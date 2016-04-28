Ни Иисуса, ни Савла из Тарса (св. Павла), ни самого зарождения христианства нельзя понять без познания исторического фактора, который оставался непонятым в течение почти двух тысяч лет, — движения агитации за Царство Божье, достигшего своей высшей точки в массовом иудейском восстании против Рима 66—70 гг. Эта агитация была порождена уверенностью евреев, которая держалась в течение первого века, что пока Бог не установил свое Царство, его решение должно быть приближено с помощью собственных действий.

Это оставалось непонятым по той простой причине, что после разгрома евреев в восстании против Рима истинная природа идеи Царства Божьего скрывалась и евреями, поскольку это могло принести бедствия, и верующими в Иисуса, стремившимися к созданию христианской Церкви, поскольку Иисус, проповедовавший Царство Божье, должен был быть отделен от «активистов» следующего за ним поколения, осуществивших то, что пытался сделать он.

I век стал в результате этого вакуумом. Даже светские историки в качестве отправного пункта берут ту область, которая определяется в основном христианской теологией: несмотря на иудейское происхождение Иисуса и его ближайших последователей, мифология Церкви обязывала исследователей ее истории подсознательно изучать каждый блок событий независимо друг от друга, с одной стороны, происхождение христианства, с другой — Иудейская война против Рима.

Несомненно, иронично выглядят белые пятна в еврейской историографии первого века, в ходе которого евреи превратились в народ диаспоры. Традиционное объяснение разгрома иудеев в римской войне как божественного наказания за грехи исключало любые светские версии этой исторической темы, а впоследствии привело к признанию de facto христианской трактовки событий.

Джоэл Кармайкл - Разгадка происхождения христианства - Светская версия

Москва: Издательство Республика, 2002 г. — 431 с.

ISBN 5—250—01828—9

Джоэл Кармайкл - РАЗГАДКА ПРОИСХОЖДЕНИЯ ХРИСТИАНСТВА - Светская версия - Содержание

Предисловие. Обзор перспектив

Часть первая ИИСУС ДО ХРИСТА

Вступление

Глава первая. Агитация за Царство Божье

Глава вторая. Иоанн Креститель и Иисус

Глава третья. Столкновение с Римом

Глава четвертая. Суд над Иисусом. Анализ

Глава пятая. Восстание и распятие

Часть вторая ХРИСТОС ПОСЛЕ ИИСУСА

Вступление

Глава шестая. «Матерь Церковь»

Глава седьмая. Проблема Савла

Глава восьмая. Прорыв Савла: отсрочка Царства Божьего

Глава девятая. Борьба с Торой

Глава десятая. Система Савла

Глава одиннадцатая. Соперники Савла

Глава двенадцатая. Римско-иудейская война: разрушение Храма

Глава тринадцатая. «Паулинизм» — новый мир

Глава четырнадцатая. Формирование новой веры

Глава пятнадцатая. Институирование

Эпилог. Большой лук Савла

Критическое приложение. Потерянный континент

Примечания

Библиография

Свенцицкая И. С. Разгадана ли загадка? (Послесловие)

Указатель имен

Джоэл Кармайкл - РАЗГАДКА ПРОИСХОЖДЕНИЯ ХРИСТИАНСТВА - Светская версия - Предисловие

Возникновение религии — светское событие. В отношении христианства — это очевидное заявление осложняется уникальным фактом — теснейшей связью ядра религии с событиями реальной жизни или, по крайней мере, с событиями, которые с исторической точки зрения считаются фундаментальными элементами религии.

Это оказалось самой большой трудностью для исследователей. Обширная литература о происхождении христианства не дает сколько-нибудь реалистического представления о его светском фоне.

Избитой фразой стали утверждения о сложности и неясности происхождения христианства, о чем свидетельствует более полумиллиона книг, рассматривающих эту тему.

Поскольку неоспоримых фактов оказалось далеко не достаточно, допускается, что возможно заполнять пробелы в нашей информации скорректированными теориями, догадками, размышлениями и бесконечными заимствованиями из других наук. В результате сотни тысяч ученых, полуученых и журналистов-популяризаторов создали такой лабиринт, что для нынешних исследователей стало трудно распознавать события, приведшие к возникновению самой распространенной религии в истории человечества.

Как мы убедимся, основной чертой имеющейся литературы о происхождении христианства является простое сочетание скудных данных и целенаправленных спекуляций. Непрестанное создание подобных книг по данной проблеме поддерживается расхожим нежеланием считать адекватной ту информацию, которая не является бесспорной. Это нежелание, очевидно, является результатом упорной борьбы некоторых религиозных организаций, которая в простейшем виде выражается в сильной антипатии к официальной вере в Иисуса — создателя религии, а в более общем плане — к положению о божественности Иисуса.

Если бы исследование происхождения христианства проводилось только в человеческой плоскости, то оно было бы, в конце концов, допустимо даже для верующих, которые должны принять раннюю версию о том, что Иисус, будучи божественным на сто процентов, был также и стопроцентным человеком. Почему же так упорно сохраняется это недовольство историческими выводами, подтвержденными тем, что уже известно и всегда воспринималось как данность?

В происхождении христианства фактически нет ничего таинственного. Абсолютно ясны широкие основы деятельности Иисуса в течение его жизни или, скорее, в течение той части его жизни, которая продолжает существовать в писаниях, а также в постеленном, как бы беспорядочном развитии веры, приведшей к созданию универсальной Церкви.

Два века тому назад, с самого начала «высокой критики» Библии, в основном развивался исторический подход к проблеме с большой примесью крупномасштабных идей. Скупые исторические данные или просто не принимались, или полностью игнорировались, а любая эмпирическая дискуссия была подчинена определенным идеям: философским в широком смысле этого слова или же экстраполированным из философии в виде теологии или неконтролируемых экскурсов в широкий диапазон привлекательных, но совершенно неприменимых в данном случае исследований. Здесь следует назвать гегельянство, марксизм, абстрактную социологию, литературную критику, теорию культуры. В современный период особенно заметную роль сыграли литературная критика и абстрактная социология, в области которых были созданы чрезвычайно запутанные произведения, связь которых с историческими событиями совершенно алогична.

Происхождение христианства исследовалось значительно серьезнее, чем происхождение иудаизма или ислама. Исторический фон формирования христианства понимается значительно лучше при наличии большого количества подробностей, немыслимых ни в исламе, ни даже в иудаизме, который, без сомнения, являлся фундаментальным фактором происхождения христианства.