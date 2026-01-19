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Карсон Дональд - Бог, который есть

Карсон - Бог, который есть
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Bible Commentaries, Biblical Studies, Theology

Дональд Карсон - Бог, который есть - как найти свое место в истории Бога

  • Пер. с англ. — Минск : Позитив-центр, 2017. — 336 с.

  • ISBN 978-1-58134-126-3 (англ.)

  • ISBN 978-1-58134-425-2 (англ.)

  • ISBN 978-985-6983-89-7 (рус.)

  • Перевод осуществлен по изданию: The God Who Is There: Finding Your Place in God's Story by D. A. Carson. First published 2010, Baker Books a division of Baker Publishing Group 1300 Crescent Street Wheaton, Illinois 60187

Дональд Карсон - Бог, который есть - как найти свое место в истории Бога - Содержание

Перевод осуществлен по изданию: The God Who Is There: Finding Your Place in God's Story by D. A. Carson. First published 2010, Baker Books a division of Baker Publishing Group 1300 Crescent Street Wheaton, Illinois 60187

  • Вступление

  • Бог, который все создал

  • Бог, который не убил бунтарей

  • Бог, который сам составляет договоры

  • Бог, который устанавливает Свои законы

  • Бог, который царствует

  • Бог, который непостижимо мудр

  • Бог, который стал человеком

  • Бог, который дарует новое рождение

  • Бог, который любит

  • Бог, который умер и снова жив

  • Бог, который оправдывает виновных

  • Бог, который собирает и изменяет Свой народ

  • Бог, который сильно гневается

  • Бог, который побеждает

Views 300
Rating 5.0 / 5
Added 19.01.2026
Author esxatos
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5.0/5 (1)

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