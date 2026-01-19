Карсон Дональд - Бог, который есть
Дональд Карсон - Бог, который есть - как найти свое место в истории Бога
Пер. с англ. — Минск : Позитив-центр, 2017. — 336 с.
ISBN 978-1-58134-126-3 (англ.)
ISBN 978-1-58134-425-2 (англ.)
ISBN 978-985-6983-89-7 (рус.)
Перевод осуществлен по изданию: The God Who Is There: Finding Your Place in God's Story by D. A. Carson. First published 2010, Baker Books a division of Baker Publishing Group 1300 Crescent Street Wheaton, Illinois 60187
Дональд Карсон - Бог, который есть - как найти свое место в истории Бога - Содержание
Перевод осуществлен по изданию: The God Who Is There: Finding Your Place in God's Story by D. A. Carson. First published 2010, Baker Books a division of Baker Publishing Group 1300 Crescent Street Wheaton, Illinois 60187
Вступление
Бог, который все создал
Бог, который не убил бунтарей
Бог, который сам составляет договоры
Бог, который устанавливает Свои законы
Бог, который царствует
Бог, который непостижимо мудр
Бог, который стал человеком
Бог, который дарует новое рождение
Бог, который любит
Бог, который умер и снова жив
Бог, который оправдывает виновных
Бог, который собирает и изменяет Свой народ
Бог, который сильно гневается
Бог, который побеждает
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