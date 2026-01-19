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Карсон Дональд - Экзегетические ошибки

Карсон - Экзегетические ошибки
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Bible Commentaries, Biblical Studies, Theology

Дональд Карсон - Экзегетические ошибки - Как избежать глупых ошибок при изучении Библии

Пер. с англ.; Д. Карсон. — Минск: Позитив-центр, 2013. — 160 с.

ISBN 0-8010-2086-7 (и.Б.)

ISBN 978-985-6983-25-5 (рус.)

Дональд Карсон - Экзегетические ошибки - Как избежать глупых ошибок при изучении Библии - Содержание

Предисловие

Введение

  • 1. Лексические ошибки

  • 2. Грамматические ошибки

  • 3. Логические ошибки

  • 4. Предпосылочные и исторические ошибки

  • 5. Заключительные мысли

Предметный указатель

Именной указатель

Views 295
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Added 19.01.2026
Author esxatos
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