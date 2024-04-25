Карр – Брак - как устоять на этом пути

Ваш брак наверняка можно отнести к одной из двух категорий. Для супружеских пар, относящихся к первой категории, присущи взаимоотношения, при которых обоим супругам временами кажется, что сложившаяся ситуация совершенно безнадежна. Вас преследует чувство отчаяния, неожиданно для себя вы обнаруживаете, что ваши брачные отношения далеки оттого, что вы ожидали, произнося в день свадьбы свои брачные обеты. Повседневная супружеская жизнь легла на вас непосильным бременем. Есть ли надежда для вашего брака? Как преодолеть нахлынувшие на вас чувства отчаяния и безнадежности? Возможно ли сделать так, чтобы вы и ваш супруг или ваша супруга пришли к согласию в вопросах, которые мучают вас обоих? Да, это возможно! Я приглашаю вас совершить путешествие, которое может стать одним из самых важных в вашей жизни. Вы узнаете, что благодаря тому, что вы познаете законы, записанные в Слове, сила Божья принесет изменения в жизнь вашей семьи. Фактически, уже сейчас вы стоите на пороге величайших перемен!

Тем не менее, многие читатели не испытывают описанных выше проблем. Они хотят лишь крепче утвердиться в завете семьи и усовершенствовать свои брачные взаимоотношения. Их желание достойно похвалы, ведь супружеская пара, которая прилежно и старательно ищет более глубоких и более интимных отношений друг с другом, всегда их находит. Если вы во всей полноте постигнете Божий план, который Он приготовил для вашей семьи, вы сможете возрасти в Господе и построить еще более крепкие брачные взаимоотношения.

В первых главах мы рассмотрим основную цель брака, а также основополагающие принципы, необходимые для построения крепких и длительных взаимоотношений между супругами. Ясное понимание этих принципов принесет в ваше сердце надежду на лучшее будущее для вашей семьи и обеспечит вас всем необходимым для построения успешных взаимоотношений с вашим мужем или женой. Давайте представим себе семейные отношения в виде строительства здания. Поскольку каждый видел, как строится дом, думаю, аналогия такого рода будет вполне уместной. Прежде чем построить дом, подрядчик длительное время обдумывает, каким должен быть его фундамент. Строение должно быть прочным, поскольку ему придется встретиться с давлением как изнутри, так и снаружи. Если сегодня стены вашего брака разрушаются из-за создавшихся трудностей, значит вам следует укрепить его фундамент. Если же на данный момент вы не испытываете никаких значительных проблем в своем браке и просто стремитесь к более близким отношениям со своим супругом или своей супругой, тогда принципы, которым вы научитесь, будут подобны дополнительным стальным укреплениям в уже и без того крепком фундаменте вашего брака.

Вы можете спросить: «С чего же мне начать? Что нужно сделать, чтобы укрепить фундамент моего брака? Как побороть постоянно преследующее меня чувство отчаяния и безнадежности?» Позвольте в качестве примера рассказать вам историю одной пары, которую я как-то консультировал. Я не буду называть их настоящих имен, а назову их просто Гэри и Сюзен. Их история может научить нас, какого рода камни следует избирать в качестве основополагающих для созидания успешной семьи. Принцип, раскрываемый в этой главе, является наиболее важным по сравнению со всеми остальными, изложенными в этой книге. Кроме того, я думаю, что в той или иной степени разговор, описанный в этой истории, мог бы иметь место и в вашей собственной семье.

Стив Карр – Брак - как устоять на этом пути

Пер. с англ. – Киев: Благотворительный фонд "Відкриті руки / Древо життя", 2006. - 264 стр.

ISBN 966-8667-01-8

ISBN 0-9656749-3-2

Стив Карр – Брак - как устоять на этом пути – Содержание

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ Закладывая основание

Глава 1: ХОТИТЕ ЛИ ВЫ НАЧАТЬ ДЕЙСТВОВАТЬ?

Глава 2: ЦЕЛЬ ВАШЕГО БРАКА

Глава 3: КАК ОБРЕСТИ ПО-НАСТОЯЩЕМУ ДРУЖЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ

Глава 4: ЧТО ВЫ СЧИТАЕТЕ ИСТИНОЙ?

Глава 5: УМЕНИЕ ПРОЯВЛЯТЬ СВОЮ ЛЮБОВЬ

ЧАСТЬ ВТОРАЯ Что препятствует построению дружбы и единства в вашем браке?

Глава 6: НЕ УПУСТИТЕ ИЗ ВИДУ КОРЕНЬ ПРОБЛЕМЫ

Глава 7: РЕАЛИСТИЧНЫ ЛИ ВАШИ ОЖИДАНИЯ?

Глава 8: ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О КОНФЛИКТАХ

Глава 9: ПРАКТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РЕШЕНИЯ КОНФЛИКТОВ

Глава 10: КАК ПОЛНОСТЬЮ УСТРАНИТЬ· КОНФЛИКТ

Глава 11: ОЖЕСТОЧЕННОЕ СЕРДЦЕ

Глава 12: ПОЛНОЕ ПРОЩЕНИЕ

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ Как построить свои взаимоотношения

Глава 13: УВЕРЕННОСТЬ ДРУГ В ДРУГЕ СТРОИТСЯ НА ПОЛНОМ ПОСВЯЩЕНИИ

Глава 14: СТРОЙТЕ ВАШИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ТАК, КАК ТОГО ЖЕЛАЕТ БОГ

Глава 15: СОЗДАНИЕ АТМОСФЕРЫ ПОНИМАНИЯ, ПОЧИТАНИЯ И УВАЖЕНИЯ

Глава 16: РАЗВИТИЕ ОБЩЕНИЯ

Глава 17: СОЗИДАНИЕ РОМАНТИЧЕСКИЙ ОТНОШЕНИЙ

Глава 18: РАЗВИТИЕ СЕКСУАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Глава 19: САМОДИСЦИПЛИНА

Глава 20: ЗАЖГИТЕ ОГОНЬ ЛЮБВИ СНОВА

ПРИЛОЖЕНИЕ "А": ЧТО ДЕЛАТЬ, КОГДА ВАШ БРАЧНЫЙ ПАРТНЕР НЕ ЖЕЛАЕТ ИЗМЕНЯТЬСЯ?

ПРИЛОЖЕНИЕ "Б": ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВАШ БРАЧНЫЙ ПАРТНЕР НЕ МОЖЕТ СЕБЯ КОНТРОЛИРОВАТЬ?