Карсон Дональд - Призыв к духовной реформации
Карсон Дональд - Призыв к духовной реформации - Изучение молитвенной жизни Павла
Пер. с англ. Я. Г. Вязовский. - Мн.: МФЦП, 2011. - 224 с.
А call to spiritual reformation by D. A. Carson. Originally published by Baker Academic Grand Rapids, Michigan, 49516, U.S.A.
Дональд Карсон - Призыв к духовной реформации - Изучение молитвенной жизни Павла - Содержание
От автора
Главная забота церкви (вместо предисловия)
1 Опыт моей молитвенной жизни
2 Подготовка к молитве (2 Фес. 1:3-12)
3 Просьбы, которые чего-то стоят (2 Фес. 1:1-12)
4 Молитва за других
5 Любовь к людям (1 Фес. 3:9-13)
6 Молитва, бросающая вызов (Кол. 1:9-14)
7 Почему мы не молимся
8 Бег с препятствиями (Фил. 1:9-11)
9 Всевластный и личностный Бог
10 Молитва всевластному Богу (Еф. 1:15-23)
11 Молитва о силе (Еф. 3:14-21)
12 Молитва о служении (Рим. 15:14-33)
Молитва о духовной реформации (вместо послесловия)
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