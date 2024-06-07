Карлейль - Саркисянц – «Вождь нации» - Сотворение кумира
Вопрос о правителе неизбежно вызывает массу связанных с ним мыслей, затрагивает вопросы глубокие, спорные и действительно неисчерпаемые; но мы в настоящую минуту безусловно принуждены воздержаться от какого бы то ни было обсуждения большинства их.
Я же скажу, что все социальные процессы, какие только вы можете наблюдать в человечестве, ведут к одной цели — достигают ли они ее или нет, это другой вопрос, — а именно: открыть своего вождя и облечь его символами способности: величием, почитанием как достойнейшего, саном короля, властелина или чем вам угодно, лишь бы он имел действительную возможность руководить людьми соответственно своей способности. Отыщите человека самого способного в данной стране, поставьте его так высоко, как только можете, неизменно чтите его, и вы получите вполне совершенное правительство, и никакая избирательная урна, парламентское красноречие, голосование, конституционное учреждение, никакая вообще механика не может уже улучшить положение такой страны ни на йоту. она находится в совершенном состоянии; она представляет собою идеальную страну.
Вождь — это означает также самый искренний, справедливый, самый благородный человек; то, что он указывает нам делать, является всегда самым мудрым, самым надлежащим делом, до какого только мы можем додуматься каким бы то ни было образом и где бы то ни было, — обязательным делом, которое мы должны делать, пуская в ход все зависящие от нас средства, с открытой доверчивостью и признательностью к своему руководителю, нисколько не сомневаясь в нем!
Но, увы, мы очень хорошо знаем, что идеалы никогда в полной мере не осуществляются в действительности. Идеалы всегда должны оставаться на некотором довольно значительном расстоянии, и нам приходится довольствоваться известным приближением к ним и быть признательными за это! Пусть человек, как выражается Шиллер, не измеряет старательно в соответствии с масштабом совершенства жалкого мира реальности. Мы не признаем такого человека мудрым, мы считаем его болезненным, вечно брюзжащим, глупым человеком. Но, с другой стороны, не следует никогда забывать, что идеалы должны существовать; что если мы вовсе не будем к ним приближаться, то все погибнет!
Самый искусный каменщик не может вывести стены совершенно вертикально, это математически невозможно; он удовлетворяется известною степенью приближения к вертикали и, как хороший каменщик, понимающий, что он должен же когда-нибудь покончить со своею работою, оставляет ее в таком виде. но что выйдет, если он позволит себе слишком отклониться от вертикального направления; в особенности если он забросит совсем свой отвес и ватерпас и станет беззаботно класть кирпич на кирпич, как они подвертываются ему под руку. Подобный каменщик, я полагаю, становится на опасный путь. он забылся; но закон тяготения не забывает действовать, — и вот работник и стена, возводимая им, превращаются в беспорядочную кучу развалин.
Карлейль Т., Саркисянц М. – «Вождь нации» - Сотворение кумира
М.: «Родина», 2022. – 240 с. – (Философский поединок.)
ISBN 978-5-00180-700-1
Карлейль Т., Саркисянц М. – «Вождь нации» - Содержание
Часть 1. Обретение вождя
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Томас Карлейль. «Might is Right». Сила — это право
- «Миссионеры порядка»
- Страшные иллюзии
- Люди и герои
- Ложные пути и цели
- Молчание
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Мануэль Саркисянц. «Сверхчеловек». Право сильнейшего
- Карлейль и «божественные фельдфебели»
- Подчинение и отсутствие революционных настроений
- Объединение нации в империю
- Подавление способности к критике
- Примат воли над интеллектом
- Как не потерять власть
- Война как средство продолжения политики
- Права сильнейшего. «Железный закон бытия»
- Отсутствие пределов для «сверхчеловеков»
- Драма политической реальности
Часть 2. Вождь массы
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Альбер Камю. Вождь с моралью уголовника
- Ужасающее усиление государства
- «Один хозяин, миллионы рабов»
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Антонио Грамши. Современный «Государь»
- «Государь» и государство
- Принципы политики
- Партии, государство, общество
- Теодор Адорно. «Вождь говорит…»
- Самопропаганда вождя
- «Одинокий волк»
- «Освобождения от чувств»
- «Преследуемая невинность»
- «Неутомимость»
- Человеческий интерес
- Понятие жертвы
- «Слушайтесь своего вождя»
- Экскурс в технику «Fait accompli»
- Трюк единства
- Демократическая маска
- «Если бы вы только знали…»
- «Грязное белье»
- «Содрогание от ужаса»
- «Последний час»
- «Черная рука» (тайное судилище)
- «Давайте будем практичными!»
- Техника разложения
- «Вера наших отцов»
- Идеологическая обработка
- Позиция в отношении внешней политики
- Конечная цель пропаганды
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Серж Московичи. Вождь массы
- Средства власти над массой
- Запрет на критику
- Вождь массы
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