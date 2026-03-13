Лев Карсавин - Монашество в средние века

Монашество — историческая форма осуществления аскетического идеала. В основе же этого идеала лежит дуалистическое мирочувствование и, в более развитом виде его, — миропонимание. Если существует тот или иной вид, та или иная степень дуализма, хотя бы в противопоставлении добра и зла, духа и тела, попытка доставить торжество тому, что признается ценным, необходимо приводит к аскезе.

В этом смысле всякое самоупражнение, духовное самовоспитание, достигаемое путем воздержания от ряда своих желаний или путем устремления к добру (благодаря чему многие желания отпадают сами собой), уже будет аскезой. И нет принципиальной разницы между духовной борьбой со своими «грехами» (прямой — в первом случае, косвенной — во втором) и самобичеванием, какие бы дикие формы оно ни принимало. Разница — в силе борьбы признаваемого положительным с тем, что признается отрицательным, в ожесточенности ее и во внешних ее проявлениях, то есть в средствах борьбы.

Чем интенсивнее дуалистическое мирочувствование, чем сильнее ощущается сила зла, тем ярче проявления аскезы. Наоборот, «прирожденная святость», благодать увлечения добром,при которой преодоление зла является не главной целью, а следствием, вторичным эффектом, делают излишними крайние формы аскезы, легкой борьбу со злом, но не устраняют аскезы, потому что для этого надо было бы стереть само различие между добром и злом.

В христианском учении даны основы дуализма и аскетизма. Их нельзя выкинуть из священных книг, не разрушив содержащегося в них учения. Юноша спрашивал у Христа, что делать, чтобы быть совершенным, и получил ответ: «Если хочешь быть совершенным, иди, продай имение твое и раздай нищим... и приходи и следуй за Мною». «И всякий,— прибавил Христос, — кто оставит домы, или братьев,или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, ради имени Моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную». Трудно богатому войти в Царствие Божие,и высок поставленный Христом, осуществляемый Им и Его верными учениками идеал. «Лучше не жениться», —толковали слова Иисуса апостолы.

«Не все вмещают слово сие, —отвечал Он им, — но кому дано, ибо есть скопцы, которые из чрева матернего родились так; и есть скопцы, которые оскоплены от людей; и есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для Царства Небесного. Кто может вместить, да вместит». Осуществлялся ли идеал Христов «скопцами от рождения» легко и свободно, в силу самопроизвольного внутреннего стремления к добру или же «оскопившими себя» —ценой страданий и борьбы, он предполагал различие добра и зла, был дуалистичен, требовал отвержения зла —был (пассивно или активно) аскетичен.

Понимая высоту своего идеала, Спаситель не требовал от всех полного его соблюдения, снисходя и прощая. Но и неполное осуществление идеала было дуализмом, предполагая сознательное стремление к нему, аскетизмом, требуя отказа от зла. Всех же, кто чувствовал в себе силы, достаточные для того, чтобы поднять бремя неудобоносимое, Христос звал к совершенству, к высшему, что доступно было человеку, — к «следованию за Ним», и, следовательно, к отречению от мира —к высшей степени аскезы или к собственно аскетизму.

Под ред. Л. М. Суриса – М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. – 186 с.

ISBN 978-5-4475-9030-7

Также издание:

М. : Ломоносовъ, — 2012. — 192 с.

История. География. Этнография



ISBN 978-5-91678-124-3

Лев Карсавин - Монашество в средние века - Содержание

Глава I. Начала монашества

Глава II. Западное монашество до Бенедикта

Глава III. Бенедикт и его устав

Глава IV. Английские миссионеры и распространение бенедиктинства

Глава V. «Обмирщение» монашества и его «реформы»

Глава VI. Итальянские еремиты

Глава VII. Клюнийское движение

Глава VIII. Цистерцианцы

Глава IX. Каноникаты

Глава Х. Рыцарские ордена.

Глава XI. Новое понимание христианства и Францисканскийорден

Глава XII. Успехи нового понимания христианства и Доминиканский орден

Глава XIII. Церковь и нищенствующие ордена. Судьба апостольского идеала

Глава XIV. Религиозные организации мирян

Заключение

Примечания