Кармайкл Хлоя - Клубок нервов - как заставить тревожность и перфекционизм работать на вас

Знаете ли вы, что самоконтроль является ограниченным ресурсом? Это означает, что каждый человек может контролировать только ограниченное количество действий, особенно если он хочет делать что-то хорошо. Например, самоконтроль требуется для того, чтобы хорошо танцевать вальс (вы должны настроить свою мысленную концентрацию, чтобы держать в уме танцевальные шаги, следить за музыкальным ритмом, обращать внимание на то, что делает ваш партнер по танцу, и держать свое тело в особой позе). Без самоконтроля также не обойтись, чтобы хорошо исполнить национальный гимн (вам необходимо сосредоточиться на запоминании слов, следить за высотой голоса и учитывать свой темп). Несмотря на то что, возможно, вы способны спеть гимн, не фальшивя, или с изяществом станцевать вальс, вам может быть сложно делать и то и другое одновременно.

И в таком случае вы почти наверняка продемонстрируете снижение качества результатов по каждой задаче по сравнению с тем, если бы вы выполняли их по отдельности. Это также относится к самоорганизации при стремлении к другим высоким целям, таким как освоение новых когнитивных приемов, подобных тем, что описаны в этой книге. Простой способ понять, как самодисциплина применима к вашему обучению, — это помнить о том, что вам может потребоваться изрядная доля когнитивной силы, что- бы изучить новые методы, а затем их закрепить. Поэтому, пожалуйста, проявите терпение и подумайте о том, что- бы дать себе небольшую поблажку в других областях, которые могут так же требовать самоконтроля, пока вы получаете новые знания.

Например, если вы редко обедаете вне дома, подумайте о том, чтобы взять эту книгу вместе с ручкой и блокнотом в ресторан и насладиться вкусной едой, при этом всецело отдаваясь освоению изучаемых вами инструментов. Или если вы принадлежите к тем счастливчикам, кто привык к вкусной еде и напит- кам настолько, что учеба за едой не ощущается роскошью, но чувствуете, что жаждете тишины, то попробуйте почи- тать эту книгу и (или) попытаться выполнить предложенные здесь упражнения в спокойной обстановке, например в красивом парке или на пляже. Идея состоит в том, чтобы просто немного побаловать себя в одной области, в то время как вы увеличиваете самоконтроль в другой, сосредотачиваясь на изучении чего-то нового. Хотя бы ненадолго снижая нагрузку в одной сфере, мы оставляем пространство для маневра в иных областях.

Кармайкл Хлоя - Клубок нервов - как заставить тревожность и перфекционизм работать на вас

перевод с английского С. Богданова

Москва: Эксмо, 2023, 384 с.

Серия "Практическая психотерапия"

ISBN 978-5-04-171393-5

Кармайкл Хлоя - Клубок нервов - как заставить тревожность и перфекционизм работать на вас - Содержание

ЧАСТЬ I Основные положения

1. ВВЕДЕНИЕ Почему я понимаю таких людей, как Эми Хорошие новости о структурированном подходе

2. КТО ТАКИЕ «ВЫСОКОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КЛИЕНТЫ» И ПОЧЕМУ ЭТО ТАК ВАЖНО ПОНИМАТЬ Высокофункциональные люди не лишены проблем! Многие люди с удивлением узнают о том, что обладают высоким уровнем функционирования Психотерапия и коучинг высокофункциональных людей

3. ИНСТРУМЕНТАРИЙ

4. КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЭТОЙ КНИГОЙ Подготовка к работе Три примера типичных высокофункциональных людей и хорошие отправные точки для каждого «типа» Настройтесь на успех Несколько слов о письменных упражнениях

5. ОСНОВЫ НЕРВНОЙ ЭНЕРГИИ Самоконтроль Несколько слов о перфекционизме Роль осознанности в подходе нервной энергии Мои отношения с осознанностью Что такое осознанность (Погодите-ка: так это же метапознание!) Что такое метапознание Шесть преимуществ осознанности Мой сельдереевый смерч Избавление Кристины от привычки «я тебе нравлюсь?» Колкости Грега Заключение

6. ОСОБЫЕ СООБРАЖЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ПСИХОТЕРАПИИ ДЛЯ ВЫСОКОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ Личный опыт обращения за психологической помощью Научное объяснение



ЧАСТЬ II Методы

7. ТРЕХЧАСТНОЕ ДЫХАНИЕ Как выполнять трехчастное дыхание Совет профессионала: в осознанности и трехчастном дыхании цените наблюдения, основанные на фактах, а не бесконтрольные размышления Дальше — больше: внимательность к мыслям и чувствам Использование трехчастного дыхания для преобразования чувств в информацию Почему практика является ключом к успеху метода трехчастного дыхания Трехчастное дыхание как отработанный навык спасения: Боже, нет, пожалуйста, — только не в прямом эфире! Осознанное дыхание и расслабление: они не всегда идут рука об руку Как трехчастное дыхание помогло Кристине победить в конфликте на работе Если вы действительно хотите использовать дыхательные упражнения как способ расслабиться

8. ЗОНА КОНТРОЛЯ Сделай сам: как использовать методику «Зона контроля» в своей жизни

9. МЕНТАЛЬНЫЙ СПИСОК Сделай сам: как использовать метод «Ментальный список» в вашей жизни

10. СПИСОК ДЕЛ С ЭМОЦИЯМИ Что нам открыл «список дел с эмоциями» Сары Сделай сам: как применить метод «Список дел с эмоциями» в своей жизни

11. МЕНТАЛЬНАЯ КАРТА Пример сознательной и бессознательной активации нейронных сетей В чем преимущества ментальных карт Подведение итогов четверти жизни Кэролайн Ментальная карта: погружение Сделай сам: задействуйте ментальные карты в своей жизни Что делать с вашей ментальной картой Определение цели в жизни для Мэтта

12. ВРЕМЯ БЕСПОКОЙСТВА Сделай сам: примените метод «Время беспокойства» на практике!

13. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ РЕАКЦИИ Приступаем: Предотвращение реакции Сделай сам: примените метод «Предотвращение реакции» на практике!

14. ЗАМЕЩЕНИЕ МЫСЛЕЙ Приступаем: Замещение мыслей Сделай сам: примените метод «Замещение мыслей» на практике!

15. ЯКОРНЫЕ УТВЕРЖДЕНИЯ

Знакомьтесь: «Якорные утверждения» Сделай сам: примените метод «Якорные утверждения» на практике! Исправление проблем

16. ДВИЖЕМСЯ ДАЛЬШЕ

БЛАГОДАРНОСТИ

ПРИМЕЧАНИЯ

БИБЛИОГРАФИЯ