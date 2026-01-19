Карсон Дональд - Христос и культура

Дональд Карсон - Христос и культура

Пер. с англ. Я. Г. Вязовский. - Минск: Позитив-центр, 2016. — 288 с.

ISBN 978-0-8028-3174-3 (англ.)

ISBN 978-985-6983-79-8(рус.)

Christ and Culture Revisited by D. A. Carson, Wm. B. Eerdmans Publishing Co. 2140 Oak Industrial Drive N.E., Grand Rapids, Michigan 49505. First published 2008

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