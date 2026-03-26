Карл Юнг - Восток и Запад
С 3 по 8 октября 1932 г. индолог Вильгельм Хауэр представил в Психологическом клубе Цюриха шесть лекций параллельно на английском и немецком, озаглавленных «Der Yoga, im besondern die Bedeutung des Cakras» («Йога, в особенности значение чакр»). Вслед за этим Юнг посвятил четыре лекции психологической интерпретации кундалини-йоги. Английские лекции Хауэра, английские лекции Юнга 12, 19 и 26 октября, а также немецкая лекция Юнга 2 ноября (которая была переведена Кэри Ф. Бейнс) были скомпилированы Мери Фут из стенографических записей ее секретаря Эмили Коппель и частным образом опубликованы в мимеографической форме под названием «The Kundalini Yoga: Notes on the Lecture Given by Prof. Dr. J. W. Hauer with Psychological Commentary by Dr. C. G. Jung» (Цюрих 1933). В своем введении Фут отметила, что текст корректировался и Хауэром, и Юнгом.
Лекции Юнга были опубликованы в сокращенной форме без аннотаций в «Spring: Journal of Archetypal Psychology and Jungian Thought» (1975 и 1976).
Настоящее полное издание основано на тексте первого издания Мери Фут. Здесь не воспроизводятся лекции Хауэра, за исключением его последней английской лекции, на которой присутствовал Юнг и которая служит мостом к его лекциям. Эта отдельная лекция демонстрирует связь между подходами Хауэра и Юнга. Там, где к лекциях Юнга содержится ссылка на описания Хауэра, контекст снабжен сносками.
Карл Юнг - Гэри Симан - Восток и Запад - Западная психология и восточная йога
М., Касталия, 2016 - 294 с.
Карл Юнг - Гэри Симан - Восток и Запад - Западная психология и восточная йога - Содержание
СЕМИНАРЫ К.Г. ЮНГА ПО КУНДАЛИНИ-ЙОГЕ
СОНУ ШАМДАСАНИ. ВВЕДЕНИЕ К СЕМИНАРУ КАРЛА ЮНГА ПО КУНДАЛИНИ ЙОГЕ 1932ГОДА
БЛАГОДАРНОСТИ
ЧЛЕНЫ СЕМИНАРА
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
ВВЕДЕНИЕ
ЛЕКЦИЯ ПЕРВАЯ. 12 ОКТЯБРЯ 1932 Г
ЛЕКЦИЯ ВТОРАЯ. 19 ОКТЯБРЯ 1932 Г
ЛЕКЦИЯ ТРЕТЬЯ. 26 ОКТЯБРЯ 1932 Г
ЛЕКЦИЯ 4. 2 НОЯБРЯ 1932
ГЭРИ СИМАН. ИНДИВИДУАЦИЯ И ТОНКОЕ ТЕЛО - КОММЕНТАРИЙ НА СЕМИНАР ЮНГА ПО КУНДАЛИНИ-ЙОГЕ
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1: ИНДИВИДУАЦИЯ, ТОНКОЕ ТЕЛО И ПОДЪЁМ КУНДАЛИНИ
ГЛАВА 2: МЕТОД
ГЛАВА 3: СЕМИНАР ПО КУНДАЛИНИ-ЙОГЕ
ГЛАВА 4: ЮНГ И ВОСТОЧНАЯ ДУХОВНОСТЬ
ГЛАВА 5: ИНДИВИДУАЦИЯ
ГЛАВА 6: ТОНКОЕ ТЕЛО
ГЛАВА 7: КУНДАЛИНИ-ЙОГА
ГЛАВА 8: РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
