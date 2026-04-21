Карпов - Германские мифы

Эта книга представляет собой увлекательное исследование духовного мира немцев — от архаичных племенных верований до современных народных традиций. Владимир Карпов ставит перед собой амбициозную задачу: восстановить «утраченное звено» германской мифологии, которое часто остается в тени более известной скандинавской традиции.
Автор наглядно демонстрирует, как древние боги не исчезли бесследно с приходом христианства, а трансформировались, спрятавшись в народных сказках, бытовых суевериях и даже в современных городских легендах.
Карпов В. И. - Германские мифы. От Водана и цвергов до Дикой охоты и веры в вихтелей
Издательство: МИФ, Москва, 2026. — 224 с. — (Серия «Мифы от и до»).
ISBN 978-5-00250-950-8
Карпов В. И. - Германские мифы - Содержание
Реконструкция пантеона (Часть I): Поиск континентальных корней германской веры. Автор опирается на уникальные источники, такие как «Мерзебургские заклинания», противопоставляя их классическим исландским «Эддам», чтобы показать специфику именно немецкого мифологического ядра.
Миф в культуре (Часть II): Анализ того, как мифологические сюжеты перекочевали в героический эпос и знаменитые немецкие сказки. Читатель узнает, как древние божества превратились в персонажей братьев Гримм.
Обыденная магия (Часть III): Исследование веры в ведьм, колдунов и ночные кошмары. Эта часть посвящена тому, как миф определял повседневную жизнь человека: от способов защиты дома до гадательных практик.
Живая мифология (Часть IV): Глава о том, во что немцы верят до сих пор. Здесь описываются духи-соседи (вихтели, кобольды) и современные приметы, которые корнями уходят в глубокую языческую древность.
