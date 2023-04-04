Бен Карсон - Не бойся рисковать

Люди, которые становятся хирургами, особенно нейрохирургами, имеют склонность к риску. Вы не окажетесь в той области, которая требует вскрывать людям головы и проводить операции на таком деликатном органе, как спинной мозг, если не привыкли к ежедневному риску.

Каждый день я принимаю критические мгновенные решения, которые влияют на продолжительность и качество жизни других людей. Ответственность настолько велика, что заставляет задуматься. Она побуждает меня думать о моей собственной жизни и рисках, с которыми я сталкиваюсь. Опыты позволяют мне продвинуться вперед и победить страх, в результате чего я делаю много вещей, которые осторожные люди никогда бы не попытались сделать.

10 сентября 2003 года корреспондент «Национального общественного радио» спросил меня, как я, врач и просто человек, могу брать на себя столько рисков — например, разделять сросшихся близнецов, девочек, соединенных головами.

«Гораздо важнее вопроса „Зачем рисковать?" другой вопрос:

„Зачем не рисковать?"», — ответил я.

Об этом и будет вся наша книга - о риске.

В нашей культуре безопасность стала навязчивой идеей. Она диктует все: от государственной политики до рекламных объявлений с Мэдисон-Авеню, от медицинского обслуживания до организации личной и семейной жизни. Мы оформляем страховку на все подряд — от сотового телефона до собственной жизни, чтобы обеспечить себе безопасность, в которой, как нам кажется, нуждаемся. Мы платим дополнительные деньги за лишний год гарантии на наши компьютеры и бытовые приборы. Прежде, чем купить автомобиль, мы знакомимся с результатами испытаний на безопасность в «Консьюмер рипортс» (специализированный журнал, посвященный вопросам безопасности — прим.ред). Мы покупаем детские сиденья, чтобы обеспечить безопасность нашим детям, и шлемы безопасности, которые они должны одевать во время поездок на велосипеде вокруг дома.

Мы покупаем огнестойкие пижамы для своих детей и таблетки в защитных упаковках. Мы придерживаемся низкохолестериновых диет, регулярно делаем зарядку и периодически проходим зубной и медицинский осмотры, стараясь защитить свое здоровье. Мы вкладываем деньги в паевые инвестиционные фонды, имеющие низкую степень риска, в попытке обеспечить спокойную пенсию. Власти тратят миллиарды долларов на оборудование и персонал аэропортов, чтобы сделать путешествия по воздуху максимально безопасными.

То, что мы покупаем и что все продают нам, является не более чем обещанием «безопасности». Единственное, в чем мы можем быть до конца уверены, это то, что рано или поздно каждый из нас умрет.

Заставляет ли этот факт пересмотреть наш взгляд на риск? И как он влияет на наши склонности, нашу личную жизнь и отношения или на нашу веру?

Бен Карсон в соавторстве с Греггом Льюисом - Не бойся рисковать

Заокский: «Источник жизни», 2013. — 288 с.

ISBN 978-5-86847-829-1

Бен Карсон в соавторстве с Греггом Льюисом - Не бойся рисковать - Содержание

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. РИСКУЯ ЖИЗНЯМИ

ГЛАВА 2. РИСКОВАТЬ ИЛИ НЕ РИСКОВАТЬ?

ГЛАВА 3. КОГДА РИСКОВАТЬ СТОИТ?

ГЛАВА 4. САМА ЖИЗНЬ — ЭТО УЖЕ РИСКОВАННОЕ ДЕЛО

ГЛАВА 5. ПРАВДА О РИСКЕ

ГЛАВА 6. ВЗРОСЛЕНИЕ «В РИСКЕ»

ГЛАВА 7. МОИ ЛУЧШИЕ КАЧЕСТВА СФОРМИРОВАЛИСЬ БЛАГОДАРЯ РИСКОВАННОМУ ПОВЕДЕНИЮ

ГЛАВА 8. РИСКИ, КОТОРЫЕ НАВСЕГДА ИЗМЕНИЛИ МОЮ ЖИЗНЬ

ГЛАВА 9. ЧЕТЫРЕ ПРОСТЫХ ВОПРОСА, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ ОЦЕНИТЬ ЛЮБОЙ РИСК

ГЛАВА 10. ВО ЧТО БЫ ВЫ НИ ВЕРИЛИ, ВЕРА — ЭТО РИСК

ГЛАВА 11. ЖИЗНЬ ПО ВЕРЕ В НЕСПОКОЙНОМ МИРЕ

ГЛАВА 12. УПРАВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ РИСКАМИ

ГЛАВА 13. МОИ ЛИЧНЫЕ РИСКИ ПЕРЕД ЛИЦОМ СМЕРТИ

ГЛАВА 14. ПРИНИМАЯ РЕШЕНИЯ, НЕ БУДЬТЕ СОСРЕДОТОЧЕНЫ НА СЕБЕ

ГЛАВА 15. ОПАСНОСТИ ВОСПИТАНИЯ?

ГЛАВА 16. ОБЩЕСТВЕННЫЙ РИСК (И НАЧАЛО НЕКОТОРЫХ РЕШЕНИЙ)

ГЛАВА 17. ЕЩЕ БОЛЬШИЕ РИСКИ

Заключение МОЕ ПРАВИЛО ЖИЗНИ В ОПАСНОМ МИРЕ

Книги сделали для меня гораздо больше, чем просто преобразовали в лучшего ученика. Они проложили бесконечную пропасть между тем, кем я был, и тем, кем я стал. Books (книги) — буква «В» в акростихе «THINK ВIG» — переносили меня в другой мир, подальше от повседневной рутины и нищеты. Там, в своем воображении, я переживал приключения, о которых ни один мальчик с улиц Детройта не мог и мечтать. Чтение не просто расширило мои горизонты, оно изменило мой мир настолько быстро и необратимо, что моя жизнь никогда уже не стала бы прежней. Вскоре у меня возникло чувство, что я никогда не смогу насытиться этим новым удивительным ощущением волнительной свободы. Первой серьезной книгой, которую я прочел, была автобиография Букера Т. Вашингтона «Воспрянь от рабства». Родившись рабом, он еще в детстве научился читать, рискуя понести за это суровое наказание. Тем не менее с помощью чтения и самообразования он добился того, что стал другом и советником нескольких президентов. Может ли то, что оказалось действенным в жизни Букера Т. Вашингтона, оказать влияние и на мою жизнь? Карсон Бен; Льюис Грегг - У тебя есть мозг пер. с англ. Л. Гуртуевой Заокский: Источник жизни, 2018. 256 с. ISBN 978-5-00126-018-9 Карсон Бен; Льюис Грегг; Шоу Дебора - У тебя есть мозг - Содержание Глава 1. УДИВИТЕЛЬНЫЙ МОЗГ

Глава 2. ДУМАЙ НЕ ТОЛЬКО О КОНСЕРВНОЙ БАНКЕ

Глава 3. ОТЕЦ УШЕЛ

Глава 4. КАК МЫ ПОУМНЕЛИ

Глава 5. КНИЖНЫЙ ЧЕРВЬ

Глава 6. УКРОЩЕНИЕ ХАРАКТЕРА

Глава 7. РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Глава 8. САМОЕ МУДРОЕ РЕШЕНИЕ

Глава 9. ОБУЧЕНИЕ В КОЛЛЕДЖЕ

Глава 10. ПОСТУПЛЕНИЕ В МЕДИЦИНСКУЮ ШКОЛУ

Глава 11. Я СТАНОВЛЮСЬ НЕЙРОХИРУРГОМ

Глава 12. И СНОВА БЛИЗНЕЦЫ

Глава 13. ВЛИЯНИЕ МАТЕРИ

Глава 14. ТАЛАНТ

Глава 15. ЧЕСТНОСТЬ

Глава 16. ПРОНИЦАТЕЛЬНОСТЬ

Глава 17. ЛЮБЕЗНОСТЬ

Глава 18. ЗНАНИЯ

Глава 19. КНИГИ

Глава 20. СТРЕМЛЕНИЕ К ГЛУБОКИМ ЗНАНИЯМ

Глава 21. БОГ

Глава 22. МЫСЛИ ШИРОКО ПРИЛОЖЕНИЕ

Знающие и посвященные люди полностью отдавали мне лучшее, что только могли. Я часто слышал слова признательности, но теперь хочу сделать этих людей центром внимания хотя бы на минуту. Они того заслуживают. Кроме того, хочу поблагодарить всех значимых для меня людей, которые помогли человеку по имени Бен Карсон к тридцатитрехлетнему возрасту подняться «со дна» пятого класса школы, где он был худшим учеником, до заведующего отделением детской нейрохирургии в клинике Джонса Хопкинса. Помимо того, что я самый молодой из всех, кто когда-либо занимал такую должность, ваш покорный слуга к тому же единственный чернокожий среди руководства в этом всемирно известном учреждении. Бог наделил меня способностями, но я никогда бы не осознал своего дара, никогда не смог бы воспользоваться им, если бы другие люди не потратили на меня время, если бы они не поделились со мной собственными дарами, отдавая лучшее, что имеют. Надеюсь, что сейчас вы вместе со мной сделаете еще один шаг вперед. Я хочу снова провести вас по моей жизни и рассказать о тех особенных, редких, одаренных людях, которые помогли моим талантам раскрыться. Эта книга о тех, кто часто творит подобные чудеса, даже не осознавая этого, просто отдавая ближним самое лучшее. Бен Карсон в соавторстве с Сесиль Мерфи - Мысли Широко Заокский: «Источник жизни», 2012. — 256 с. ISBN 978-5-86847-784-3 Бен Карсон в соавторстве с Сесиль Мерфи - Мысли Широко - Содержание ВВЕДЕНИЕ ЧАСТЬ 1 ГЛАВА 1. ДЕЛАЙ ЭТО ЛУЧШЕ!

ГЛАВА 2. МОЯ МАТЬ СОНЯ КАРСОН

ГЛАВА 3. НАСТАВНИКИ, ВДОХНОВИТЕЛИ И ЛЮДИ, КОТОРЫЕ НА МЕНЯ ПОВЛИЯЛИ

ГЛАВА 4. НАСТАВНИКИ В МЕДИЦИНЕ

ГЛАВА 5. ДРУГИЕ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ

ГЛАВА 6. СОЗИДАЮЩИЕ ДЛЯ ВЕЧНОСТИ

ГЛАВА 7. РОДИТЕЛИ И ПАЦИЕНТЫ

ГЛАВА 8. НЕ БОЙСЯ РИСКОВАТЬ!

ГЛАВА 9. НЕДОСТАТОЧНО ЧАСТЬ 2 ГЛАВА 10. ШИРОТА МЫСЛИ

ГЛАВА 11. ЧЕСТНОСТЬ ПОКАЖЕТ

ГЛАВА 12. ПРОНИКНОВЕНИЕ В СУТЬ

ГЛАВА 13. ХОРОШИЕ ПАРНИ ИДУТ ДО КОНЦА

ГЛАВА 14. ЗНАНИЕ — ВАЖНО

ГЛАВА 15. КНИГИ НАПИСАНЫ, ЧТОБЫ ИХ ЧИТАЛИ

ГЛАВА 16. ДОСКОНАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ

ГЛАВА 17. ПРЕДУПРЕЖДАЮ: БОГ РАБОТАЕТ!

ГЛАВА 18. СТРЕМИСЬ К УСПЕХУ