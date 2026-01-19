Карсон Дональд - Основы для верующих

1. Поставьте Евангелие на первое место Филиппийцам 1:1-26

2. Обратите свой взор на крест Филиппийцам 1:27-2:18

3. Примите смерть Иисуса как тест для проверки своих взглядов Филиппийцам 1:27-2:18