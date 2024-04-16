Карлсон Урбан - Твое место в церкви

За последние пятнадцать лет словосочетание служитель вспоможения стало настолько популярным в нашей церкви, да и во всем движении пробуждения в мире, что теперь оно звучит совершенно естественно. Сегодня наиболее распространенными являются термины соработник, помощник или доброволец. В этой книге я все-таки использую термин служитель вспоможения, поскольку он точнее передает содержание нашей работы. Он знаком практически всем работниками церквей движения веры, пришел же к нам из Первого послания к Коринфянам. «…Иным (Бог) дал… дары… вспоможения…» (12:28). Говоря о помощнике или добровольце, я не имею в виду старомодный образ церковного служителя в черном балахоне с белым воротничком.

Я веду речь о том, что любой верующий может принимать участие во многих сферах работы церкви. У христианина, наполненного Духом, помазанного, со смиренным сердцем, есть потенциал совершать в церкви сверхъестественные, даже героические поступки. Приме- 8 Твое место в церкви ром людей с реализованным потенциалом служат Стефан и Филипп, одни из первых помощников или служителей вспоможения в Первоапостольской церкви. Они занимались решением практических вопросов и вместе с тем сами являли собой яркое свидетельство проявления знамений и чудес, включая спасение людей! Кем бы вы ни были — репортером церковного радио, служителем порядка в зале собраний, участником детского служения или учителем в воскресной школе, — если Дух Святой ведет вас, то жизни людей могут полностью изменяться и через ваше служение также!

Данная книга должна изменить бытующее мнение, будто практические служения вспоможения в церкви — это что-то скучное. Бог хочет показать нам, что такое служение чудесно и что Он желает видеть в нем многих верующих. Божий служитель вспоможения — это прекрасная обязанность! Ничто не сможет дать вам большего удовлетворения, чем служение Богу дарами, которые у вас есть, и тем, что вы умеете делать. Служение соработника и помощника может стать также и этапом подготовки, особенно если вы призваны к служению на полное время. Вспомните Филиппа, который сначала был одним из семи дьяконов, а позднее стал евангелистом.

Карлсон Урбан - Твое место в церкви

Золотые страницы, 2022. — 160 с.

ISBN 978-5-94324-020-1

Карлсон Урбан - Твое место в церкви - Оглавление

Глава 1 Время коротко — найдите свое место!

Глава 2 Божья праведность — основание для служения

Глава 3 Один народ, одно видение

Глава 4 Соработник в сверхъестественном снаряжении

Глава 5 Соработники служат как пастору, так и всей церкви

Глава 6 По призванию или по найму?

Глава 7 Характер героя

Глава 8 Крайности в работе помощников

Глава 9 Личные качества и черты характера

Глава 10 Будьте милостивы