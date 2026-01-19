Карсон Дональд - Призыв к духовной реформации - Изучение молитвенной жизни Павла

Пер. с англ. Я. Г. Вязовский. - Мн.: МФЦП, 2011. - 224 с.

А call to spiritual reformation by D. A. Carson. Originally published by Baker Academic Grand Rapids, Michigan, 49516, U.S.A.

Дональд Карсон - Призыв к духовной реформации - Изучение молитвенной жизни Павла - Содержание

От автора

Главная забота церкви (вместо предисловия)

1 Опыт моей молитвенной жизни

2 Подготовка к молитве (2 Фес. 1:3-12)

3 Просьбы, которые чего-то стоят (2 Фес. 1:1-12)

4 Молитва за других

5 Любовь к людям (1 Фес. 3:9-13)

6 Молитва, бросающая вызов (Кол. 1:9-14)

7 Почему мы не молимся

8 Бег с препятствиями (Фил. 1:9-11)

9 Всевластный и личностный Бог

10 Молитва всевластному Богу (Еф. 1:15-23)

11 Молитва о силе (Еф. 3:14-21)

12 Молитва о служении (Рим. 15:14-33)

Молитва о духовной реформации (вместо послесловия)