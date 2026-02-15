Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Кароерз - Сила молитви

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, CATHOLICISM, UKRAINIAN LANGUAGE, **Ecclesiology Faith Experience

У цій книзі Мерлін Карозерс розкриває духовний закон, який він називає «силою прослави». Автор стверджує, що вдячність Богу за несприятливі обставини — це не просто релігійна вправа, а акт вищої віри, який вивільняє Божу силу для трансформації ситуації. Замість того, щоб просити Бога змінити обставини, Карозерс пропонує спочатку подякувати Йому за них, визнаючи Його суверенітет і вірячи, що Він здатний обернути будь-яке зло на добро. Він вважає, що нарікання блокує Божу дію, тоді як щира подяка «відчиняє двері в’язниці», як це сталося з апостолом Павлом у Филипах.

Книга наповнена вражаючими свідченнями з практики автора: від зцілення невиліковно хворих до відновлення зруйнованих шлюбів та звільнення від залежностей. Карозерс пояснює, що дякувати потрібно не за гріх чи зло як таке, а за те, що Бог контролює ситуацію і має план перемоги навіть у найтемніші часи. Цей підхід допомагає віруючому змінити фокус уваги з проблеми на Всемогутність Бога, що приносить надприродний мир у серце ще до того, як прийде видиме розв'язання проблеми. Автор підкреслює, що прослава — це ключ до переможного християнського життя, який доступний кожному незалежно від почуттів чи емоцій.

Мерлін Р. Кароерз – Сила молитви - Як прослава і благодарения Бога змінюють життя

Пер. з англ. - Львів: Видавництво «Свічадо», 2011. – 140 с.

ISBN 978-966-8744-85-3

Мерлін Р. Кароерз – Сила молитви – Зміст

  • Розділ 1. Сила молитви

  • Розділ 2. Почуйте Добру Новину

  • Розділ З. Сила безмежна

  • Розділ 4. Уважайте все за радість!

  • Розділ 5. Коли падають горобці

  • Розділ 6. Прощальні зауваги

  • Розділ 7. Радість у Господі

Післяслово

Views 112
Rating 5.0 / 5
Added 15.02.2026
Author AlexDigger
Rate this publication:
5.0/5 (1)

Comments

No comments yet. Be the first!

