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Карлейль - Саркисянц – «Вождь нации» - Сотворение кумира

Карлейль Т., Саркисянц М. – «Вождь нации» - Сотворение кумира
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Category ESXATOS BOOKS, History, Sociology Political Science
Вопрос о правителе неизбежно вызывает массу связанных с ним мыслей, затрагивает вопросы глубокие, спорные и действительно неисчерпаемые; но мы в настоящую минуту безусловно принуждены воздержаться от какого бы то ни было обсуждения большинства их.
Я же скажу, что все социальные процессы, какие только вы можете наблюдать в человечестве, ведут к одной цели — достигают ли они ее или нет, это другой вопрос, — а именно: открыть своего вождя и облечь его символами способности: величием, почитанием как достойнейшего, саном короля, властелина или чем вам угодно, лишь бы он имел действительную возможность руководить людьми соответственно своей способности. Отыщите человека самого способного в данной стране, поставьте его так высоко, как только можете, неизменно чтите его, и вы получите вполне совершенное правительство, и никакая избирательная урна, парламентское красноречие, голосование, конституционное учреждение, никакая вообще механика не может уже улучшить положение такой страны ни на йоту. она находится в совершенном состоянии; она представляет собою идеальную страну.
Вождь — это означает также самый искренний, справедливый, самый благородный человек; то, что он указывает нам делать, является всегда самым мудрым, самым надлежащим делом, до какого только мы можем додуматься каким бы то ни было образом и где бы то ни было, — обязательным делом, которое мы должны делать, пуская в ход все зависящие от нас средства, с открытой доверчивостью и признательностью к своему руководителю, нисколько не сомневаясь в нем!
Но, увы, мы очень хорошо знаем, что идеалы никогда в полной мере не осуществляются в действительности. Идеалы всегда должны оставаться на некотором довольно значительном расстоянии, и нам приходится довольствоваться известным приближением к ним и быть признательными за это! Пусть человек, как выражается Шиллер, не измеряет старательно в соответствии с масштабом совершенства жалкого мира реальности. Мы не признаем такого человека мудрым, мы считаем его болезненным, вечно брюзжащим, глупым человеком. Но, с другой стороны, не следует никогда забывать, что идеалы должны существовать; что если мы вовсе не будем к ним приближаться, то все погибнет!
Самый искусный каменщик не может вывести стены совершенно вертикально, это математически невозможно; он удовлетворяется известною степенью приближения к вертикали и, как хороший каменщик, понимающий, что он должен же когда-нибудь покончить со своею работою, оставляет ее в таком виде. но что выйдет, если он позволит себе слишком отклониться от вертикального направления; в особенности если он забросит совсем свой отвес и ватерпас и станет беззаботно класть кирпич на кирпич, как они подвертываются ему под руку. Подобный каменщик, я полагаю, становится на опасный путь. он забылся; но закон тяготения не забывает действовать, — и вот работник и стена, возводимая им, превращаются в беспорядочную кучу развалин.

Карлейль Т., Саркисянц М. – «Вождь нации» - Сотворение кумира

М.: «Родина», 2022. – 240 с. – (Философский поединок.)
ISBN 978-5-00180-700-1

Карлейль Т., Саркисянц М. – «Вождь нации» - Содержание

Часть 1. Обретение вождя
  • Томас Карлейль. «Might is Right». Сила — это право
    • «Миссионеры порядка»
    • Страшные иллюзии
    • Люди и герои
    • Ложные пути и цели
    • Молчание
  • Мануэль Саркисянц. «Сверхчеловек». Право сильнейшего
    • Карлейль и «божественные фельдфебели»
    • Подчинение и отсутствие революционных настроений
    • Объединение нации в империю
    • Подавление способности к критике
    • Примат воли над интеллектом
    • Как не потерять власть
    • Война как средство продолжения политики
    • Права сильнейшего. «Железный закон бытия»
    • Отсутствие пределов для «сверхчеловеков»
    • Драма политической реальности
Часть 2. Вождь массы
  • Альбер Камю. Вождь с моралью уголовника
    • Ужасающее усиление государства
    • «Один хозяин, миллионы рабов»
  • Антонио Грамши. Современный «Государь»
    • «Государь» и государство
    • Принципы политики
    • Партии, государство, общество
    • Теодор Адорно. «Вождь говорит…»
    • Самопропаганда вождя
    • «Одинокий волк»
    • «Освобождения от чувств»
    • «Преследуемая невинность»
    • «Неутомимость»
    • Человеческий интерес
    • Понятие жертвы
    • «Слушайтесь своего вождя»
    • Экскурс в технику «Fait accompli»
    • Трюк единства
    • Демократическая маска
    • «Если бы вы только знали…»
    • «Грязное белье»
    • «Содрогание от ужаса»
    • «Последний час»
    • «Черная рука» (тайное судилище)
    • «Давайте будем практичными!»
    • Техника разложения
    • «Вера наших отцов»
    • Идеологическая обработка
    • Позиция в отношении внешней политики
    • Конечная цель пропаганды
  • Серж Московичи. Вождь массы
    • Средства власти над массой
    • Запрет на критику
    • Вождь массы
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Rating 5.0 / 5
Added 07.06.2024
Author brat Vadim
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5.0/5 (2)

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