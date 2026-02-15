У цій книзі Мерлін Карозерс розкриває духовний закон, який він називає «силою прослави». Автор стверджує, що вдячність Богу за несприятливі обставини — це не просто релігійна вправа, а акт вищої віри, який вивільняє Божу силу для трансформації ситуації. Замість того, щоб просити Бога змінити обставини, Карозерс пропонує спочатку подякувати Йому за них, визнаючи Його суверенітет і вірячи, що Він здатний обернути будь-яке зло на добро. Він вважає, що нарікання блокує Божу дію, тоді як щира подяка «відчиняє двері в’язниці», як це сталося з апостолом Павлом у Филипах.

Книга наповнена вражаючими свідченнями з практики автора: від зцілення невиліковно хворих до відновлення зруйнованих шлюбів та звільнення від залежностей. Карозерс пояснює, що дякувати потрібно не за гріх чи зло як таке, а за те, що Бог контролює ситуацію і має план перемоги навіть у найтемніші часи. Цей підхід допомагає віруючому змінити фокус уваги з проблеми на Всемогутність Бога, що приносить надприродний мир у серце ще до того, як прийде видиме розв'язання проблеми. Автор підкреслює, що прослава — це ключ до переможного християнського життя, який доступний кожному незалежно від почуттів чи емоцій.

Мерлін Р. Кароерз – Сила молитви - Як прослава і благодарения Бога змінюють життя

Пер. з англ. - Львів: Видавництво «Свічадо», 2011. – 140 с.

ISBN 978-966-8744-85-3

Мерлін Р. Кароерз – Сила молитви – Зміст

Розділ 1. Сила молитви

Розділ 2. Почуйте Добру Новину

Розділ З. Сила безмежна

Розділ 4. Уважайте все за радість!

Розділ 5. Коли падають горобці

Розділ 6. Прощальні зауваги

Розділ 7. Радість у Господі

Післяслово