Карлова, Ксения Фёдоровна - Боги и демоны Древнего Египта - В царстве великого солнца

Древнеегипетская религия занимает особое место среди политеистических религий Древнего мира. Это объясняется тем, что она оставила после себя огромный массив материальных свидетельств, которые ярко иллюстрируют многочисленный пантеон египетских богов.

Древнеегипетская цивилизация — это цивилизация камня и папируса, поэтому сохранилось множество изображений и рельефов, на которых показаны боги, божественные и демонические сущности. Помимо этого, египетская религия представлена большим количеством текстов религиозного содержания, среди которых самыми ранними являются «Тексты пирамид» — первый письменно зафиксированный религиозный памятник в истории человечества, который был записан в III тыс. до н. э., в эпоху Древнего царства. Эти тексты высекались на стенах царских пирамид V-VIII династий и были призваны обеспечить посмертное воскресение царя. Позднее, уже во II тыс. до н. э., в эпоху Среднего царства, появляются «Тексты саркофагов», которые во многом продолжают и расширяют содержание «Текстов пирамид», но при этом становятся доступны людям уже не царского происхождения. Эти тексты записывались на стенках деревянных саркофагов, в которые помещали мумии усопших.

В эпоху Нового царства появляется и приобретает огромное значение «Книга мертвых», фиксировавшаяся на папирусах, которые клали к мумии умершего, и частично на стенах скальных гробниц. Все три корпуса текстов можно назвать путеводителями по загробному миру, основной целью которых была помощь в воскресении умершего. Они являются важнейшими источниками по древнеегипетской мифологии, ритуалам и магической практике, содержат различные сведения о богах. Помимо этих текстов, сохранилось большое количество папирусов религиозного или магического содержания, других книг загробного мира («Книга Амдуат», «Книга врат», «Книга пещер» и т. д.), гимнов и литаний, прославляющих богов, а также стел, посвященных конкретным божествам.

Вместе с тем исследователь, занимающийся изучением древнеегипетской религии, сталкивается с определенными сложностями, поскольку, несмотря на обилие текстов мифологического содержания, в Египте не сложилось каноничной записи отдельных мифов и религиозных представлений, а некоторые аспекты древнеегипетской религии до сих пор далеки от окончательного толкования. К таким аспектам относится, как ни странно, вопрос о сущности древнеегипетской религии. Несмотря на очевидные признаки политеистических религий, она во многих своих элементах тяготела к монотеизму. Здесь речь идет не только о знаменитом «монотеистическом» перевороте царя XVIII династии Эхнатона, утвердившего почитание единственного бога — Атона, но и о базовых основах египетской религии. Так, например, в одном из гимнов времени Нового царства читаем: «Ты один-единственный, создавший все то, что есть; тот, из чьих глаз вышли люди; тот, благодаря устам которого возникли боги» (pBoulaq 17, 6.3)1. Это отрывок из гимна, прославляющего бога Амона-Ра в качестве творца всего сущего и подателя жизни. Боги также возникают благодаря ему, они неотделимы от него, поэтому их можно рассматривать в качестве имманентных проявлений Единого Бога. В эпоху Нового царства это представление о единосущности всех сотворенных вещей получает законченное теологическое оформление. При этом верховный бог-творец чаще всего имеет солярную природу — это Ра, Амон-Ра, Атум-Ра или Атон. Такой бог, как Амон, который первоначально не имел солнечной составляющей, получает ее, сливаясь с Ра. Это связано с тем, что именно солнечный бог рассматривался в качестве создателя и основного благодетеля, а его статус верховного божества оставался неизменным на протяжении всей истории древнеегипетской цивилизации.

Карлова, Ксения Фёдоровна - Боги и демоны Древнего Египта - В царстве великого солнца

Москва : Издательство ACT, 2024. - 240 с. - (Мировая мифология).

ISBN 978-5-17-158185-5

Карлова, Ксения Фёдоровна - Боги и демоны Древнего Египта – Содержание

Введение

СОЛНЕЧНЫЕ БОГИ

Ра

Атум (Ра-Атум)

Атон

АНТРОПОМОРФНЫЕ БОГИ

Амон (Амон-Ра)

Геб и Нут

Осирис

Исида

Мин

Мут

Нейт

Нефтида

Птах

Хапи

Хатхор

Хонсу

Шу и Тефнут

ЗООМОРФНЫЕ БОГИ

Анубис

Апис

Бастет

Монту

Себек

Сет (Сетх, Сутех)

Сехмет

Таурет

Тот

Хнум

Хор

АБСТРАКТНЫЕ БОЖЕСТВА

ДЕМОНЫ

Апоп

ПРИЛОЖЕНИЕ