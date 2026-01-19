Карсон Дональд - Экзегетические ошибки
Дональд Карсон - Экзегетические ошибки - Как избежать глупых ошибок при изучении Библии
Пер. с англ.; Д. Карсон. — Минск: Позитив-центр, 2013. — 160 с.
ISBN 0-8010-2086-7 (и.Б.)
ISBN 978-985-6983-25-5 (рус.)
Дональд Карсон - Экзегетические ошибки - Как избежать глупых ошибок при изучении Библии - Содержание
Предисловие
Введение
1. Лексические ошибки
2. Грамматические ошибки
3. Логические ошибки
4. Предпосылочные и исторические ошибки
5. Заключительные мысли
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Именной указатель
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