Человек, чью историю я рассказываю здесь, успешный художник, который в течение шести лет делился со мной некоторыми моментами своей жизни. Теперь, когда воспоминания остались в далеком прошлом, а бурные образы его страданий образуют фон для многих других переживаний, которыми наполнена моя работа, очертания внутренней жизни, несоответствия между существованием и бытием представляются мне более ясно. Возможно, каждый пациент, если он позаботится обратить свой взор в глубины невротических мучений, окажется в положении, когда ему приходится отказываться от себя, чтобы иметь возможность жить. Ювенал резюмировал эту позицию в строке: «Et, propter vitam, vivendi perdere causas» (Ради жизни утратить смысл). [1]

Слава преследовала этого человека, но, как ни странно, этот успех полностью отличался от того чувства, что он испытывал к себе. Некоторое время его тревожило подозрение, что он лицемерил, так сказать, не соответствовал ситуации. Слава и художественное признание казались ему чужеродным элементом его внутренней реальности, и единственным способом справиться с этим мучительным чувством было полное бездействие. Он, конечно, хотел бы продолжить рисовать, но блокировка была тотальная: печальное прощание с творчеством, желание смерти, трагическая и болезненная конфронтация с собственной неудачей.

Это достаточно распространенный опыт, который может поразить любого, мужчину или женщину, особенно в определенные фундаментальные моменты существования. Возможно, это можно было бы назвать страхом, но особым, загадочным страхом, без четко определенных очертаний, частично парализующим, а частично — движущим. Это страх, связанный с миром и нашей сутью перед его лицом. Но мир бесконечен и не дает нам ответа. Как пишет Шпенглер: «Рождение Эго и беспокойство о мире, с которым оно тождественно, является одним из последних секретов человечества и движения жизни в целом» [2].

Альдо Каротенуто - Вертикальный лабиринт индивидуации в юнгианской психологии

М: «Касталия», 2021. — 196 с.

ISBN 978-5-521-16251-2

Альдо Каротенуто - Вертикальный лабиринт индивидуации в юнгианской психологии - Содержание

1. Мифическое бессознательное

2. Одиночество и психология

3. Развитие сознания

4. Психическая реальность

5. Судьба великих душ

6. Творческие отношения

7. Смерть и возрождение

8. Безграничный свет

9. Сознательная дискриминация

10. Человеческое достоинство

Глоссарий юнгианских терминов

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