Карсон Дональд - Христос и культура
Дональд Карсон - Христос и культура
Пер. с англ. Я. Г. Вязовский. - Минск: Позитив-центр, 2016. — 288 с.
ISBN 978-0-8028-3174-3 (англ.)
ISBN 978-985-6983-79-8(рус.)
Christ and Culture Revisited by D. A. Carson, Wm. B. Eerdmans Publishing Co. 2140 Oak Industrial Drive N.E., Grand Rapids, Michigan 49505. First published 2008
Дональд Карсон - Христос и культура - Содержание
Предисловие
Глава 1 Подходы к пониманию культуры: вспомним Нибура
Глава 2 Новый взгляд на Нибура: важность библейского богословия
Глава з Утончение культуры и уточнение постмодернизма
Глава 4 Секуляризм, демократия, свобода и власть .
Глава 5 Церковь и государство
Глава 6 О спорных проектах, неудавшихся утопиях и неустранимых парадоксах
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