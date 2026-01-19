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Карсон Дональд - Христос и культура

Карсон - Христос и культура
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Bible Commentaries, Biblical Studies, Theology

Дональд Карсон - Христос и культура

Пер. с англ. Я. Г. Вязовский. - Минск: Позитив-центр, 2016. — 288 с.

ISBN 978-0-8028-3174-3 (англ.)

ISBN 978-985-6983-79-8(рус.)

Christ and Culture Revisited by D. A. Carson, Wm. B. Eerdmans Publishing Co. 2140 Oak Industrial Drive N.E., Grand Rapids, Michigan 49505. First published 2008

Дональд Карсон - Христос и культура - Содержание

  • Предисловие

  • Глава 1 Подходы к пониманию культуры: вспомним Нибура

  • Глава 2 Новый взгляд на Нибура: важность библейского богословия

  • Глава з Утончение культуры и уточнение постмодернизма

  • Глава 4 Секуляризм, демократия, свобода и власть .

  • Глава 5 Церковь и государство

  • Глава 6 О спорных проектах, неудавшихся утопиях и неустранимых парадоксах

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Added 19.01.2026
Author esxatos
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