственная нам научная неразборчивость, доходящая порой до топорности, - а если к этому добавить некоторую долю присущей нам самонадеянности, то становится понятно, почему мы умудрились с такой скоростью запустить процесс разрушения сложной и исключительно важной экосистемы человеческого тела. Буквально на глазах исчезает мир наших микробов, имеющий собирательное название микробиота человека, или микробиом человека.

И происходит это именно сейчас, когда мы только-только начинаем понимать значение микробов для нашего здоровья.Мы вскрываем связи между изменением микробиоты и ожирением, аллергией, диабетом и даже депрессией - недугами, которые все сильнее терзают человечество, несмотря на прогресс в медицине.

Каридж, Кэтрин Хармон - Еда и микробиом - Традиционные nродукты питания разных культур для здоровья и благоnолучия

Пер. с англ. А. Васильевой ; науч. ред. В. Бологова. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2023. - 320 с. - (Самый здоровый человек).

ISBN 978-5-00195-558-0

Каридж, Кэтрин Хармон - Еда и микробиом – Содержание

Введение. Мы не одни

Глава первая. Микробы

Глава вторая. Что у кишечника внутри

Глава третья. Как накормить микробиоту

Глава четвертая. Важнейшая из всех культур

Глава пятая. К квашению - с уважением

Глава шестая. Пьянящие ферменты

Глава седьмая. Волшебные бобы

Глава восьмая. Восставшие из мертвых

Глава девятая. Как у нас дома

Заключение. Спасение невидимого мира

Дополнительная литература. Что еще почитать полезного?

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