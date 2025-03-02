Кармайкл Хлоя - Клубок нервов - как заставить тревожность и перфекционизм работать на вас

Кармайкл - Клубок нервов
Знаете ли вы, что самоконтроль является ограниченным ресурсом? Это означает, что каждый человек может контролировать только ограниченное количество действий, особенно если он хочет делать что-то хорошо. Например, самоконтроль требуется для того, чтобы хорошо танцевать вальс (вы должны настроить свою мысленную концентрацию, чтобы держать в уме танцевальные шаги, следить за музыкальным ритмом, обращать внимание на то, что делает ваш партнер по танцу, и держать свое тело в особой позе). Без самоконтроля также не обойтись, чтобы хорошо исполнить национальный гимн (вам необходимо сосредоточиться на запоминании слов, следить за высотой голоса и учитывать свой темп). Несмотря на то что, возможно, вы способны спеть гимн, не фальшивя, или с изяществом станцевать вальс, вам может быть сложно делать и то и другое одновременно.
И в таком случае вы почти наверняка продемонстрируете снижение качества результатов по каждой задаче по сравнению с тем, если бы вы выполняли их по отдельности. Это также относится к самоорганизации при стремлении к другим высоким целям, таким как освоение новых когнитивных приемов, подобных тем, что описаны в этой книге. Простой способ понять, как самодисциплина применима к вашему обучению, — это помнить о том, что вам может потребоваться изрядная доля когнитивной силы, что- бы изучить новые методы, а затем их закрепить. Поэтому, пожалуйста, проявите терпение и подумайте о том, что- бы дать себе небольшую поблажку в других областях, которые могут так же требовать самоконтроля, пока вы получаете новые знания.
Например, если вы редко обедаете вне дома, подумайте о том, чтобы взять эту книгу вместе с ручкой и блокнотом в ресторан и насладиться вкусной едой, при этом всецело отдаваясь освоению изучаемых вами инструментов. Или если вы принадлежите к тем счастливчикам, кто привык к вкусной еде и напит- кам настолько, что учеба за едой не ощущается роскошью, но чувствуете, что жаждете тишины, то попробуйте почи- тать эту книгу и (или) попытаться выполнить предложенные здесь упражнения в спокойной обстановке, например в красивом парке или на пляже. Идея состоит в том, чтобы просто немного побаловать себя в одной области, в то время как вы увеличиваете самоконтроль в другой, сосредотачиваясь на изучении чего-то нового. Хотя бы ненадолго снижая нагрузку в одной сфере, мы оставляем пространство для маневра в иных областях.
Кармайкл Хлоя - Клубок нервов - как заставить тревожность и перфекционизм работать на вас
перевод с английского С. Богданова
Москва: Эксмо, 2023, 384 с.
Серия "Практическая психотерапия"
ISBN 978-5-04-171393-5
Кармайкл Хлоя - Клубок нервов - как заставить тревожность и перфекционизм работать на вас - Содержание
ЧАСТЬ I Основные положения
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1. ВВЕДЕНИЕ
- Почему я понимаю таких людей, как Эми
- Хорошие новости о структурированном подходе
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2. КТО ТАКИЕ «ВЫСОКОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КЛИЕНТЫ» И ПОЧЕМУ ЭТО ТАК ВАЖНО ПОНИМАТЬ
- Высокофункциональные люди не лишены проблем!
- Многие люди с удивлением узнают о том, что обладают высоким уровнем функционирования
- Психотерапия и коучинг высокофункциональных людей
- 3. ИНСТРУМЕНТАРИЙ
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4. КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЭТОЙ КНИГОЙ
- Подготовка к работе
- Три примера типичных высокофункциональных людей и хорошие отправные точки для каждого «типа»
- Настройтесь на успех
- Несколько слов о письменных упражнениях
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5. ОСНОВЫ НЕРВНОЙ ЭНЕРГИИ
- Самоконтроль
- Несколько слов о перфекционизме
- Роль осознанности в подходе нервной энергии
- Мои отношения с осознанностью
- Что такое осознанность (Погодите-ка: так это же метапознание!)
- Что такое метапознание
- Шесть преимуществ осознанности
- Мой сельдереевый смерч
- Избавление Кристины от привычки «я тебе нравлюсь?»
- Колкости Грега
- Заключение
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6. ОСОБЫЕ СООБРАЖЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ПСИХОТЕРАПИИ ДЛЯ ВЫСОКОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ
- Личный опыт обращения за психологической помощью
- Научное объяснение
ЧАСТЬ II Методы
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7. ТРЕХЧАСТНОЕ ДЫХАНИЕ
- Как выполнять трехчастное дыхание
- Совет профессионала: в осознанности и трехчастном дыхании цените наблюдения, основанные на фактах, а не бесконтрольные размышления
- Дальше — больше: внимательность к мыслям и чувствам
- Использование трехчастного дыхания для преобразования чувств в информацию
- Почему практика является ключом к успеху метода трехчастного дыхания
- Трехчастное дыхание как отработанный навык спасения: Боже, нет, пожалуйста, — только не в прямом эфире!
- Осознанное дыхание и расслабление: они не всегда идут рука об руку
- Как трехчастное дыхание помогло Кристине победить в конфликте на работе
- Если вы действительно хотите использовать дыхательные упражнения как способ расслабиться
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8. ЗОНА КОНТРОЛЯ
- Сделай сам: как использовать методику «Зона контроля» в своей жизни
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9. МЕНТАЛЬНЫЙ СПИСОК
- Сделай сам: как использовать метод «Ментальный список» в вашей жизни
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10. СПИСОК ДЕЛ С ЭМОЦИЯМИ
- Что нам открыл «список дел с эмоциями» Сары
- Сделай сам: как применить метод «Список дел с эмоциями» в своей жизни
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11. МЕНТАЛЬНАЯ КАРТА
- Пример сознательной и бессознательной активации нейронных сетей
- В чем преимущества ментальных карт
- Подведение итогов четверти жизни Кэролайн
- Ментальная карта: погружение
- Сделай сам: задействуйте ментальные карты в своей жизни
- Что делать с вашей ментальной картой
- Определение цели в жизни для Мэтта
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12. ВРЕМЯ БЕСПОКОЙСТВА
- Сделай сам: примените метод «Время беспокойства» на практике!
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13. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ РЕАКЦИИ
- Приступаем: Предотвращение реакции
- Сделай сам: примените метод «Предотвращение реакции» на практике!
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14. ЗАМЕЩЕНИЕ МЫСЛЕЙ
- Приступаем: Замещение мыслей
- Сделай сам: примените метод «Замещение мыслей» на практике!
- 15. ЯКОРНЫЕ УТВЕРЖДЕНИЯ
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Знакомьтесь: «Якорные утверждения»
- Сделай сам: примените метод «Якорные утверждения» на практике!
- Исправление проблем
- 16. ДВИЖЕМСЯ ДАЛЬШЕ
БЛАГОДАРНОСТИ
ПРИМЕЧАНИЯ
БИБЛИОГРАФИЯ
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