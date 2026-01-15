Древнеегипетская религия — это не застывший свод догм, а живой и постоянно меняющийся конгломерат верований, охватывающий более трех тысяч лет истории. Ксения Карлова в своей книге «Культы Древнего Египта» проводит читателя через лабиринты этой сложной системы: от архаичного тотемизма и почитания священных штандартов номов до философских высот генотеизма и смелой попытки Эхнатона установить монотеизм. Автор подчеркивает, что египетское мировоззрение формировалось под влиянием географии — вечного дуализма Верхнего и Нижнего Египта.

В первой главе детально исследуется природа божественного: как абстрактные силы воплощались в образах с головами животных и почему солнце считалось золотой плотью царя. Вторая глава «В первый раз» (Зеп Тепи) посвящена египетской космогонии — моменту сотворения мира из предвечного хаоса Нуна и явлению первозданной птицы Бену. Это путешествие к истокам времени, где мифология объясняет устройство вселенной и роль фараона как гаранта мирового порядка — Маат.

Завершающая часть книги погружает в топографию земного и загробных миров. Читатель узнает, как представления о посмертном существовании трансформировались из привилегии царей в общую надежду каждого жителя долины Нила. Издание, дополненное хронологией и списком литературы, предлагает целостный взгляд на египетскую цивилизацию, где магия, политика и вера были неразрывно переплетены.

Ксения Карлова — Культы Древнего Египта

От обожествленного солнца и золотой плоти царя до птицы Бену и бога Нуна. М.: МИФ, 2026. — 256 с.: ил. — (Мифы от и до). ISBN 978-5-00250-621-7

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