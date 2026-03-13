Так как тварь несовершенна, но по существу своему всеедина, личное бытие ее моментов выраженое не с одинаковою степенью полноты. Потому-то рядом с актуальными личностями и должны быть и есть зачаточные, и потенциальные – животный и вещный мир.

Саморазъединение, или умирание, твари (т. е. причастие ее жертвенному и за нее умиранию Логоса) выражается в том, что тварь отрицает себя и противопоставляет себе как еще сущей и самодвижной, себя же, как утратившую полноту своего бытия и самодвижности. Это противопоставление входит в противопоставление тварью своего духа своему телу. Плотянеющий дух можно назвать душою: предельную для несовершенства телесность, необходимость и мертвость – вещностью. Единство мира являет себя и в том, что, если некоторые индивидуации твари только вещны, «только-душевные» или органические индивидуации обязательно и вещны, а духовно-человеческие и душевны, и вещны (там же). Поэтому человек – полная (принципиально и потенциально) индивидуация всего бытия, т. е. – микрокосмос и даже сам космос.

Лев Платонович Карсавин - О личности

Моска: Берлин: Директ-Медиа, 2016 г. – 286 с.

