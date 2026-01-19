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Карсон Дональд - Основы для верующих

Карсон - Основы для верующих
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Bible Commentaries, Biblical Studies, Theology

Дональд Карсон - Основы для верующих - Уроки из Послания к Филиппийцам

Издательство Славянское Евангельское Общество Лавз Парк, Иллинойс, США, 2004. — 124 с.

ISBN 978-1-56773-105-8

Дональд Карсон - Основы для верующих - Уроки из Послания к Филиппийцам - Содержание

  • Введение

  • 1. Поставьте Евангелие на первое место Филиппийцам 1:1-26

  • 2. Обратите свой взор на крест Филиппийцам 1:27-2:18

  • 3. Примите смерть Иисуса как тест для проверки своих взглядов Филиппийцам 1:27-2:18

  • 4. Подражайте достойным христианским служителям Филиппийцам 2:19-3:21

  • 5. Не прекращайте жить христианской жизнью Филиппийцам 4:1-23

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Added 19.01.2026
Author esxatos
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