Карсон Дональд - Основы для верующих
Дональд Карсон - Основы для верующих - Уроки из Послания к Филиппийцам
Издательство Славянское Евангельское Общество Лавз Парк, Иллинойс, США, 2004. — 124 с.
ISBN 978-1-56773-105-8
Дональд Карсон - Основы для верующих - Уроки из Послания к Филиппийцам - Содержание
Введение
1. Поставьте Евангелие на первое место Филиппийцам 1:1-26
2. Обратите свой взор на крест Филиппийцам 1:27-2:18
3. Примите смерть Иисуса как тест для проверки своих взглядов Филиппийцам 1:27-2:18
4. Подражайте достойным христианским служителям Филиппийцам 2:19-3:21
5. Не прекращайте жить христианской жизнью Филиппийцам 4:1-23
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